患癌求醫咁樣做 慳錢又唔使排長龍？

根據醫管局香港癌症資料統計中心最新數字，2023年共有近三萬八千宗確診癌症新症，即平均每日超過一百人確診！這數字比2022年的三萬五千多宗，上升了約8%。一旦確診患癌，無異晴天霹靂，而接下來最迫切的問題是：到哪裡找醫生？私家還是公立？



臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，本港公立和私營醫療的比較是顯而易見的，「公立醫療的優勢是病人經濟負擔較輕，所以約九成的癌症病人都在公立醫院接受治療，但同時亦令公立醫院所提供的癌症服務輪候時間較長，例如第一次見腫瘤科醫生可能要排四至八星期。當然，某些癌症輪候八星期未必會出現重大變化，但病人和家人的不安和焦慮是可以想像的。」

李醫生建議，在本港獨特的醫療體制下，當患上癌症需要漫長的治療，可適當地把公立和私營醫療服務配置，目標是因應本身病情及經濟情況，在「醫療費用」和「輪候時間」之間取得一個平衡，例如咁做：

1.李醫生建議，不論是在公立或私營服務中確診癌症，都可以考慮先尋求私家醫生意見，「目的是評估治療所需費用及自己的負擔能力，再考慮在私營醫療市場接受最初數個療程的治療，然後由私家醫生轉介到公立醫院，繼續餘下的療程。根據經驗，這種情況下一般都可以順利交接，絕不會出現傳言中公立醫院『留難病人』的情況。病人可較早開始治療，不需要擔心『幾時才有得醫』，也不需要全程負擔私營醫療的費用。」

2.大部分剛確診的癌症病人，都不知道將來要接受什麼治療，即使已決定全程在公立醫院接受治療，但將來要化療？電療？或是做手術？康復機會有多高？都成為困擾心頭的疑問，「所以，在輪候第一次見公立腫瘤科醫生期間，可考慮多諮詢一個腫瘤科醫生，知道將來的大致治療方向，所需時間等，有助減輕輪候期間的忐忑不安。」李醫生說。

3.同樣地，在輪候第一次見公立腫瘤科醫生時，諮詢其他腫瘤科醫生意見，對於一些在短時間內變化較大的癌症，也會有實際作用。李醫生表示，「根據臨床經驗，有小部分癌症患者在確診後，等候公立醫院腫瘤科首次會面期間，因不同原因，癌症的病情出現較大變化，甚至由『可治』急變至『不可治』，例如癌細胞在這段等候期間引致重要器官功能衰竭。因此，在輪候期間由其他腫瘤科醫生作預先診療，也可減低這類風險。」