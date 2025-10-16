港大研究：RSV呼吸道合胞病毒比流感更致命

在香港，流感常被視為冬季健康大敵，但一項港大研究揭示，呼吸道合胞病毒（RSV）的威脅更甚，院內死亡率比流感高約兩倍。醫學界提醒，尤其是長者及長期病患者，勿忽視RSV的潛在風險，及早預防方為上策。



呼吸道合胞病毒（RSV）傳播力強，可經飛沫、分泌物或受污染物件傳播，香港感染及傳染病醫學會名譽司庫、感染及傳染病科專科徐詩駿醫生表示，每名感染者平均傳播給約3人。其中，50歲以上且患有長期病患的人士，如糖尿病、心臟病、哮喘及慢阻肺病、60歲或以上長者、免疫力受損人士及院舍人士為RSV的高危群組，這些群組在感染後的入院風險顯著增加。而衞生署數據顯示，今年6月至9月，RSV個案由55宗增至228宗，16週內升幅達314.5%，較去年同期增44.7%。症狀如流鼻水、咳嗽易與流感混淆，但高危群組感染後易引發肺炎、呼吸困難或心臟問題，需住院甚至致命。目前無特效藥，住院平均12日，費用約6萬元，負擔沉重。

香港感染及傳染病醫學會名譽司庫、感染及傳染病科專科徐詩駿醫生表示，呼吸道合胞病毒（RSV）傳播力強，每名感染者平均傳播給約3人。

RSV組患者共病明顯較多

港大研究團隊回顧2016至2023年數據，分析2016至2023年公立醫院44,771名RSV及流感住院成人患者的數據。腎病科葉逸軒教授指出，RSV組（3,565人）年齡較高、共病更多：糖尿病28.2%（流感組為24.4%）、心血管疾病45.4%（33.6%）、慢性呼吸道疾病23.1%（15.0%）。RSV患者的患者的重症比例及死亡率更嚴重，例如急性腎損傷16.0%（流感組為12.6%）、嚴重呼吸衰竭22.7%（13.3%）、繼發性細菌性肺炎61.5%（39.5%）；而院內死亡率10.1%（5.5%）更是比流感高約2倍。

葉教授強調， RSV帶來的臨床醫療負擔不亞於流感，甚至更為嚴峻，建議未來政策應考慮將高風險群組，尤其腎病及心肺疾病患者，納入RSV疫苗接種建議，並呼籲高危人士盡早接種流感及RSV疫苗，以降低重症及死亡風險。

腎病科專科葉逸軒教授

鑑於近期RSV感染個案持續上升，醫學界再次呼籲50歲以上高危群組，應考慮接種流感及RSV疫苗，以降低重症與住院風險。環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生指出，澳洲、南韓等地已把RSV納入法定通報疾病，有助促進病例數據收集及公共衞生決策。然而，本港現行RSV監測覆蓋率有限，大部分的感染個案未獲檢測，導致實際病例被低估。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生

建議將RSV納入恆常監測

黃醫生建議，應將RSV納入現有呼吸道疾病監測框架，並針對高危群組，包括慢性呼吸道疾病、心血管疾病、糖尿病、腎病及免疫缺陷人士，實施目標性監測，同時提升前線醫護對RSV檢測的警覺性與認知水平。此外，建議可採用PCR作為標準檢測工具，以減少假陰性結果，提升診斷準確度。

在預防RSV方面，黃醫生指出，多項國際指引與專業學會已建議高危群組及早接種預防，包括全球哮喘防治創議（GINA）建議60歲或以上的長者及哮喘患者接種RSV佐劑疫苗。他呼籲50歲以上高危群組，應考慮接種流感及RSV疫苗，以降低重症與住院風險