2025聖誕禮物 諾貝爾得獎黑科技 躺平消脂減腩 健康減脂吸收28%！

聖誕是香港人必會慶祝的節日，面對大大小的聚會，放題火鍋等暴飲暴食機會大增，如何可以吃得愉快又保持美好身段是女士們一大難題。幸而現今醫學科技日漸進步，可以用更健康，更輕鬆的方法來減肥瘦身。最新諾貝爾得獎技術NMN科研透過用家實測，發現有助保持年輕，加促新陳代謝，養成易瘦體質及更有活力，到底它的瘦身秘密是什麼？為什麼提升新陳代謝才是長期減脂最有效的方法？下文小編為您一一拆解。

NMN如何幫助控制體重?

NMN 是我們身體內一種重要物質「NAD+」的關鍵來源，而 NAD+ 是胞的 「燃料」—沒有它，細胞就無法有效運作，包括燃燒脂肪這項重要任務。然而隨著年齡增長、壓力或作息不良，我們體內的 NAD+ 會急劇下降，導致細胞能取得足夠能量，新陳代謝變慢，吃進去的熱量更容易變成脂肪儲存起來，形成「易胖難瘦」的體質。

因此，補充 NMN 來提升 NAD+，就等於為身體最細微的細胞單位充電，重新點燃它們的能量與活力。當 NAD+ 水平因補充 NMN 而升高，您的身體將進入一個高效的「易瘦狀態」，細胞充滿能量，身體就會自動瘦身，躺着也能減肥！

提升基礎代謝，躺著也能燒脂

基礎代謝是身體在靜止狀態下，維持心跳、呼吸、體溫等基本生命功能所需的熱量。NAD+ 充足後，細胞的「發電廠」（粒線體）工作效率大增，等於將基礎代謝率調高。這意味著，即使您沒有運動，日常的基礎能量消耗也會增加，身體更傾向於將脂肪轉化為能量，而非堆積起來。

專利益生菌雙重助攻，阻油控食慾

Life Young 產品特別加入了 PRONULIFE® FitStay 專利瘦身益生菌，它們在腸道中扮演「隔油神隊友」的角色！

阻斷吸收：能在腸道中包覆食物中的部分脂肪，使其隨糞便排出，直接減少高達 28% 的脂肪被身體吸收。

控制食慾：健康的腸道菌群會發出「吃飽了」的信號給大腦，幫助您自然降低食慾，減少不必要的零食攝取，更容易產生飽腹感。

Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 21000 憑藉其「減肥黑科技」，不僅引發廣泛討論，更成為大量名人及KOL熱捧的日常必備品，從視后演員到專業化妝師，再到健康管理專家，紛紛分享其真實體驗，展現這款產品如何從內而外重塑活力與體態。

視后Kelly張曦雯已服用超過半年，她分享：「自從服用 Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 之後，唔止身形線條提升，幫我由內而外打造「易瘦體質」，肌膚也更顯光澤與彈性。」她進一步透露，透過這款產品，連精神狀態都好咗好多，不僅精神充沛，連腦動力、活力與思維的全面提升！印證了Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 同時兼顧減肥瘦身、逆轉年輕的作用。

化妝師 KOL Lotto 分享其驚喜效果：「原來真係可以唔洗節食、唔戒口、仲要唔做運動都keep到又瘦又firm！」她服用Life Young NMN SS+兩個月後，即使維持原有飲食與生活習慣，身體仍自然瘦下來，歸功於NMN與益生菌的雙重功效，全天候加速新陳代謝，實現「躺著瘦」的理想。

Lotto 服用Life Young NMN SS+ 四星期已明顯後，看到腰圍及小腹明顯變細，難揀部位如手臂和副乳等，都明顯變得細。

為什麼吃 Life Young NMN 會瘦？一句話講清楚！

簡單來說，這是一個由細胞能量驅動的「自動瘦身」過程：吃下 NMN 能提升體內燃料NAD+並為細胞源源不絕地供電 ，啟動 24 小時不間斷的燃脂模式！

當細胞能量充足，身體就會自動發生三個關鍵變化，從根本健康瘦身：

加速燃燒脂肪：基礎代謝率提升，就像手機待機時也更耗電一樣，讓你即使在休息、睡覺時也能消耗更多熱量，從根源減少脂肪堆積。

減少吸收脂肪：產品中的專利益生菌能直接在腸道發揮作用，幫助減少高達 28% 的脂肪吸收，從源頭阻截致肥元兇。

輕鬆控制食慾：腸道菌群平衡後，能有效調節食慾激素，讓你自然感到飽足，不再渴望高熱量零食，輕鬆控制食量。

瘦身益菌存活率94% 腸道吸收超班

Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 21000 具有兩大優勢，構成極具實力的「一粒雙效」創新配方：引入諾貝爾導入技術Liposomal NMN，直入細胞突破吸收極限至90%以上，大大提升 NAD+ 水平近6倍，促進細胞修復與新陳代謝。而其 PRONULIFE® FitStay 專利瘦身益生菌則採用三層凍晶乾燥技術，確保益菌活性極高，即使在服食後 7 小時仍能維持 94.1% 的高存活率，於市場上實屬罕見，能有效阻截脂肪吸收、促進排毒去脂，從而打造易瘦體質。

臨床驗證：4星期極速瘦身 平均減重2公斤

來自台灣的專利配方 PRONULIFE® FitStay 專利瘦身益生菌，蘊含四大燒脂益菌，能有效減少脂肪吸收，提升運動表現。而Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 21000的成效經臨床驗證，每天2粒，連續4星期，8位實驗者服用四周後平均減重2公斤，相比沒有服用的實驗者重了1公斤，體重變化相差多達3公斤。11位實驗者服用四周後平均減重2%，而20位實驗者服用八周後平均減低2% BMI。

數據顯示，沒有食瘦身益生菌的人士體重增加1kg，相反有進食的瘦身益生菌的人士，就成功減重2kg ，兩者差距達3kg。

另外研究亦可見，服食Fitstay瘦身益生菌成功令脂肪吸收量減少28%，相比少油、正常飲食及服食單一益生菌的組別更有效控制脂肪吸收。

小編推介2025聖誕禮物—Life Young LIPOSOMAL NMN SS+ 21000

Liposomal NMN 瘦身功效



專利瘦身益生菌能針對8大瘦身需求：

• 去油 減脂：減少脂肪吸收，促進脂肪分解。

• 減腩 減吋：針對腹部脂肪，塑造緊實線條。

• 排毒 清宿便：改善腸道健康，促進排便順暢。

• 減磅 降食慾：減少零食渴望，控制熱量攝取。

Liposomal NMN 逆齡功效



Liposomal NMN 能提升NAD+水平，帶來6大逆齡效果：

• 抗衰老：修復DNA，減慢老化速度。

• 增膠原：改善皮膚彈性，減少皺紋。

• 抗氧化：含SOD超強抗氧化劑，抗氧化能力達8000倍。

• 強記憶：提升認知能力，增強專注力。

• 易入睡：改善睡眠質素，助你精神充沛。

• 強免疫：增強抵抗力，減少生病機會。

聖誕節想要送禮物給摯愛，抑或自用對抗聚餐的致肥威脅，Life Young Liposomal NMN SS+21000是一份性價比高的選擇。立即瀏覽 Life Young官網了解更多資訊及選購：https://eshop.lyhealthy.com/product/nmn?code=300

