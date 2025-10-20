慢阻肺病列本港第九大死因 新療法助減發作 提升患者生活質素

衞生防護中心2024年最新數據顯示，包括慢阻肺病在內的慢性下呼吸道疾病，已成為本港第九大主要死因。患者一旦出現急性發作，不僅肺功能會進一步衰退，更會加速病情惡化，顯著增加住院及死亡風險。有呼吸系統科專科醫生指出，慢阻肺病對香港醫療體系構成沉重負擔，僅急性發作相關的住院及治療開支，在三年間已高達12億港元，凸顯患者及早穩控病情的重要性。



急性發作3.6年內死亡率高達五成

香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授、呼吸系統科專科郭宏駿醫生表示，慢阻肺病的典型症狀包括氣喘、喘鳴及體力下降。由於受損的肺部組織無法修復，慢阻肺病目前仍無法根治。而病情嚴重的患者，或需長期依賴氧氣治療，甚至依賴輪椅或長期臥床。他更引述研究指出，患者首次因急性發作入院後的3.6年內，死亡率高達50%，反映每次急性發作都可能是病情進一步惡化的關鍵節點。

香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授、呼吸系統科專科郭宏駿醫生

三年醫療支出逾12億港元

郭醫生引述另一項研究指出，三年間本港有11,465名患者因慢阻肺病急性發作入院，累計住院超過25,000次。此外，治療成本隨患者的病情加劇而上升。研究亦顯示，每年發作兩次或以上的患者，年均治療開支高達22萬港元，而整體醫療支出超過12億港元，對公共醫療系統構成巨大壓力。

生物製劑減少發作

面對巨大的醫療挑戰，近年新型治療方案帶來曙光，特別是針對「二型炎症」患者的生物製劑。研究顯示，該藥物能將急性發作及死亡率整體減少41%，並把嚴重發作及首次嚴重發作的機會降低約40%。此治療策略有望成為慢阻肺病長期管理的新方向，不僅能提升患者生活質素，更望有助減輕醫療體系的負擔。

戒煙配合治療 助穩控病情

確診超過20年的盧先生，現時肺功能僅餘約四分之三，外出需放慢步伐，並間歇休息以緩解氣喘不適。他坦言，年輕時每日最多吸三包煙，直至2023年成功戒煙。他表示，嚴格遵從醫囑、定時用藥及堅持戒煙，是穩定病情、減少惡化的關鍵所在。

慢阻肺病患者盧先生

香港哮喘會主席陳永佳提醒，吸煙是誘發慢阻肺病的主要成因，也是急性發作的重要風險因素。患者應拒絕吸煙並遠離二手煙，同時特別留意季節性呼吸道病毒活躍期，尤其是冬季流感高峰期。他建議患者每年接種季節性流感及肺炎鏈球菌疫苗，以降低感染風險及減少急性發作的機會。