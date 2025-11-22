銀髮族照顧者必睇！樂齡科技博覽2025帶你玩轉智慧生活

香港最矚目的樂齡科技盛事又來了！第九屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES）11月20日至23日，一連4日在香港會議展覽中心（灣仔會展）隆重舉行。今年規模再創新高，超過 270 個參展單位，展出近1,000款來自香港、內地及全球的創新產品與方案，包括健康監測、遙距醫療、智能管理、跌倒偵測、康復訓練等類型，大家可以一次過體驗最新科技如何融入生活，提升質素，打造智慧樂齡新時代。



三大特色主題館 互動體驗超吸睛

今年 GIES 特設三大主題館，讓大家用輕鬆有趣的方式探索科技與生活的結合：

AI智慧樂齡新未來

香港長者超過 140 萬人。其中獨居長者及雙老家庭佔三分一。香港正邁向高齡化社會，發展迅速的人工智能（AI）如何改變長者？賦能樂齡生活？主題館設四大展區，從智慧家居、社區照護、復康到低空科技，讓大家親身體驗 AI 如何提升安全、獨立與尊嚴，實現「以人為本」的科技生活。透視未來生活

• 智能中醫藥大模型

• 多合一居家訓練系統

• 無人機搜救系統

便便館

不用害羞！排便健康是長者身心狀態的重要指標，不過你了解你的「便便」嗎！「便便館」打破禁忌，透過趣味互動裝置，讓大家了解腸道健康的重要性，並學會如何改善如廁環境，降低跌倒風險，早期發現健康隱患，達到「便」辨健康的目的。

• 智能馬桶 - 利用先進的分析及人工智能技術從人類糞便中探索健康資訊。

• 腸道微生態全面測試

• 智能防感染流動乾廁

照護食樂園

吞嚥困難不再是飲食樂趣的障礙！照護食主題館帶大家進入充滿想像力的互動體驗空間，展示最新產品與服務，帶來烹飪示範和試食活動，讓大家體驗如何安全進食、保持營養，甚至享受美食。這不僅是健康，更是銀髮經濟的新亮點！

精彩活動，互動不停

博覽還有「輪椅花生 Show」、「你好，人類！機械人見面會」、公眾專題講座等活動。長者及其家人可了解最新科技，提升生活質素；照顧者能學習實用方案，減輕照護壓力；社福及醫護專業掌握行業趨勢，探索跨界合作；創科業界發掘市場機遇，推動創新應用。

「輪椅花生Show」

「你好，人類！機械人見面會」

智能人形機器人（展位B401-18）

智能仿生手 （展位C401 / C503）

多合一居家訓練系統 （展位C111 / C201）

擴增實境眼鏡型放大閱讀器 （展位A513）

數位化尿液分析解決方案（展位A423）

「樂齡科技博覽2025」詳情

日期：2025年11月20日至23日（星期四至日）

地點：灣仔香港會議展覽中心 展覽廳 1A-C

《免費入場 歡迎即場參與》

活動網站：https://gies.hk/

歡迎預先登記（免卻現場排隊登記）︰https://gies.hk/pre-registration

無論你是長者、照顧者、專業人士還是創科先鋒，都不容錯過今年的 GIES創新體驗！立立標記日子，約定灣仔會展見！

（資料及相片由客戶提供）