非吸煙者或從未想過患肺癌 遲確診可引致腦轉移

大眾多以為不吸煙就不會與肺癌「扯上關係」，然而有一種肺癌的患者多為年輕及從未或輕度吸煙者。正因這班患者從未想過自己會患上肺癌，他們確診時大多已經屬於晚期，而且出現腦轉移，日後有機會造成認知障礙、癲癇或肢體無力等。針對這類肺癌，醫學界研發了第三代藥物，除了能夠有效延長患者的存活期，更可預防及減慢腦轉移惡化的情況。



肺癌與基因突變關係密切

超過一半肺癌個案在確診時已屬第四期，主要是因為早期肺癌的症狀並不明顯，很多時當腫瘤變大或是病情進一步惡化時，患者才會感到呼吸急促、少量咳血、食慾不振或體重無故下降等。臨床腫瘤科專科張文龍醫生指，肺癌主要分為非小細胞肺癌(NSCLC)及小細胞肺癌(SCLC)，當中NSCLC佔整體肺癌個案逾八成半，而醫學界近年亦發現越來越多肺癌病例與基因突變有密切關係，因此檢測患者基因突變已成為選擇合適治療的關鍵。

針對NSCLC而言，當中有數種主要的基因突變，包括EGFR表皮生長因子受體及ALK間變性淋巴瘤激酶等，而ALK陽性NSCLC常見於較年輕及從未或輕度吸煙的人士，與傳統肺癌患者為吸煙者及年紀大有明顯差異，所以容易被忽略。張醫生補充，ALK陽性NSCLC患者的年齡中位數為52歲，比一般NSCLC患者的64-70歲更年輕，而且他們幾乎無重度吸煙者，惟約八至九成患者診斷時已為晚期，並已出現腦、肝轉移、胸膜或心包積液。

:張文龍醫生指，早期藥物因無法有效穿透血腦屏障，腦轉移仍然會發生。

腦轉移可致腦部受損

原來，約26至40% ALK陽性NSCLC患者在診斷時都已出現腦轉移，研究亦顯示，腦轉移高發的情況與患者多在晚期確診有密切關係，其死亡風險更高約2.6至3.1倍。ALK陽性NSCLC常出現腦轉移，是因為此類癌症的腫瘤生長迅速且較具侵襲性，加上腦部提出了適合腫瘤生長的微環境。張醫生又稱，早期藥物因無法有效穿透血腦屏障，所以較難進入腦部以控制腦轉移的情況，很多患者即使其他部位的轉移控制良好，腦轉移仍然會發生。若出現腦轉移，患者的神經功能可能會受到損害，從而影響患者的生活質素及預後。

與其他癌症一樣，化療是傳統治療ALK陽性NSCLC的方法之一，其後出現第一、二及三代ALK抑制劑。一名46歲外籍男士於去年初確診ALK陽性NSCLC，雖然他無腦轉移，但已擴散至右胸膜、肺門淋巴及縱隔淋巴。醫生先為他處方第二代ALK抑制劑，約兩個月後轉用第三代藥物。11月覆診時，醫生發現其右上肺葉腫瘤、肺門淋巴及縱隔淋巴明顯縮小，而且維持無腦擴散的狀態。直至今年2月，他更進展為無腫瘤狀態，效果非常良好。