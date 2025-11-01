前列腺癌存活率高達99%？醫生詳解治療黃金期、副作用應對

前列腺癌是本港男性的第三大癌症殺手，但其實只要及早發現，治癒率相當高！數據顯示，第一至第三期前列腺癌的五年相對存活率超過99%。然而，一旦發展至第四期，癌細胞擴散至其他器官，存活率便會大幅下降至37%。由於早期前列腺癌可以完全沒有症狀，不少患者因而錯過治療黃金期。究竟確診後有甚麼治療方案？治療副作用又是否如想像中可怕？



確診不等於要即時治療？拆解「積極監察」

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉指出，由於前列腺癌生長速度非常緩慢，部分早期患者其實無須即時接受治療，而是可以採取「積極監察」的方案，「患者只需定期覆診及檢查PSA指數，以確保癌細胞沒有擴散跡象便可。」另外，對於部分年過75歲，而且癌細胞不足以致命的患者，醫生亦有機會建議採用「積極監察」，因為治療的副作用可能比早期症狀更難受。

各期數治療方案一覽

治療方案因應癌症期數而異。醫生會根據患者年齡、癌症風險、期數、擴散程度及身體狀況，共同決定最合適的方案：

早期（癌細胞僅存於前列腺）：可考慮「積極監察」、進行外科手術（如前列腺全切除術）或放射治療（電療）。

晚期（癌細胞已擴散）：由於男性荷爾蒙會刺激癌細胞增生，因此主要採用雄激素阻隔治療（荷爾蒙治療），以減慢腫瘤生長，甚至令其縮小。

復發：若癌症復發，醫生會視乎患者已接受的治療，再決定下一步方案，可能包括荷爾蒙治療、電療或化療等。

治療副作用大解構 如何應對失禁、不舉？

不少人擔心治療會帶來嚴重副作用，例如小便失禁、勃起功能障礙、不育等。梁醫生解釋，隨著醫學進步，副作用已大為改善。以前列腺全切除術為例，現時患者在術後一星期內無需使用紙尿片的比例，已由過往的48%大增至71%。

在性生活方面，雖然部分患者或因憂慮而出現性慾減退，但一般在治療後會恢復。梁醫生表示：「即使是切除前列腺或接受電療的康復者，在性行為時仍能獲得高潮，只是不會射精。若擔心不育問題，患者亦可在治療前儲存精子。」

他強調，副作用因人而異，大部分會在療程結束後逐漸消退。患者應主動與醫生溝通身心狀況，因為有時焦慮等情緒對身體的影響，可能比治療副作用更大。由於病情發展緩慢，患者有足夠時間了解各種方案的利弊，無須倉卒作決定，立即觀看梁廣泉醫生的完整訪問影片，想了解更多詳情，及早關注男性健康！

