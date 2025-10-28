粉紅十月｜哺乳後30年仍有效？研究證實：喂母乳帶來長遠防癌力！

一到每年的「粉紅十月」（國際乳癌關注月），大家都會特別關注乳癌這個話題。乳癌是本港女性最常患上的頭號癌症，而且根據香港癌症資料統計中心的數據，新確診個案每年都在持續上升，對本地女性的健康影響非常大。



面對乳腺癌，除了定期篩查外，科學界一直努力尋找更深層的保護機制。以往的觀察早已發現，生育和喂哺母乳似乎能提供某種保護作用，但箇中原因始終是個謎。最近，一項發表在權威期刊《自然》（Nature）上的研究，終於揭示了母乳喂哺對抗乳癌的生物學奧秘：它能在乳房內留下持久的「免疫防護罩」。

研究揭秘：母乳喂哺如何在乳房留下「防癌記憶」

過去，解釋母乳喂哺益處的理論大多集中在懷孕期間的荷爾蒙變化。然而，這項新研究指出，真正的保護關鍵在於人體最精密的防禦系統——適應性免疫系統中的 T 細胞。

研究人員發現，經歷過生育和哺乳的女性，其乳房組織會留下大量的 CD8⁺T 細胞。這些 T 細胞就像駐紮在乳房內的「免疫記憶部隊」，它們不僅能對抗特定的病毒或細菌，更具備識別和攻擊癌細胞的能力。

最令人振奮的是，這些特殊的保護性 T 細胞並非曇花一現，它們在女性的乳房中能持續存在超過30年，為女性提供長期的防護。

對抗最具侵略性的「三陰性乳癌」特別有效！

這項研究進一步證實了這些細胞的實際作用：

1. 證明 T 細胞有效：在實驗模型中，研究人員將癌細胞植入曾經生育和哺乳的小鼠體內，發現腫瘤生長明顯受到抑制。而一旦將這些小鼠體內的 T 細胞清除，保護作用就消失了，這證明了 T 細胞就是抗癌的「主力軍」。



2. 對人類特別有幫助：針對人類患者的分析結果顯示，乳房中有較多這種免疫細胞的女性，治療效果和長期存活率都比較好。這種保護作用尤其能對付最惡、最難治的三陰性乳腺癌。



換句話說，曾喂哺母乳的女性，即使不幸患上三陰性乳腺癌，由於其乳房內持續的免疫啟動和調節作用，她們的預後（即治療結果）也比沒有哺乳的女性更好。

未來防癌新希望：將免疫保護轉化為女性疫苗

該研究的資深作者 Sherene Loi 教授指出，最關鍵的訊息是：「懷孕和喂哺母乳會在乳房和身體中留下長壽的保護性免疫細胞，有助於降低患癌風險並增強身體對抗癌症的能力。」雖然這種保護作用對於每個個體而言，或許只是細微的改善，但在整個女性群體中，其累積效果卻是巨大的。

這項發現不僅為我們提供了對乳癌預防的深入理解，更為醫學界開啟了新的方向。未來，通過理解這個生物學機制，科學家有望開發出針對性的乳癌疫苗或其他新策略，讓那些因各種原因無法生育或哺乳的女性，也能透過人工方式獲得類似的長期免疫保護。

鼓勵每位女性在能力範圍內考慮喂哺母乳，因為這不僅對寶寶的健康有益，也是給予自己的一份長期健康保障。同時，在「粉紅十月」期間，也別忘了定期進行乳房自我檢查和專業篩查，共同為健康打氣。

乳癌是十大致命癌症之一，更是本港女性最常見的癌症。在2020年間，佔本港女性癌症新症總數的28.4% 。預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。