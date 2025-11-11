XOVĒ解密「白鑽石」逆齡奇蹟 創辦人馬黎珈而：十年匠心不懈

活肌逆齡護膚市場競爭激烈，要在芸芸品牌中突圍而出，殊不簡單。近日，輕奢護膚品牌XOVĒ憑藉其高效的逆齡配方及超卓的品質，成功榮獲「卓越活肌逆齡護膚品品牌大獎」。XOVĒ對養膚美肌有着極緻追求，為尋找年輕肌膚奧祕，展開了十年的歐洲研探旅程，聯乘頂級瑞士科研團隊，打造高效的活肌逆齡護膚方案，今次獲獎足證品牌實力備受肯定。



藝術世家背景奠定對美學的極致追求

「美是一肌力量，一種態度；只要堅持，任何階段都能擁有美。」XOVĒ創辦人馬黎珈而（Mrs. Gigi Ma）表示。

出生自具影響力藝術世家的Gigi，息影後投入高端美容業務，延續對美的極緻追求，憑藉對美學的前瞻視野，以十年時間遍歷歐洲，這份對「美」的極緻追求與匠心精神，引領她發現最適合亞洲人的逆齡護膚配方，以頂尖瑞士技術，揉合大自然珍罕白松露高效活膚成分，打造出XOVĒ活肌修護系列，以親民價錢為一眾女士提供奢寵活肌體驗。

瑞士尖端專利技術W-TruComplex® 激活細胞再生力量

被譽為「森林白鑽石」的天然珍罕白松露，蘊含極高的活性修護成分。不但富含高效抗氧的超氧化物歧化酶（SOD），更有18種氨基酸及多種珍貴養分，具備高效的抗氧化、修復及深層滋養功效。

XOVĒ運用世界頂尖的瑞士科硏技術，全面釋效白松露強大賦活力量。透過專利技術，品牌成功萃取了100%白松露活肌修復因子，並將此「靈魂成分」命名為W-TruComplex®。該珍貴因子被傾注於整個活肌修護系列中，為肌膚細胞注入強大的生長與修復能量，成為品牌實現「賦活緊緻奇蹟」的核心關鍵。

Prestige系列直擊肌底 締造無可比擬的抗氧奇蹟

XOVĒ以其獨有的W-TruComplex®為核心，匠心打造了皇牌「Prestige 活肌修護系列」。此系列旨在完整釋放白松露的抗氧賦活力量，深達肌底，為肌膚細胞注入生長及修復能量，達到高效賦活再生的效果，持續使用能有效擊退歲月痕跡，成就無可比擬的抗氧緊緻奇蹟力。

對於獲得此次卓越大獎，XOVĒ表示未來將繼續秉持創辦人的初衷，以尖端科技結合天然珍稀成分，為追求卓越的現代女性帶來更多高效、奢寵的逆齡護膚體驗。

想親身體驗XOVĒ白松露的活肌力量？可親臨門市或網上商店選購。

銷售點：

XOVE網上商店：https://www.xove.com/tc/

XOVE門市地址：

尖沙咀海港城港威商場3224A號舖

沙田新城市廣場第一期2樓245號舖

屯門市廣場第一期一樓1119-1120號舖

元朗形點 I K7 號舖

（資料及相片由客戶提供）