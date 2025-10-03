轉季全家輪住病？營養師拆解免疫3大挑戰　提升大人細路防禦力

不少朋友最近發現，家中成員「一個傳一個」輪流生病，感冒、咳嗽聲此起彼落。澳洲註冊營養師陳曼婷 (Ariel) 指出，秋季的環境因素，如溫差壓力及空氣乾燥，會削弱我們身體的防禦力。溫差變化可能暫時抑制免疫細胞的活性，而乾燥的空氣則會破壞呼吸道黏膜的屏障功能，這道「第一防線」一旦被削弱，病毒便能輕易入侵，增加上呼吸道感染風險。要應對這些挑戰，單靠休息並不足夠，更需要多管齊下。從根本入手，透過攝取多元化的關鍵營養素，為全家大小打好免疫基礎，以鞏固身體的防禦力。



澳洲註冊營養師陳曼婷。

父母壓力爆煲、上班族「腦霧」纏身 精神與免疫雙重夾擊

作為家庭支柱的父母，經常為工作和照顧子女而奔波，長期精神緊張、睡眠不足，令他們成為最易被忽略的一群 。Ariel警告：「這種無形的長期壓力會導致體內壓力荷爾蒙『皮質醇』偏高，直接抑制免疫細胞的功能，令免疫系統隨時『崩潰』。」

Ariel 指出要應對每日的身心挑戰，打好日常免疫基礎至為重要。她解釋，維他命C是強化免疫系統的關鍵，可有助促進免疫細胞生長，加速身體的復原能力；當不幸「中招」，亦有助減輕病徵及縮短生病日子。有研究顯示，成人每日補充1000毫克維他命C有助增強免疫力¹，而鋅亦是維持細胞免疫功能不可或缺的元素。以一個橙約含70毫克維他命C為例，要攝取1000毫克維他命C，難道每日要食14個橙?因此，市面上的維他命C補充劑，便能助你快捷方便地攝取足夠營養，為健康築起防線！

利用維他命C穩固免疫力是應對都市生活挑戰的第一步。要時刻保持活力充沛，負責能量轉換的維他命B雜，則是強勁的「能量」後盾。因為上班族普遍面對沉重的工作壓力，長期疲勞與休息不足，容易導致免疫力下降，令身體防線變得脆弱。此外，繁重的工作需要持續用腦，大量消耗能量，繼而引發精神不濟、專注力下降等問題，甚至出現所謂的「腦霧」現象，直接影響工作效率與日常表現。

Ariel直言，這與維他命B雜攝取不足有莫大關係。她解釋：「我們的大腦是能量消耗大戶，單是日常運作就已消耗身體高達25%的能量⁴'⁵。當身體缺乏維他命B雜，就難以將食物有效地轉化為能量，自然容易導致疲勞和專注力下降。」很多人習慣喝杯咖啡提神，但咖啡因只能帶來短暫刺激，治標不治本。Ariel指出，想提供更根本、更持久的能量，可日常飲用維他命B雜補充劑。因為維他命B雜是能量轉化的關鍵，有助支持神經系統，能迅速激活大腦，提升集中力及工作效率，幫助擊退疲勞。這不但有助你工作時更得心應手，下班後仍有精神陪伴家人，真正做到Work-Life Balance。對於熱愛運動的人士，維他命B雜更是不可或缺。無論是爆發性的重量訓練還是需要耐力的長跑，身體都需要大量能量支持。維他命B雜不但能提升體能質素，更能幫助運動後身體回復過程。然而，都市人生活忙碌、飲食亦未必均衡，要確保攝取足夠的維他命B雜以應付每日的龐大能量消耗，Ariel認為，維他命B雜補充劑便是方便、有效而直接的選擇。

開學季學童成「播毒」高危？免疫系統面臨雙重夾擊

除了成年人自身面臨的免疫挑戰，家庭病毒傳播的另一個關鍵環節。Ariel解釋，學童在校園與同學近距離接觸，容易將病毒帶回家，加上家庭成員間接觸密切，極易造成連鎖感染。每年10月至12月是細菌病毒爆發的高峰期，小型爆發在校園屢見不鮮。此時正值測驗考試季節，小朋友需同時面對天氣變化及學業壓力，對他們尚未成熟的免疫系統無疑是雙重夾擊。

想幫小朋友增強防護，安然渡過病毒高峰期，Ariel提醒家長，除了勤洗手等基本衛生習慣，日常補充關鍵營養素以打好免疫基礎亦同樣重要。「例如維他命C有助增強免疫力；維他命D有助支持肺部及呼吸道健康⁶；而鋅則有助於免疫細胞的發育與溝通，對改善食慾和成長亦有幫助⁷。」

