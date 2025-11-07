塞一條血管 使唔使「通波仔」？ 手術後3件事必須知

「通波仔」（冠狀動脈介入治療術，PCI）是常見的心臟手術，目的是改善血管狹窄，治療冠心病。心臟科專科醫生鍾一翹解釋，「人體有三條冠狀動脈，即心臟內的主血管，有部分人士誤以為塞了其中一條無需通波仔，因為還有另外兩條，其實這是錯的。每一條冠狀動脈都是獨立的，只要其中一條阻塞七成以上，或阻塞五至七成並有嚴重症狀，已經有機會引起突發性心肌梗塞，可以突然胸口痛、暈眩甚至死亡，因此值得做一次導管檢查，看看有否需要通波仔。」

通波仔必須在醫院內進行，醫生會向病人詳細講解，並簽下同意書，進行通波仔的當天要禁食。到了手術室，醫生會在手腕的橈骨動脈注射局部麻醉藥物，然後插進喉管，這喉管稱為Sheath，用作通波仔時各種工具的進出口。

「之後會經這喉管放進導管，再做一次導管檢查，範圍包括三條冠狀動脈，並和之前的電腦掃描檢查做對比，若沒有大出入就會以最新的導管檢查結果為準，正式開始通波仔。」鍾醫生說。

正式通波仔過程大致如下：

1. 從喉管中伸進一條很幼的導線，通過之前檢查鎖定、冠狀動脈嚴重收窄的位置。

2. 用超聲波或血管內腔超聲波等影像檢查，確認收窄的程度以及收窄範圍的長度。

3. 放進適合長度的支架，即必須完全覆蓋收窄的位置。

4. 放進球囊（波仔），到達支架及收窄的位置，充氣讓球囊撐開支架，擴闊收窄的位置。

5. 以超聲波或血管內腔超聲波檢查清楚有否併發症，例如支架撐開後是否夠「貼」，血管壁有否撕裂等，所有情況滿意的話才算正式完成一次通波仔。

現時大部分通波仔可在局部麻醉下完成，亦有機會在一次通波仔手術中放置不止一個支架，因為病人可能不止一條冠狀動脈出現阻塞或收窄，甚至同一條冠狀動脈也有機會不止一個位置出現收窄。「當然，在極端嚴重的個案，若令通波仔變得很複雜，可能會考慮以搭橋（血管繞道）手術代替。」鍾醫生表示。

通波仔並不是一勞永逸的，必須注意做好護理，包括以下3件事：

1.手術前需要開始服食抗血小板藥，以抑壓血小板的活動能力，手術後更要服食雙抗血小板藥，「因為支架始終是外來物質，放置支架後會引致血小板黏附和積聚，嚴重的話有機會形成血栓，再次引發冠心病，所以要服藥減低相關風險。一般來說雙抗血小板藥需要服食半年，半年之後減少一種，另一種則需繼續服食。有些個案可能需要服食不止半年，相反地，有些特殊個案也可改用容許服食期較短的藥物，視個別病人的需要而定。」鍾醫生說。

2.現代的支架十分先進，不少病人通波仔後感覺呼吸比之前暢順，走路比以前輕鬆，但鍾醫生提醒，「條件是要按醫生建議服食藥物，控制好引發冠心病的因素例如三高等，並改變飲酒、吸煙等不良生活習慣，再做足夠運動、作息定時等。做足這些工夫，放置支架後可能比一般人感覺更舒服。」

3.不論通波仔時放置多少支架，病人本身不會對支架有特別感覺，過海關時不會觸發感應器，也不會因為放了支架而不能做磁力共振檢查，「唯一要注意的是，在服食雙抗血小板藥期間，不建議接受牙科治療，以免對止血有影響，病人可和心臟科醫生和牙科醫生詳細溝通再作決定。」