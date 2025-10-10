本港相隔20年首更新腦膜炎雙球菌疫苗指引 明確列出感染風險因素

一旦感染腦膜炎雙球菌，患者的病情可在短時間內急速惡化，嚴重時更可導致死亡。即使及時得到治療並康復，患者亦可能出現嚴重後遺症，包括聽力嚴重受損、神經系統受損、截肢以阻止感染擴散及慢性疼痛等，因此此疾病不容忽視。為應對腦膜炎雙球菌的威脅，本港衞生防護中心自2005年以來，首次更新腦膜炎雙球菌疫苗指引，亦提及美國、加拿大、英國等國家在過去兩年錄得的病例亦有上升趨勢。



本港感染個案創新高

截至9月，本港今年累計共有10宗腦膜炎雙球菌個案，創過去五年單年新高，更於短短一星期內發生兩宗青年感染個案，其中一人目前情況危殆。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會（亞洲）董事會委員、亞洲兒科學會（東亞區）常務委員關日華醫生稱，腦膜炎雙球菌主要通過密切接觸傳播，例如如飛沫或直接接觸，感染後患者會出現發燒、頭痛、嘔吐及瘀斑等症狀。

關醫生指出，10月5日為世界腦膜炎日，旨在提高公眾對腦膜炎的認識。

腦膜炎是一種嚴重的中樞神經系統感染，可由多種病原體引起如腦膜炎雙球菌。感染腦膜炎的後果極為嚴重，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料顯示，患者即使接受抗生素治療，仍有約10%至15%人可能死亡；而腦膜炎導致的死亡病例中，估計約40%發生於五歲以下兒童。同時，有五分之一康復者面臨長期殘疾，包括腦損傷、失聰、肢體截肢及神經系統問題等。

B型腦膜炎雙球菌可透過接種疫苗預防

關醫生表示，侵入性腦膜炎雙球菌感染由腦膜炎雙球菌引發，潛伏期通常為3至4天，而大部分感染都是由A、B、C、W、Y血清型引起。他續指，B型腦膜炎雙球菌較為棘手，它的細胞結構複雜，而且與人類細胞相似，令疫苗研發進展緩慢，多年來都無針對B型的有效疫苗，所以B型是最常見及最具致命性的血清型。

在衞生防護中心最新的腦膜炎雙球菌疫苗接種建議中，侵入性腦膜炎雙球菌是一種嚴重的急性細菌性疾病，而感染腦膜炎雙球菌的高風險因素包括年齡、吸煙者、免疫力弱者、密切接觸者，以及前往高流行地區（如非洲撒哈拉沙漠以南）的人士。指引亦提及，根據全球疫情趨勢，美國、加拿大、英國等國家在過去兩年的錄得病例上升，當中B型為主要血清型（美國則以Y型為主）。為降低感染風險，關醫生建議高風險人士應接種疫苗，其有效率約為90%，注射後的常見副作用包括注射部位紅腫或輕微發燒。