家長對子女健康特別緊張，要全面補充關鍵營養，可以從日常飲食做起，但不少家長工作繁忙，未必能兼顧子女三餐營養，不妨考慮為子女選擇專為兒童而設的綜合營養補充品，不但易於服用，每日輕鬆一粒，一次過補充多種關鍵營養，幫助他們應對校園的免疫力挑戰 。

感冒可大可小！長者免疫力衰退 骨骼健康成關鍵

當家長們費心為孩子鞏固防線時，家中還有需要特別留意的成員，便是年長的父母。Ariel指出，隨著年齡增長，長者的免疫細胞功能會逐漸衰退，一個普通的感冒，都可能引發嚴重併發症，而且康復期也更長。

在營養補充方面，Ariel提醒可從三大關鍵營養著手，為長者建立雙重防護。首先，維他命C有助鞏固人體免疫系統，並加快傷風感冒後的痊癒⁹, 對這個高風險群組尤其重要。與此同時，骨骼健康亦是維持長者活動能力的關鍵，鈣質有助強健骨骼及牙齒，而維他命D不但能增強免疫細胞的防禦力，更能促進鈣質吸收¹⁰，雙管齊下維持骨骼健康，同時強化免疫力，為健康建立雙重防護。

長者普遍食量少，加上較少外出曬太陽，令他們未必能攝取足夠營養，缺乏維他命C、D和鈣的風險亦更高。Ariel建議可為長者選擇結合以上關鍵營養的補充品，但劑型亦是重要考量，非傳統藥丸形式的補充品會較適合有吞嚥困難的長者。最後她提醒，若長者患有慢性疾病或正在服用藥物，選擇任何補充劑前都應先諮詢醫生意見。

營養師推薦Redoxon維多C® 度身訂造全家免疫力方案

綜合營養師Ariel的建議，要為不同家庭成員鞏固免疫力，可選擇合適的營養補充品，以達到事半功倍的效果。對於壓力大、生活忙碌的父母，可飲用維多C®三重功效橙味水溶片，其「三重功效免疫配方」有齊1000毫克維C、400國際單位維D同10毫克鋅，三種關鍵免疫營養，發揮三重協同作用，針對強化三大免疫防線，包括激活免疫細胞、促進抗體產生、保護皮膚屏障。有研究顯示，維他命C可以有效減低因身體緊張而受壓的群組感染的機會達52%，大人感冒的日子可縮短8%²。

至於經常感到疲勞、專注力不足的上班族，則可選擇全新的維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片*，配方採用全球No.1臨床實證數量的綜合維他命B組合³，包含8種維他命B、維他命C、鈣、鎂及鋅，無糖、無咖啡因，有助激活大腦，持久提升能量與集中力。

針對家中不同年齡的孩子，家長可選擇專為兒童而設的產品，例如為2-4歲幼兒選擇維多C®三重功效兒童咀嚼片，或為4歲以上、活動量更多的小朋友選擇維多C®兒童三重功效軟糖，兩者均蘊含維他命C、D及鋅，支持三重免疫防護，針對提升小朋友免疫力保衛健康，讓家長更安心。

最後，考慮到長者的吞嚥能力及骨骼健康，非藥丸劑型的維多C®D鈣橙味水溶片是理想選擇，它結合了維他命C、D、鈣及維他命B6，不但有助鞏固免疫系統，同時能強健骨骼牙齒，一舉兩得。

全新包裝Redoxon®維多C® 為不同家庭成員注入專屬營養

想為家人輕鬆補充所需營養，守護全家健康？於2025年9月換上全新包裝的Redoxon維多C®，是全球首創維他命C⁸品牌，來自於德國拜耳藥廠品牌，品質安心有保障。維多C®系列有藥廠科研，以科學為基礎，幫助應付每天的免疫力挑戰。立即入手，將維多C®常備家中，成為守護全家健康的最佳後盾！

父母之選︰

維多C®三重功效橙味水溶片30片裝。「三重功效免疫配方」一片含有1000毫克維C、400國際單位維D及10毫克鋅。

上班族之選︰

全新推出，維多C®持久能量配方維他命B雜橙味水溶片*。每片水溶片含有8 種維他命B：迅速激活大腦，提升集中力，支援日常工作及學習效率。

兒童之選︰

維多C®三重功效兒童咀嚼片90片裝。每片含200毫克維他命C、80國際單位維他命D、1.5毫克鋅

維多C®兒童三重功效軟糖100 粒裝。每粒含24毫克維他命C、200國際單位維他命D及2毫克鋅。

(兒童同時間只可以食用一款產品，不能混合食用)

長者之選︰

維多C®D鈣橙味水溶片30片裝。每片含900毫克維C、225毫克鈣，300國際單位維D同13.5毫克維B6。

