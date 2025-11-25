「通波仔」風險低康復快 若有這原因需考慮「搭橋」

心臟病是本港第三大致命疾病，而其中冠心病（冠狀動脈心臟病，指因冠狀動脈收窄或閉塞，造成心臟肌肉缺血，引致心臟功能受損）佔超過一半，本港每年就有超過3,000人因冠心病死亡。患病率會隨年齡而增加，不過近年患者有年輕化的趨勢。

心臟科專科醫生聶天霖表示，近年市民對冠心病的治療方法可能都有所聽聞，「例如當確診了冠心病，他們會問：係咪要通波仔？使唔使搭橋？」

聶醫生指出，「通波仔」和「搭橋手術」都是冠心病的治療方法，即除了藥物之外，利用手術去造成「再血管化」，令冠狀動脈有充足的血流供應心臟肌肉。但通波仔和搭橋的原理和做法卻大不相同。

「通波仔其實是微創的『經皮冠狀動脈介入治療』，病人經皮下注射局部麻醉藥後，醫生會於右手脈門部位（小部分人會於右邊腹股溝部位）放入導管，沿血管去到冠狀動脈的入口，繼而將手術器材放置到冠狀動脈內，擴闊已收窄的血管部分，包括利用氣囊去將收窄位置擴闊，再以藥物塗層支架鞏固血管內壁，使血管保持暢通。由於是微創手術，傷口只有2至3毫米，大大減低手術後康復的時間。」

而搭橋手術的理念則是創造血管的繞道，是大型開胸手術，「做法是先取出小腿的靜脈，再接駁到大動脈和冠狀動脈收窄位置後方，形成繞道。另一種做法是利用胸腔內的左內乳動脈，接駁到冠狀動脈後方，直接為其供血。其實兩者的理念是一樣的，都是繞過血管阻塞的位置，直接為後方的血管提供血液。由於是大型手術，手術和麻醉的風險較高，康復時間亦比較長。」聶醫生說。

那麼，幾時該通波仔，幾時該搭橋呢？

聶醫生表示，一般而言，對冠狀動脈輕微至中等收窄，會先嘗試利用藥物治療去穩定情況。但對於嚴重收窄（例如收窄70%以上），以及經過藥物治療仍持續有症狀者，醫生會安排微創手術如心臟導管檢查去確認病情，若認為需要手術治療話，首先會考慮通波仔，「不過，亦有部分比較嚴重的病人，例如多重血管收窄或主幹血管收窄等情況，需考慮搭橋手術等其他治療方法。醫生會先衡量各種手術的風險，同時亦會根據國際指引，考量到不同手術的效果和好處。當然，病人的意願亦是重要的考慮因素之一，醫生會和病人分析討論各種治療方案，從而作出最適合病人的決定。」

對於通波仔的病人，聶醫生特別提醒，「很多人以為通波仔後就完全解決問題，不需要再用藥，甚至繼續吸煙等不良嗜好，其實是錯的。首先，通波仔時放置的支架，對鞏固療效十分重要，但始終是外物，身體需要藥物再加上一段時間才能適應它，所以術後首六個月（或一年， 因應病情所需），一般會處方兩種抗血小板藥以減低血塊形成的機會，從而減少突發性支架阻塞。六個月或一年過後，仍需要長期服用阿士匹靈，減低復發的風險。另外，健康飲食、多運動、控制三高都是不可忽略的。」

他分享了以下一些印象深刻的個案：一位只有十八歳的青年，因嚴重血管收窄引致心臟病發，心臟功能只剩下正常人的一半。由於心臟肌肉壞死之後不會復原，這位青年只能以剩下的「半顆心」去繼續漫長的人生。另外有一位婆婆，一向都關注健康，從無不良嗜好，但由於丈夫長期吸煙，經歷三十年的二手煙生涯後，亦患上嚴重冠心病，最後撒手人寰。丈夫當時追悔莫及，但可惜已經太遲了。

「所以提醒大家，注意健康，留心身體的病徵，最重要是病向淺中醫。」聶醫生說。