2025聖誕禮物推薦｜男女啱用！實用歐洲旅行防盜袋／銀包$376起！

聖誕是旅遊的旺季，充滿冬日情調的歐洲國家更是港人大熱旅遊勝地。然而扒手和騙徒的手法層出不窮，而且專門針對看似鬆懈的遊客，與治安良好的香港相比，在旅遊時必須時刻保持警惕！小編在下文為大家拆解歐洲旅遊如何保護好自己財物，以及有什麼防盜袋及銀包值得入手，送禮給男／女朋友甚至自用也夠實用！



歐洲旅遊四大防盜技巧

使用防盜功能強的背包/錢包



選擇有拉鍊、多重間隔、且不易被割開的袋或胸前包。將袋時刻揹在身體前方，並用手輕輕護著拉鍊位置，尤其是在人多擠迫的地方。切勿將手機、錢包放在褲子後袋或外套口袋。建議使用貼身防盜腰包（Money Belt）收藏護照、大額現金和備用信用卡，將其藏在衣物內。

分散防盜風險，做到「財不露眼」



不要將所有現金集中在同一個錢包。將大額鈔票藏在貼身腰包，當日要用的零錢和一張信用卡則放在另一個易取的小錢包內。付款時只拿出小錢包，避免讓賊人知道你身懷鉅款。

善用防盜單車鎖



在乘坐過夜火車或長途巴士時，請將裝有貴重物品的隨身袋當作枕頭，或用手腳扣住。大型行李最好用單車鎖將其鎖在行李架上，以防在停站時被整件搬走。

識破聲東擊西騙案



歐洲騙徒和扒手經常以集團形式合作，利用各種「劇本」分散你的注意力，再由同黨下手，例如常有一群人拿著文件板請你簽名支持環保或慈善，當你專注簽名時，同黨就會偷走你的財物。在某些地區亦有人會強行將「幸運繩」綁在你手上並索取金錢，所以來自陌生人的熱情靠近時記得保持警覺。

歐遊防盜袋/防盜銀包推介

[ADD1D] Explorer Wallet T 多功能旅行銀包 聖誕優惠$376 (原價$469)

採用高品質材料製成，並經過精心設計以包含所有旅行所需的基本功能，Explorer Wallet T 是您每次旅程的理想伴侶。無論您是在機場穿行還是探索新城市，Explorer Wallet T 都能讓您的現金、重要文件、卡片和必需品有序且安全地存放，成為現代旅行者的完美選擇。

出遊時可以將護照和登機證放入外部快取口袋，這樣在安檢或登機時，就能快速取用，節省時間。此外，附送的旅行用筆於填寫入境表格非常實用，讓您的旅行更加便利。同時，Explorer Wallet能妥善保存SD卡、SIM卡和SIM卡針，令你不用再擔心遺失這細小但重要的東西了。

重點推介

● 外部材質為 X-PAC 布料和植物性皮革

● 內部材質為植物性皮革，觸感柔軟經典

● 可拆卸手腕帶

● 3 個內部護照口袋

● 2 個快速存取的外部口袋，方便收納護照和登機證

● 筆袋可安全固定旅行用筆

● 附贈一支旅行用筆（黑墨水）

● RFID 防護材料，保護您的數據免受電子盜竊

● 可在拉出式卡槽中存放 2-3 張卡片

● 4 個快速存取的卡片槽

● 可收納 2 張 SD 卡、3 張 SIM 卡及一個 SIM 卡取卡針

● 1 個快速鈔票槽和 1 個大型鈔票/文件槽

購買連結：https://01mall.hk01.com/item/1917406244008689725.html

[ADD1D] AT26 PACK V3 - 模組化防盜背包(第三代 ) 聖誕優惠$1231 (原價$1538)

模組化防盜背包以防割防水布料 (5級防割）為原材料，防水且耐用，讓你在任何天氣下都能安心自信出行。背包後方設有行李箱索帶，可把背包扣在行李箱上的把手。所有主間隔及前袋設有防盜拉鍊扣，背包後的隱藏口袋適合收納貴重物品和護照，肩帶上的RFID阻隔口袋可存放信用卡或交通卡，有效防止電子盜竊。無論是在城市探索還是戶外冒險，AT26 PACK V3 的防盜設計和強大功能都令你毫無後顧之憂，讓每段旅程都充滿安心與便利。

