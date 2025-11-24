泌尿外科專科醫生　解讀PSA：洞察前列腺癌的預後密碼

PSA──這三個字母，就像前列腺健康的「天氣預報」，它的起伏變化，悄悄地透露前列腺健康狀態的重要訊息。正確讀懂PSA能及時發現問題，但有時誤解了它，也可能讓人白白擔心。現在，就讓我們輕鬆解碼，掌握正確解讀PSA的智慧，為男性健康護航。



PSA的全名是Prostate-Specific Antigen，中文名稱是「前列腺特異抗原」，是前列腺分泌的一種蛋白質，主要任務是幫助精子正常活動。正因為它由前列腺專屬產生，所以成了評估前列腺健康的重要指標，尤其在前列腺癌的篩查、診斷與預後評估中扮演關鍵角色。

泌尿外科專科醫生黃浩輝。

PSA檢測的角色

PSA檢測是一項血液檢查，乃目前普遍的前列腺癌篩查方法。然而，PSA升高並不等於確診前列腺癌，它可能受其他非癌症因素影響，例如前列腺炎。因此，當PSA異常時，醫生會配合其他檢查來找出真正原因。除PSA外，臨床上還會參考其他相關指標，例如游離PSA比例和PSA密度。這些指標有助醫生作出分析和判斷，誰需要接受進一步檢查、誰可以繼續觀察。

PSA 上升不等於一定患上癌症

當患者PSA持續上升，醫生會綜合考慮家族病史，先前的活組織檢查結果、前列腺大小、其他 PSA相關指標，以至配合磁力共振結果等線索，抽絲剝繭，務求拼湊出真相。要知道，PSA和磁力共振都只是檢查的一部分，兩者相輔相成。有時候，單純PSA 上升只是要作出檢查的訊號，反之亦然；有時候，即使低可疑度的磁力共振結果也無法完全排除前列腺癌的可能性。

讀懂PSA的潛台詞

一旦確診前列腺癌，PSA就成了重要的病情解碼器：

• 確診時PSA越高，通常代表風險越高

• 局限性的前列腺癌，醫生會結合「格里森分數」（Gleason’s score）和臨床分期，將風險分為低、中、高三級

這就像為病情勾畫出清晰的拼圖，幫助選擇最合適的個人化治療方式。

接受積極監測的非常低風險患者，PSA的變化趨勢是決策過程中的重要參考指標。若PSA持續上升，患者可能需要進一步檢查，例如磁力共振或活組織檢查，以評估病情是否出現惡化，從而判斷根治性治療的需要。

至於接受根治性治療的患者，如手術或放射治療後，PSA監測也是評估復發的重要方式：

• 根治性前列腺切除手術後，PSA可降至檢測不到的水平

• 根治性放射治療後，PSA亦會下降，如果比最低點持續顯著回升就可能響起復發警鐘

假如病情有復發跡象，PSA上升的速度，尤其是PSA倍增時間（PSADT），被視為預測病情惡化和存活率的重要指標。PSA倍增的時間越短，代表病情可能越不樂觀。這項指標就像發出警號，讓醫生安排進一步的檢查或調整治療策略。

前列腺癌擴散 = 世界末日？

假如在治療後，病情復發和癌細胞出現擴散，PSA上升通常是最早出現的訊號。醫生可因應PSA 水平抓緊合適的時機為患者進行檢查和治療。隨著醫療科技不斷進步，新型影像掃描技術如PSMA-PET可以在非常低PSA水平的情況下，更早發現微小的轉移病灶。現時除了傳統荷爾蒙治療外，結合新式雄激素受體藥物或化療藥可大大提升治療效果和整體存活率。在有效的治療下，即使擴散性前列腺癌患者的PSA亦有機會降至檢測不到的水平，這亦象徵預後較為理想。

展望未來，PSA檢測仍然會是前列腺癌診斷的基石，就如足球隊中的中場球員，無論在診斷前的檢查、確診或治療後的監測，以至評估治療效果都能發揮作用，提供更全面的風險和預後評估訊息。

結語

在香港男性癌症中發病率位居第三的前列腺癌，早期往往缺乏明顯症狀，近三成患者在確診時已有擴散跡象。定期接受PSA篩查有助早期診斷與治療，從而提升患者的治癒機會與生活質素。最後要記住：PSA的單次小幅波動，不必過度恐慌，最穩妥的是由醫生為您解讀，需要時醫生會建議複檢，觀察PSA長期趨勢。男士們，關心自己的健康，就從了解PSA開始吧！

知多一點點

檢測前列腺癌最重要是在避免過度診斷的同時，能有效揪出早期及高風險的前列腺癌。目前，除 PSA外，醫生還可參考以下指標：

前列腺癌健康指數（Prostate Health Index, PHI）

PHI是一項血液測試，以評估PSA高的男士中患上前列腺癌的機率。PHI 評分越高，風險越高。若PHI值小於35，患上前列腺癌的風險較低，建議繼續監測PSA的趨勢；若PHI在35或以上，患上前列腺癌的風險則較高，建議接受磁力共振及／或前列腺活組織檢查。恰當使用PHI可有效減少大部分 PSA高的男士進行不必要的抽針檢查，減低病人風險的同時，將資源更有效率地運用於高風險（PHI值高）的男士。

尿精胺檢測（Urine spermine test)

這是一種無創前列腺癌檢測方法，只需驗尿便可檢測出尿精胺水平，結合直腸指檢結果、PSA及前列腺體積，得出「精胺風險評分」，能準確評估前列腺癌的風險。利用這項檢測可以避免部分男士接受不必要的抽針檢查。

香港泌尿外科學會YouTube channel：https://hkua.org/youtube

（資料由香港泌尿外科學會提供）