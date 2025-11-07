月入七萬都不夠？拆解中產家庭最大漏洞 教你提前部署

一般人對中產家庭的既定印象或許是 「有樓、有車、有細路，月入七萬」，讓人看似無憂無慮的背後潛藏著甚麼風險漏洞？實際上，他們的支出和投資可能已佔據了大部分的收入。家庭開支、貸款、教育支出等，讓原本看似穩健的財政狀況，面對突發疾病時顯得格外脆弱。例如，月入七萬的家庭，若因為一場大病需要面對高達數十萬的醫療費用，往往難以承受。



中產家庭的隱憂 醫療費用的挑戰

舉例在一個家庭中，假如一對夫婦擁有不動產 ，丈夫月入$70,000，而太太是全職家庭主婦，丈夫需要供養兩名小童及全職太太為例，一家的財務狀況看似穩定，但當丈夫不幸被診斷出患上重疾，如肺癌第三期時，潛藏的風險便立刻浮現水面。

這個家庭首先要面對的是丈夫醫療費用的挑戰 — 公立醫院的治療費用約$30萬，雖然相對低廉，但往往需要面對漫長的輪候時間。常見的檢查如電腦掃描（CT）及磁力共振（MRI），輪候時間可達1-2年，這可能讓丈夫錯過最佳治療時機。但如果選擇私家醫院，則需要支付約$100萬的醫療費用，其中最昂貴的部分為每兩星期一次、費用高達$4萬的標靶藥。即使丈夫公司的醫療保險能覆蓋20萬保額，但他們仍需自付超過$80萬的醫療費用。

收入中斷 中產陷財務危機

由於肺癌的治療時間中位數為28個月，再加上6個月的休養期，而丈夫的有薪病假期只有72天，一家要面對接近2年半的零收入期，收入中斷也會帶來財政衝擊。例如整個家庭每月基本開支為$50,000，這將形成$150萬的現金流缺口。縱使家庭以往有投資儲蓄，但扣除後或仍留有巨大缺口。

綜合上述情況說明，萬一患病，醫療與生活成本是非常高的，隨時高達過百萬，而妻子作為全職太太，要同時照顧兩位小朋友及丈夫，難以重返職場，費以致整個家庭陷入財務危機。中產家庭面臨的最大風險是缺乏相應的避險方案——醫療保險。沒有足夠的醫療保障，一場大病足以清空整個家庭的財產。

單靠公司醫保 不足以應付大病

一般市民大眾可能覺得公司已有提供醫療保障，並不需要再額外購買醫療保險，但其實單靠公司醫保保額，並不足夠應付突如其來的大病開支。

如果能善用自願醫保，轉嫁醫療成本，將可避免大額醫療費用支出：

1. 自願醫保可用於填補公司醫保的保障缺口，轉嫁因大病而產生的龐大住院及手術費用。若選擇高端自願醫保產品，能顯著降低甚至全數填補私家醫療費用，確保患者能及時獲得優質治療，避免公立醫院的漫長等待。

2. 自願醫保能避免在醫療上被迫「降級」，是保留家庭健康資本的首要防線。公司醫保一般只能為日間手術、檢查或部分小病提供賠償，對於重大疾病的賠償率低至18.4%至32.4%。在以上例子中，如果丈夫早期已經購買了自願醫保，他將能在選擇治療方案時擁有更大的靈活性，避免因為缺乏保障而使用效果不佳的藥物或延遲治療時間。

對於月入七萬的中產家庭來說，自願醫保不僅是保障健康的工具，更是財務規劃的重要組成部分。透過有效的醫療保障，家庭能夠在面對突發疾病時，減少經濟負擔。建議家庭更可因應不同階段增加保額或購買不同類型的醫療保險，以確保家庭的穩定與健康，這不僅是對自身的負責，也是對整個家庭未來的保障。

資料來源: Bowtie

