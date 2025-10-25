成港男第三大癌症　10年新症增近7成！醫生拆解徵狀+篩查

本港男性癌症殺手，肺癌、大腸癌你可能聽得多，但原來第三大常見癌症，竟是前列腺癌！數據顯示，過去10年前列腺癌新症數目增幅接近69%，是增幅最大的癌症。這意味著每25位男士，就有一位有機會患上。再加上由於其早期病徵並不明顯，令它有「隱形殺手」之稱，死亡率更在男性癌症中排行第四。不想無聲無息被選中？立即去片觀看泌尿外科專科醫生何思灝分享，及早了解前列腺癌，防患於未然。



不能忽視的年輕化趨勢

前列腺是男性獨有的器官，位於膀胱下方，負責製造部分精液，而50歲以上、有家族病史、基因突變或常作高脂肪飲食的男士，患病風險較高。然而，何醫生提醒道：「2022年有554宗新症患者年齡介乎45至64歲，顯示此症有年輕化跡象，年輕男士亦不應掉以輕心。」

早期無症狀 晚期警號需留意

早期前列腺癌並無明顯症狀，而較晚期的症狀又與良性前列腺增生相似，因此50歲起便應考慮定期檢查。若持續出現以下任何症狀：

- 排尿困難、尿流細弱

- 夜間尿頻

- 經常突發性尿急

- 小便或精液帶血

或更嚴重：

- 腰背、盆骨及大腿持續疼痛

- 可能代表已屆晚期，應盡快求醫。

治療方案選擇多

初步診斷可透過抽血檢測「前列腺特異抗原」（PSA）水平，或由醫生進行「直腸檢查」。何醫生指出：「PSA水平會因前列腺增生或發炎而升高，亦有癌症患者的PSA指數正常，故不能單憑此作準。」若初步檢查發現異常，醫生會按情況建議作磁力共振（MRI）、直腸超聲波掃描及活組織檢驗等進一步檢查作實。

何醫生表示，並非所有患者都需要手術或電療：「低惡性度的癌症可採用緊密觀察，早、中期患者可透過手術或電療達至根治效果，至於已擴散的晚期患者，則可選擇荷爾蒙治療、化療或口服新型荷爾蒙標靶藥物以控制腫瘤。」

前列腺癌生長速度較緩慢，患者應多了解相關資訊，與醫生商討合適的治療方案。立即觀看何思灝醫生的完整訪問影片，想了解更多詳情，及早關注男性健康！

（資料及相片由客戶提供）