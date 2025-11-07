華仁坊│兒童骨骼矯正增高法　把握孩子7至17歲黃金生長期

在兒童與青少年的成長階段，家長們常常為孩子的身高發育而操心，另外，脊椎側彎是一種常見的兒童與青少年骨骼問題，且隨著現代孩子的生活習慣（如長時間低頭、久坐學習或玩手機等）越來越普遍。根據統計，學齡期兒童中約有 2至4% 的比例可能罹患不同程度的脊椎側彎，若不及早矯正，可能影響骨骼發育、姿勢美觀，甚至導致身體其他健康問題。

尤其是青春期這段增高黃金時期，骨骼快速生長，若能及時矯正姿勢問題與骨骼錯位，就能有效刺激身高增長並改善體質。



中醫兒童保健的專業夥伴│骨骼矯正從小處理

華仁坊的兒童骨骼矯正增高法絕對是理想選擇！作為全港口碑No.1的中醫註冊診所，華仁坊專注於註冊中醫師的徒手正骨復位技術，結合中醫小兒轉骨調理，幫助7至17歲兒童矯正脊柱側彎、骨盆歪斜等問題，刺激生長激素分泌，實現身高增長與體質改善。 與西醫激素注射不同，此法強調調理脾肝腎三臟，補氣活血、益腎填精、健脾疏肝，促進營養吸收與骨骼伸展。

兒童骨骼矯正增高法是什麼？中醫正骨刺激自然長高

在華仁坊，兒童骨骼矯正增高法療程步驟精準：

1. 脊椎與骨齡檢測：由註冊中醫親自專業檢測結合頂尖高科技 AI骨骼檢測儀器，量度客人的脊椎側彎角度，測量骨骼歪斜與肌肉拉扯，診斷成長潛力。

2. 徒手正骨復位：註冊中醫會以精準手法整復骨頭與調整椎關節錯位，解決骨錯位引起麻痺問題、脊柱側彎、緩解神經壓迫，改善高低肩、長短腳等問題。

3. 姿勢指導與家庭保養：教授正確坐姿、拉筋技巧，強化兒童骨骼增高法效果

4. 追蹤評估：每月測量身高，調整方案確保持久成果。

一般6至10次療程，即可見身高增長1至3cm，姿勢更均衡。華仁坊的兒童骨骼矯正增高法特別適合睡眠不佳、挑食或有脊柱側彎的孩子，幫助擺脫成長困擾。

兒童骨骼矯正增高法常見問題：

兒童骨骼矯正增高法適合幾歲孩子？ 華仁坊推薦7至17歲，特別青春期增高黃金時期。 兒童骨骼矯正增高法需要多少次療程見效？ 一次療程即時感受到分別，大概6-10次可以完全改善，視乎孩子的骨骼健康情況。 華仁坊的兒童骨骼矯正增高法安全嗎？ 絕對安全，由註冊中醫師操作，無痛無創。

想了解更多華仁坊的專業療程，可瀏覽其官方網站：https://wahyanfong.com/

Instagram：wahyanfong

華仁坊中醫診所分店：

銅鑼灣羅素街 2-4 號 2000 年廣場

銅鑼灣謝婓道 482 號兆安廣場

中環雲咸街 1 號南華大廈

旺角彌敦道 591 號豐怡中心

荃灣眾安街 68 號千色匯一期

（資料及相片由客戶提供）