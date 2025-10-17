亞洲專科醫生｜專注成就卓越　仁心跨越界限

「亞洲專科醫生」匯聚頂尖專才，堅信「亞專科」模式能為病人帶來最深入、精準的治療。團隊以追求卓越、關愛無間為核心價值，不僅提供橫跨中港兩地的一站式優質醫療，更積極投身社會公益，致力以專業守護大眾健康，展現醫者仁心。



專業信念與核心價值

亞洲專科醫生由專科醫生及醫療專業人士組成，不僅具備專業背景，更充滿熱情與信念，始終以病人為中心，實踐公司的核心價值。團隊成員積極參與國際醫學會議和培訓項目，不斷提升專業水平，確保醫療服務與國際最新標準接軌。

團隊的成立源於一個堅定的信念：每一位患者的就醫之路都是獨特的，而單一醫生未必精通所有領域。因此，團隊提倡將骨科進一步細分為多個亞專科部位（sub-specialty），讓每一位醫生能夠集中精力，深耕自己專注的領域。自成立以來，公司以「持續改善」為核心使命，致力希望為患者提供一站式、高質素、優越的醫療與輔助醫療服務，並堅守五大核心價值，確保每一位病人獲得最專業、最貼心的照顧：

1. 追求卓越：成員通力合作，致力提供優質服務及最佳治療效果。

2. 團隊合作：與各伙伴衷誠合作，提供全面、完備、高質素的醫療服務。

3. 敢於創新：樂於接受改變，鼓勵創新，不斷尋求更佳和更有效率的方法達成目標。

4. 重視誠信：恪守道德標準及專業原則，承諾以誠實、保密、可靠、尊重及坦誠的宗旨提供服務。

5. 關愛無間：致力提供世界級的醫療服務，為病人、其家屬及醫生提供一個關懷及扶持的環境。

精益求精 一站式亞專科醫療方案

為了持續追求服務的精進不休，臻於至善，不斷探索如何更好地服務社群，亞洲專科醫生早已洞察到兩地醫療需求的融合趨勢，故自2005年起便積極與內地主要城市建立緊密合作，實現醫療資源共享與服務互通，真正體現與內地融為一體的發展策略。

每位骨科專科醫生僅專注於某些特定身體部位，以保持「高度專業化」的醫療模式，而這種模式能實現更全面的診斷及治療方案、優化的患者管理，從而為患者提供更高質量、更安全的醫療服務。從門診到手術，從診斷到康復，亞洲專科醫生提供一站式專科醫療解決方案：

1. 團隊：團隊在其專注領域中累積了豐富的臨床經驗與知識，並緊貼國際最新檢測與治療技術，確保每位患者得到最專業的診治。

2. 模式：自2005年開始，團隊的醫生已定期前往中國主要城市應診，為當地居民及外籍人士提供門診及手術服務，實現跨境醫療無縫銜接，深化兩地醫療合作。

3. 國際認可：團隊榮獲多項國際認證，包括自2008年開始參與ISO 9001質量管理體系認證、JCI國際醫療認證（2016），日間醫療中心牌照(2020)及「商界展關懷」（2019），展現對醫療質量與服務管理的持續承諾。

履行社會責任 回饋社群

亞洲專科醫生深信企業的成功與社會福祉密不可分割，故始積極履行社會責任，例如在疫情期間積極響應社會需求，為對抗新冠病毒，團隊更早於2022年3月份開始參與由香港政府推出的「疫苗到戶接種服務」，為不同社區年滿70歲或以上的長者或因病重或殘疾而不便外出的人士接種疫苗。此外，更於同年9月成爲第一批15間指定私家診所疫苗接種中心之一，為香港居民提供科興及復必泰新冠疫苗接種服務。直至2022年12月，位於中環的診所已為超過55,000人次接種新冠疫苗。

亞洲專科醫生承諾，致力以最高標準的專業醫療治療，為病患和家人的健康保駕護航。他們不僅致力提供卓越的醫療服務，更致力於履行企業社會責任，為建設更健康的社會貢獻力量。無論你是身處香港抑或內地，都能享受團隊無差別的醫療關懷。

