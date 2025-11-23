聖誕交換禮物推薦$60起｜冬季補肝暖身養生好物！男女送禮之選

聖誕節快將來臨，又要煩惱送什麼禮物才能別出心裁嗎？今年不妨跳脫傳統的禮物框架，將健康融入心意之中！隨著寒意漸濃，冬季正是順應天時、養生進補的好時機，本文為您精心挑選多款$60起的養生禮品，無論是送給男生或女生都大方得體，讓您的聖誕禮物成為這個冬天溫暖貼心的祝福。



清熱平肝 首選羅布麻茶 聖誕優惠價$60 (原價$95)

根據中醫理論，羅布麻茶之能清熱平肝源於其性涼、味苦的特性，且主要歸經於肝經。在中醫觀念中，「熱」與「肝火」或「肝陽上亢」密切相關，常表現為頭暈、目眩、煩躁易怒、口乾咽痛及血壓升高等症狀。羅布麻茶的涼性可以直接清瀉肝經的實火，如同為過熱的引擎降溫從而緩解體內的熱毒與上火症狀。

溫潤暖胃，首選普洱茶

普洱茶，特別是經過渥堆發酵的熟普洱，茶性溫和醇厚，是冬季驅寒暖胃的理想飲品。在中醫理論中，普洱茶入胃經，具有消食解膩、降脂減肥的功效。冬季人們往往偏好高熱量、高脂肪的食物以抵禦寒冷，此時飲用普洱茶，不僅能幫助消化，減輕腸胃負擔，其豐富的茶多酚和有益菌群，更有助於調節血脂。

500g 糯香熟普洱龍珠茶 聖誕優惠價$220 (原價$320)

2年糯米百花嶺茶葉，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。

成分：糯米香葉、普洱茶

沖泡建議：放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。1個茶粒可以沖約1-1.5L滾水量(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)。

暖胃散寒，烏龍茶助消化

烏龍茶介於不發酵的綠茶與全發酵的紅茶之間，屬於半發酵茶，其性味平和，不寒不熱，適合多數體質的人在冬季飲用。烏龍茶既有綠茶的清香，又不失紅茶的醇厚，能有效清除體內的積熱，緩解冬季因衣物厚重、室內暖氣等因素造成的內熱和口乾舌燥。特別是經過焙火的烏龍茶，如大紅袍其溫性更為突顯，具有暖胃散寒、促進血液循環的作用。

大紅袍三角茶包 聖誕優惠價$60 (原價$115)

醇馥郁、入口回甘、甘甜潤喉

沖泡建議：放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

鴨屎香單叢 聖誕優惠價$60 (原價$115)

手搗檸檬茶最佳拍檔！可以製作鴨屎香手搗檸檬茶，或者奶蓋鴨屎香茶也不錯。

沖泡建議：放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。

冷泡沖泡方法：用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

冬日男女啱用護膚之選

TasNature 生薑香茅香薰皂 聖誕優惠價$65 (原價$85)

TasNature由澳洲專業工匠採用傳統法國三次研磨工藝精製的肥皂，能產生豐盈細膩的奶油泡沫，香味持久且不會令肌膚乾燥。產品榮獲澳洲ACO有機成份認證，確保其100%純天然，不含任何人工色素及防腐劑，成分安全可靠。其質地清爽，溫和不刺激且易於吸收，適用於任何年齡及膚質，即使是嬰幼兒、孕婦及敏感性肌膚也能安心使用。

生薑油能促進發汗，溫熱活血，對消化不適、呼吸不暢與體寒體質有相當的功效(油性皮膚適用)，能消除水腫、減輕疼痛、紅潤面色，改善膚質。

香茅具殺菌，預防蚊蟲叮咬，消腫止癢， 控油、止汗及除臭。由天然環保植物性油脂，混合精製而成，泡沫細緻綿密。

主要成分：

棕櫚油、純淨水、甘油、生薑油、甜杏仁油、乳木果油、天然維生素E、澳大利亞綠泥等。

功效：天然無刺激性丶消毒丶殺菌丶消除粉刺丶平衡油脂分泌丶改善皮膚炎症。

