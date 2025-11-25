周圍病菌危機四伏　有喉嚨痛可能已經中招　專家折解一招K.O.惡菌

轉季天氣時冷時熱，加上周圍病菌肆虐，大大增加感冒「中招」風險！不少人一旦「作病」，最先出現的症狀就是喉嚨痛。事實上，有高達90%的喉嚨痛是由病毒感染所引起¹，背後元兇可能就是流感病毒、冠狀病毒、腺病毒等。當感到喉嚨乾涸、痕癢、有異物感，甚至吞嚥時感到疼痛，就可能是病毒入侵的警號，必須及早應對，防止感染惡化！



研究顯示：傷風感冒首日的症狀由喉嚨痛開始²

有研究指出，傷風感冒首日的症狀由喉嚨痛開始²，嚴重時更會影響吞嚥、說話、飲食，甚至睡眠，大大降低生活質素。要快速回復正常生活，就要在病徵初起時，選擇能真正「對症下藥」的方案。

拆解喉痛根源 殺滅99.99%病菌是關鍵

傷風感冒初期，喉嚨一有不適，要擊退喉嚨痛，關鍵在於直擊致病源！BETADINE®必妥碘® 喉嚨及口腔系列，含醫學級成分PVP-I（聚維酮碘），經證實能有效殺滅99.99%引致喉嚨痛的致病源*，當中包括病毒（如流感病毒、冠狀病毒）、細菌及真菌，針對喉嚨及口腔感染根源。

醫藥級成分PVP-I可直達喉嚨痛根源，發揮殺菌功效，而且30秒快速起效*，助你迅速紓緩喉嚨不適，擊退傷風感冒引起的喉嚨痛！

一「噴」一「漱」全方位應對初起喉嚨不適

針對不同場合需要，BETADINE®必妥碘® 提供兩款喉嚨及口腔護理產品，大人及6歲以上小朋友都適用。

BETADINE®必妥碘® 喉嚨噴霧（50毫升）

傷風感冒初期，喉嚨一有不適，使用BETADINE®必妥碘® 喉嚨噴霧，「一噴必妥！」，直達喉嚨痛楚根源，殺滅99.99%病菌*，有效擊退傷風感冒之喉嚨痛，以及7大喉嚨不適症狀，包括 : 喉嚨乾涸、痕癢、聲音沙啞等³，隨身必備，輕巧易用。

BETADINE®必妥碘® 冰涼消毒漱口水（125毫升／250毫升）

居家防護，可使用 BETADINE®必妥碘® 冰涼消毒漱口水，能360度漱走潛伏口腔及喉嚨的致病源。除了紓緩喉嚨痛外，亦有助紓緩痱滋、牙肉腫痛、口腔炎等問題，而且不會造成牙齒及舌頭染色、無刺激感，味道清新，不會影響味覺⁴⁻⁶，同時PVP-I 亦被列入全球多個牙科指南推薦漱口水⁷。

（使用前請詳閱產品標籤及說明。）

居家出外常備 雙重擊退病源

一旦喉嚨痛作病，切勿掉以輕心。應及早使用含醫學級成分PVP-I的BETADINE®（必妥碘®）產品，外出居家助你全天候K.O.惡菌，紓緩喉嚨不適，為自己及家人築起第一道防線！