背包其他特色：

● USB A及C充電頭，隨時隨地為您的手機充電

● USB C充電頭，可為您的隨身電池充電

● 筆記本電腦隔層可存放16”的筆記本電腦

● 前袋及和主袋設有多個收納格，方便收納不同物品

● 背包正面設有反光位置，晚上出行更安全

● 可擴充式側袋設有索帶，可存放您的水瓶或小型相機腳架

● 內部防水口袋適合存放運動後的衣服

● 背包下方的可拆卸式索帶可收納您的專業相機腳架或瑜伽墊

● SIM卡、SIM卡針和SD卡儲存間隔

● 前袋設有磁扣鑰匙扣

● YKK 防水拉鍊

● 容量：26 升

● 尺寸：52cm x 32cm x 16cm

購買連結：https://01mall.hk01.com/item/1813160463647756357.html

[ADD1D] Kangaroo Sling - 超越想像之胸包 聖誕優惠$479 (原價$598)

KANGAROO SLING，完美融合了風格與功能性，提升您隨性緊湊的生活方式。這款創新的胸包擁有可擴展的儲物空間和模組化設計，獨特的袋鼠口袋提供了寬敞的空間，能容納一般胸包無法放置的物品，包括旅行常備的水瓶和雨傘等。背後的隱藏式口袋更非常合適收納護照。它出色的收納功能令日常出行以至旅行都更輕鬆便利。

重點推介

● 可擴充式袋鼠口袋

● 袋鼠口袋中設有魔術貼固定系統

● 包含2條魔術貼固定帶

● 模組化設計，可配合Baby Pouch及Tablet Sleeve一同使用

● 900D防水面料

● YKK AquaGuard防水拉鍊

● RFID防盜口袋

● 可伸縮鑰匙扣

● 主隔層內有出色的收納間隔

● 隱藏式口袋

● 輕盈肩帶插扣

● 尺寸：33cm x 15cm x 13cm

購買連結：https://01mall.hk01.com/item/1917409554467979327.html

[ADD1D] Kangaroo Messenger Tote 袋鼠手提包/肩包 聖誕優惠$559 (原價$698)

這款包包專為追求時尚與功能性的你而設計，無論是日常造型的搭配，還是儲物需求的滿足，它都能完美應對。

手提包最突出的特點是可擴展的袋鼠口袋，這對於厭倦攜帶多個包包或妥協於攜帶物品的人而言，無疑是方便的設計。這個巧妙的口袋能輕鬆容納傳統包袋無法處理的物品，從自行車頭盔、長傘到籃球，應有盡有。袋身採用高規格的900D防水面料，結合頂級YKK AquaGuard防水拉鍊，構成了抵禦惡劣天氣的第一道防線，能為您的電子產品和重要物品提供全天候的嚴密保護。

在收納機能上，主隔層內設有多個收納口袋及一個內置鑰匙扣，能將您的物品整理得井井有條，而柔軟的獨立電腦隔層則可穩妥容納最大16吋的手提電腦。可擴展袋鼠口袋，內附魔術貼固定系統及兩條安裝帶，能讓您輕鬆固定水瓶、雨傘甚至相機腳架等額外裝備，加上可擴展側袋與後方拉鍊口袋，滿足您所有的收納需求。

手提包可手提或肩背，並附有一條可拆式肩帶讓您靈活切換。背部的行李帶設計能將其固定在行李箱拉桿上，憑藉其14L的實用容量與僅0.85公斤的輕巧重量，它在強大功能性與日常便攜性之間取得了完美平衡，是您穿梭都市與戶外探索的最佳拍檔。

購買連結：https://01mall.hk01.com/item/1953032091637764183.html

WeatherPolis成立於2019年，是一家香港的零售商，致力於提升顧客的生活品質，精心挑選世界各地的頂尖品牌產品，涵蓋範圍廣泛，包括雨具、背包、時尚服飾以及多元化的生活用品等。

WeatherPolis希望透過高品質的產品為人們帶來更好的生活，精選世界各地商品，帶來意想不到的驚喜和實用解決方案，豐富日常生活。讓 WeatherPolis 擴展你的視野，給熟悉的生活帶來新鮮感，通過有意義的產品，建立歡樂、舒適和有意義的生活。

facebook: https://www.facebook.com/weatherpolis/

記得參加健康Easy聖誕送禮遊戲！

送禮禮物：WeatherPolis [ADD1D] RFID Block Anti-theft Bag - RFID阻隔防盜包

名額：5個

活動日期：26/11/2025

參加方法：

1) 前往健康Easy Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到指定禮品一份！

活動條款及細則：

1.⁠ ⁠每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2.⁠ ⁠如讀者以不同帳戶重覆參加活動，也只會計算為一次獲獎機會。

3.⁠ ⁠所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4.⁠ ⁠參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5.⁠ ⁠所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6.⁠ ⁠如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7.⁠ ⁠所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8.⁠ ⁠是次活動適用於香港。

9.⁠ ⁠如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10.⁠ ⁠本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11.⁠ ⁠如有任何爭議，本公司保留最終決定權。