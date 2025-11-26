一周限定「防蛇電影館」開幕 港人「生蛇」危機！認清高危警號！

「生蛇」（帶狀疱疹）聽起來可怕，但如果將它拍成電影，會是怎樣的驚慄猛片？最近，銅鑼灣利舞台廣場舉辦了一場別開生面的「防蛇電影館」快閃活動。這不只是一場噱頭，更是一個嚴肅的健康警示！別以為「生蛇」只是長者的事，事實上，高達97%的39歲以上香港成年人體內都潛伏著此病毒，一生中更有三分之一的機會「中招」。¹'² 這場活動就是要告訴你：生蛇，絕對關你事！



「生蛇」非長者專利 劇痛後遺症可持續數年

許多人對「生蛇」存在誤解，以為事不關己。然而，我們必須正視這個潛伏在幾乎每個人身上的健康危機！生蛇的元兇是「水痘帶狀疱疹病毒」，只要你曾經出過水痘，病毒就會潛伏在身體的神經節中，處於休眠狀態。3當年紀漸長（50歲以上為高危）、或身體免疫力下降時，病毒便會再度活躍。¹'⁴

生蛇的可怕之處在於其難以忍受的神經痛楚。患者形容，這些痛感如同「火燒」、「電擊」或「荊棘」，而且是來自皮下神經。1更嚴重的，是其併發症和後遺症，最常見的是「疱疹後神經痛」（PHN）。1即使皮疹痊癒，神經痛仍可持續數月，甚至數年之久，嚴重影響患者的睡眠、穿衣等日常生活。1如果生蛇「上頭」，有機會影響眼睛，導致角膜炎，甚至致盲；如在耳邊，可致聽力受損或面部神經失調；如在腰腹，甚至可能影響排泄功能。⁵⁻⁷

此外，生蛇病毒具有傳染性，可經空氣傳播。對於未曾出水痘或未接種疫苗的人（尤其是幼童），一旦接觸患者的水泡，便有機會被感染而「出水痘」！³

直擊「防蛇電影館」4大打卡遊戲站 贏取精美禮品

為了讓大眾以輕鬆有趣的方式認清「生蛇」風險，銅鑼灣利舞台廣場將化身成「防蛇電影館」，帶領參加者體驗一趟完整的「防蛇之旅」：

第一站：星光大道打卡位

旅程由踏上紅地毯開始！參加者會先經過一個金像獎般的雕像打卡位，隨即穿過華麗的「防蛇電影館」 拱門，正式進入展區。

第二站：「生蛇」電影海報遊戲

展區的重頭戲是「電影海報牆」，牆上掛滿多款極具創意的「生蛇」主題電影海報，例如象徵壓力的「狂蟒重擔」、形容神經痛的「荊棘滿途」，以及「蛇出鬼沒」、「生蛇印記」等。這不只是打卡位，更是互動遊戲的一環。

第三站：互動資訊牆及風險測試

海報牆後方設有資訊牆及大型電視，詳細解說生蛇的成因及高危人士。

第四站：禮物換領處

完成所有任務後，即可到「禮物換領處」 領取豐富獎品。

「防蛇電影館」詳情：

日期：11月26至30日

地址：銅鑼灣利舞台廣場

