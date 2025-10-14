康健醫療App推視像診症　天天應診兼即日送藥

近年數碼醫療服務日漸普及，市民對遙距醫療的需求與接受程度不斷提高。香港規模最大、歷史最悠久之一的上市醫療集團—康健醫療，近日宣佈推出同名應用程式「康健醫療」，用以全面支援其「普通科視像診症服務」，讓市民可以安坐家中，簡單六步輕鬆完成從預約、診症到取藥的全過程，體驗更便捷、高效的醫療服務！



「康健醫療」應用程式支援的「普通科視像診症服務」由註冊全科醫生提供視像診症。醫生會按其專業診斷向適合個案提供三日基本藥物並即日快遞*到病人的指定地址，全程更有康健醫療客戶服務團隊跟進。即日起，市民可前往Apple App Store（iOS 版本）及Google Play Store（Android 版本），下載「康健醫療」應用程式，預約「普通科視像診症服務」。

服務時間延長至星期一至日！周末、紅日照常應診

為進一步回應市民需求，近日康健醫療已將「普通科視像診症服務」的服務時間，延長至星期一至星期日以及公眾假期，上午9時正至下午5時30分，天天應診#。

遙距醫療

事實上，遙距醫療的概念並非全新，早於20世紀中期便已萌芽，1970年代，美國國家航空暨太空總署（NASA）在太空任務中，已利用電信技術監測太空人的健康狀況。隨著科技進步，尤其是互聯網的普及，遙距醫療逐漸應用於常規醫療服務。早期的遙距醫療主要通過電話或電子郵件進行，直到視像通訊技術成熟後，才逐步演變成如今的視像診症。

隨著互聯網普及和視像技術成熟，遙距醫療逐漸走入大眾的醫療日常。

根據世界醫學協會（World Medical Association）的定義，遙距醫療是指通過遠程通信系統傳輸病人的數據、病歷資料及其他信息，從而實現遠距離的醫學診療行為，包括干預措施、診斷、治療決策及後續的治療建議。

全球各地發展遙距醫療的成果不一。在香港，醫院管理局早在一九九八年已開始透過視像會議，為居於安老院舍的病人提供遙距診症服務，以取代老人外展服務或診所為本的傳統服務。及至二零一九年十二月，香港醫務委員會發出「遙距醫療實務道德規範指引」（Ethical Guidelines on Practice of Telemedicine），為有意提供視像診症服務的醫生提供指引。

縮減輪候看症、等藥時間 減少交叉感染風險

遙距醫療對設備的要求簡單，醫生及病人只需要配備能連接互聯網的手機、平板電腦或電腦，通過通訊軟件的視像通話功能，便可進行即時視像診症。適合患上喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腸胃不適、皮膚問題及一般痛症等輕微疾病的病人，能夠大大縮短病人輪候診症及取藥的時間。

遙距醫療在公共衛生應用上非常具有價值。視像診症讓已出現病徵的傳染病病人可足不出戶接受專業醫療診斷和藥物治療，在應對傳染病社區傳播方面能發揮一定的分流和阻截作用，這一優點在新冠疫情期間已被廣泛認同。

在流感高峰期，遙距醫療能有效分流病患，讓出現病徵的市民在家隔離並接受治療，減低社區傳播的風險。

不過，視像診症亦有其他限制，包括不能應用於年齡太小的幼兒、緊急醫療情況、緊急情況、急症、需要進行觸診或詳細身體檢查的病人。目前，視像診症在判斷某些病症中或會出現困難，如病人出現瘀傷、骨傷、無法清晰說明位置的腹部疼痛等情況，醫生都需要現場為病人觸診，甚至進行醫學影像檢查，才能準確判斷病人的病症和病因，繼而制訂合適的建議治療方案。所以，在部分情況下，醫生或會建議視像診症病人前往實體醫療機構接受進一步診斷及治療。不過相信隨著科技發展，視像診症技術漸趨成熟、穿戴式裝置日益普及化，未來視像診症的應用範圍定必更加廣泛，令更多病人受惠。

#當八號或以上熱帶氣旋警告信號或「極端情況」生效期間，視像診症服務將會暫停。

*醫生會按其專業診斷向適合個案提供藥物及醫療證明，收據亦會一併送到指定地址。本地即日快遞範圍包括香港島、九龍、新界（離島及偏遠地區除外）。離島及偏遠地區的覆蓋範圍依據指定物流公司的定義為准，詳情可向康健醫療客戶團隊查詢。

（資料來自醫療服務機構）