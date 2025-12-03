遲婚、壓力致不孕?深圳IVF先驅醫院揭秘 65%高成功率背後專家團隊

近年來，香港夫婦面對生育壓力，普遍有遲婚傾向，加上都市生活節奏快、工作壓力大，導致不孕或生育困難問題日益常見。根據香港政府統計處數據，2024年香港女性的初婚年齡中位數為31歲，相比過去延遲了數年。高齡備孕往往帶來更高挑戰，因此很多夫婦尋求更高效、專業的輔助生殖技術（IVF，俗稱試管嬰兒）幫助。隨着大灣區融合，北上求醫已成新趨勢，當中牙科、醫美及輔助生殖技術（IVF）尤其受港人關注。鄰近香港的深圳，憑藉技術成熟、效率高、價格合理及服務完善等優勢，成為不少香港夫婦尋求「生機」的熱門之選。



在眾多醫療機構中，有一間醫院的歷史與深圳試管嬰兒技術幾乎同步——它就是「深圳中山婦產醫院」。這間醫院已擁有近40年歷史，累計幫助逾45,000名試管寶寶平安誕生，成就逾4萬家庭的圓夢之旅。

深圳中山婦產醫院正是深圳首例第一代（IVF）及第二代（ICSI，單精子顯微注射）試管嬰兒的締造者。

拆解「試管嬰兒」是甚麼？

「試管嬰兒」這個名字相信大家都有聽過，但其實它並不是指嬰兒在試管裏長大。簡單來說，試管嬰兒是一種輔助生殖技術，核心流程包括：

1. 促排：女方在醫生指導下使用促排藥物，安全地促使多個卵泡同步成熟。

2. 取卵、取精：從女方卵巢中取出卵子，並從男方取得精子。

3. 體外受精：在實驗室環境下，將卵子和精子結合，使之受精。

4. 胚胎培養：受精卵發展成胚胎。

5. 胚胎移植：將質量最佳的胚胎移植回女方的子宮內，著床發育。

第一代試管嬰兒技術（IVF）適用於輸卵管堵塞、排卵障礙等女性因素所致不孕，第二代（ICSI）適用於嚴重少精、弱精、畸精症等男性因素所致不孕，兩代試管技術並無優劣之別，關鍵在於專業醫生依據夫妻雙方狀況，製定最適合的助孕專案，以達成理想的懷孕成效。

深圳中山婦產醫院正是深圳首例第一代（IVF）及第二代（ICSI，單精子顯微注射）試管嬰兒的締造者。這歷史性的里程碑，正是由該院專家團隊於1998、1999年先後完成，開創了深圳輔助生殖技術的先河。

醫院曾獲獎無數，早在2005年，更獲《深圳特區報》評為「香港人信賴的醫院」，足證其服務品質早已跨越界限。

醫院黃金歷史 深圳IVF的「開創者」

深圳中山婦產醫院的歷史，奠定了它在IVF領域的權威地位：

• 源自名門，醫脈相承：醫院始於1986年，由「中山大學附屬第一醫院」的專家團隊創建。在粵港澳人心中，「中山」二字，早已是優質、可靠醫療品質的金字招牌。

• 權威奠基，技術領先：在中國「試管嬰兒之父」莊廣倫教授的引領下，深圳中山婦產醫院率先成功完成深圳首例第一代及第二代試管嬰兒，開創本地輔助生殖技術之先河。師承莊廣倫教授的深圳首例試管嬰兒締造者胡曉東醫生，以及生殖醫學科帶頭人莫美蘭醫生等資深專家，現仍於醫院坐鎮，形成以師承為脈的技術傳承體系，確保頂尖技術得以延續並穩健運用。

• 港人信賴，跨境影響力：早在2005年，醫院就曾獲《深圳特區報》評為「香港人信賴的醫院」，足證其服務品質早已跨越界限。事實上，在深圳中山婦產醫院開展的試管嬰兒治療周期中，香港客戶的佔比已達到10%，足見其在香港夫婦間的口碑與吸引力。

• 專科協同，全面升級：醫院於2023年正式升級為「深圳中山婦產醫院」，聚焦婦產與生殖的深度整合，旨在打造大灣區高端生殖醫學中心，為灣區市民提供覆蓋全生命週期的專業醫療服務。

深圳中山婦產醫院憑藉其「深圳IVF始祖」的地位和國際先進的成功率，無疑是港人北上求醫的信心之選。

專家團隊坐鎮 科研實力鑄就高成功率

醫院的核心生殖醫學中心不僅是中國行業的先驅，更是「中華醫學會生殖分會常委單位」，其地位與實力毋庸置疑。醫院一直堅持「科研源於臨床，服務於臨床」的宗旨，以嚴謹的學術和科研積澱為臨床服務保駕護航。醫院累計發表論文高達502篇，其中SCI收錄150篇，並獲得授權專利38項、承擔科研專案89項，體現了其持續深耕生殖醫學的決心。

在實戰數據方面，醫院的移植成功率穩定在65%的國際先進水準。值得留意的是，根據醫院數據，其累積成功率（直至取卵週期結束）按年齡層分佈如下：

生殖科醫生提醒，雖然單次移植成功率受高齡影響而有所下降，但若計算整體治療週期的累積妊娠率，仍能為高齡夫婦帶來巨大信心：35-39歲女性試管累積妊娠率高達93.5%，而40歲以上女性試管累積妊娠率也能達到64.3%。這得益於醫院數十年的臨床經驗積累，也充分展現了其卓越技術應用和專業個案管理的雙重優勢。

對於計劃進行IVF的香港夫婦而言，選擇一傢俱有深厚歷史積澱、醫學傳承清晰、且有確切科研實力支撐的醫院至關重要。深圳中山婦產醫院憑藉其「深圳IVF始祖」的地位和國際先進的成功率，無疑是港人北上求醫的信心之選。

下一篇我們將會深入探討該院針對IVF領域的兩大「疑難雜症」——「復發性流產」及「反復胚胎種植失敗」的獨特治療技術，以及高達90%的保胎成功率。此外，更會帶來港媽的真實分享、即將啟用的全新院區環境介紹，以及專為香港讀者而設的獨家優惠！敬請留意。

提示：深圳中山婦產醫院將於2026年1月搬遷至全新院區，請各位讀者留意最新的就診地址資訊。

