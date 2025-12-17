青少年社交密集帶菌率風險俱增外遊留學前應接種腦膜炎雙球菌疫苗

腦膜炎雙球菌被視為「隱形殺手」，一旦感染，病情可在短短24小時內急劇惡化，引致永久性殘疾，甚至危及生命。隨著港人外遊、留學及工作假期人數持續增加，加上公眾對感染症狀警覺性不足，嚴重後遺症的風險亦隨之提高。專家指出，不同地域流行的血清型有差異。例如，乾燥高溫地區常見A型活躍；而B型則活躍於年輕人群體，如英國的B型個案佔整體逾八成，且多數為25歲以下人士。他提醒，計劃外遊或留學的市民，應留意不同地區的風險，並考慮接種相應的預防疫苗加強保護。



本港今年感染個案創5年新高

腦膜炎雙球菌是一種可透過飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播的病原體，潛伏期為2至10天。港大臨床醫學學院內科學系講座教授兼感染及傳染病科專科醫生孔繁毅教授指出，本港今年的腦膜炎雙球菌感染個案已創過去五年新高，至少半數屬於高致病性的B型菌株。美國疾病管制與預防中心數據顯示，當地大專生的感染風險是同齡非大專生的三倍，而青少年的帶菌率也相對偏高。根據該研究顯示，19歲帶菌率高峰23.7%，四分之一為無症狀帶菌者。

至於英國，B 型腦膜炎雙球菌在 25 歲以下的病例中佔逾 95%，遠超 25 歲及以上個體的70%。在 2024 年，5 至 19 歲年齡組佔所有 B 型腦膜炎雙球菌病例的 30%，超過 65 歲及以上年齡組 14%病例數的兩倍以上。其他地方方面，例如加拿大及澳洲15至24歲發病率明顯高，澳洲同齡段佔總病例20%，由此可見，青少年的感染風險絕對不能忽視。

孔教授解釋，青少年因社交活動頻繁，接觸人群密集，更容易受到感染。加上他們通常會忽視初期的發燒、頭痛等症狀，延誤就醫，增加了致命或永久傷害的風險。即使及時治療，仍有10%至15%的患者會死亡，約五分之一的康復者會留下長期殘疾，如腦部損傷、聽力受損或截肢等。這些後遺症不僅影響患者的生活質素，也給家庭和醫療系統帶來沉重負擔。美國一項研究發現，康復出院的患者人均醫療開支超過100萬港元，且需要長期接受專科治療。患者家長也面臨身心健康的巨大挑戰，尤其是子女出現嚴重後遺症的情況下。

近年B型腦膜炎雙球菌肆虐

目前，歐美及亞洲多國正面臨B型腦膜炎雙球菌的肆虐。在美國，B型菌株是主要的致病菌株之一；英國83%的病例由B型引起；中國內地2015年後B型比例激增至52%。孔教授強調，疫苗接種是預防腦膜炎雙球菌最有效的方法。常見的ACWY四價疫苗並不涵蓋B型菌株，因此需額外接種B型疫苗才能全面防護，B型疫苗需接種2針，ACWY需接種1針，可提供90%至100%的保護。他建議計劃出國留學或旅遊的港人子女，尤其是前往高風險地區的人士，應及早諮詢醫生，按目的地的建議完成疫苗接種。

除了接種預防疫苗外，良好生活習慣亦可降低感染風險。市民應保持良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、均衡飲食、恆常運動、充足休息，並避免吸煙及飲酒，經常清潔和消毒常接觸的表面。