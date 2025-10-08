屈臣氏獨家IP可愛登場　一站式實現「整全健康」

最近行屈臣氏，發現可愛又趣緻的「The Watsons Family」亞洲IP全新登場！每位角色均代表一種MBTI性格，讓健康護理過程變得更有趣貼地。率先登場的三位主角，包括推動均衡飲食與營養吸收的健康守護者🌞 Sunny、鼓勵日常活動與體能管理的健身教練🏋️‍♂️ Kilo，以及專注肌膚保養與自我呵護的美容達人💆‍♀️Flora。三位角色將透過互動方式，守護每日健與美！



這班可愛角色的出現，正是要以輕鬆有趣的方式，陪伴大家應對各種健康挑戰。事實上，都市人生活繁忙，壓力爆煲兼食無定時，身體隨時響起警號。照鏡時發現髮際線後移、脫髮問題日益嚴重，腸胃不適成為日常，再加上長期身處冷氣房，皮膚乾燥敏感，種種問題都反映出健康正逐步流失。屈臣氏深明大眾對健康的追求，不再是頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是「整全健康」。

從內到外調理 告別脫髮與腸道煩惱

想由內而外散發健康光采，先要從根本入手。都市人最常見的煩惱莫過於脫髮，「The Watsons Family」中的營養補充品健康守護者Sunny提醒大家，要關注均衡營養。屈臣氏活。髮濃60粒專為改善頭髮問題而設，配方中的專利HappyAngel香蕉花萃取，有效促進毛囊增生2.5倍*，並顯著增加髮根直徑7.8%*，同時亦有助抑制頭皮出油，改善頭皮健康。研究指脫髮量可減少33%*。不論男女，每日只需2至4粒，即可輕鬆防脫髮、育黑髮。

*TCI Lab

屈臣氏活。髮濃60粒

身體的免疫力與腸道健康息息相關，想增強抵抗力，就要從腸道入手。Nutrabliss by Watsons全效益生菌+益生元是增強免疫力及維持消化系統健康的好幫手。其組合配方強勁，包含鼠李糖乳桿菌GG在內的14種益生菌菌株及2種益生元，每包已提供高達203億個益生菌，為腸道提供充足的營養補給。產品超過95%為有機成分，適合奶素食者食用，而且粉末可於口腔內迅速溶解，無需用水送服，方便又美味，讓關注規律排便和腸道健康的人士每日輕鬆補充所需。

Nutrabliss by Watsons 全效益生菌+益生元30包

呵護敏感肌膚 重建水潤屏障

除了內在調理，「The Watsons Family」中的美容護膚面膜達人Flora亦提醒大家要專注肌膚保養。香港天氣潮濕悶熱，但室內長期開放的冷氣卻會抽乾肌膚水份，引致乾燥、脫皮甚至龜裂。TARGET PRO BY WATSONS 低敏長效保濕潤膚霜專為敏感肌而設，日本製造，能有效鎖緊肌膚水分。其核心成分包括鞏固肌膚屏障的3重神經醯胺(Ceramides)、加強保濕的4重玻尿酸，以及擁有鎖水科技的HYDRO-SOOTHE 365，能為肌膚帶來長達72小時的保濕效果*。經測試，使用1次後肌膚濕潤度即時提升200%**。更重要的是，產品不含PARABEN類防腐劑、酒精、香料及礦物油等刺激物，呵護脆弱敏感弱肌，讓肌膚時刻保持潤澤柔滑。

*12人每天使用兩次 1% Hydro-Soothe 365 的測試結果)

**20人每天使用兩次 Target Pro by Watsons 低敏長效保濕潤膚乳的經皮水分散失(TEWL)測試結果)

TARGET PRO BY WATSONS 低敏長效保濕潤膚霜300克

實踐綠色生活 從日常護理開始

「整全健康」的概念更延伸至我們生活的環境。而關注口腔健康與體能管理的健身教練Kilo，亦鼓勵大家在日常生活中轉用可持續產品，愛護地球。屈臣氏環保牙刷(超級軟毛)以純素概念出發，手柄由可生物分解的玉米澱粉製成，刷毛亦源自植物原料，配上環保紙盒包裝，讓護理口腔衛生都可為環保出一分力。

屈臣氏環保牙刷(超級軟毛)

此外，照顧家中小寶貝的同時，亦可選擇對環境友善的產品，例如屈臣氏加厚型手口專用環境友善嬰兒柔濕巾，配方專為嬰兒的敏感弱肌而設，讓家長用得安心。屈臣氏透過「The Watsons Family」的三位角色，全方位照顧你的健與美，陪伴大家建立長遠的健康習慣，實踐整全健康生活方式。

屈臣氏屈臣氏加厚型手口專用環境友善嬰兒柔濕巾

