與癌共存：晚期前列腺癌的疾病控制策略

當聽到「晚期前列腺癌」時，許多人會感到恐懼與無助。然而，現代醫療的進步使「與癌共存」不再光是口號，而是許多患者正在實踐的生活模式。晚期前列腺癌雖然難以根治，但透過個人化的治療策略與積極管理，例如為合適的患者及早開展同步化療和荷爾蒙治療，或以荷爾蒙治療結合新式口服雄激素受體藥物之雙重療法，以最快速度控制病情，不少患者仍能在保持生活質素的大前題下延長生命，甚至繼續享受有意義的日常生活。



什麼是晚期前列腺癌？

前列腺癌是男性常見的癌症之一。「早期前列腺癌」指癌細胞仍局限於前列腺內，可透過手術或放射治療根治；「晚期前列腺癌」則指癌細胞已突破前列腺，侵犯鄰近組織（如膀胱、直腸），或經血液、淋巴擴散至遠端器官，如骨骼、淋巴結、肝臟和肺部等。

根據醫學上的「TNM分期」，局部晚期多屬T3-T4期；若已有淋巴轉移（N1）或遠端轉移（M1），則屬於擴散期，亦即一般所稱的「晚期」。臨床上所見，晚期前列腺癌最常轉移到骨骼，尤其是脊椎、骨盆和股骨等，其次為淋巴結。因此，除了排尿困難、血尿，以及全身性症狀，如疲勞、體重減輕和食慾下降外，約90％患者會出現骨骼相關症狀，例如持續性骨痛（腰背、骨盆區域）、下肢腫脹、麻痺或無力，以及病理性骨折（輕微外力即引起骨折）。若腫瘤壓迫神經線，或會導致失禁或下肢感覺異常，這些都是需要積極處理的訊號。

與癌共存：從「根治」到「控制」

「與癌共存」意味著視癌症為一種長期的慢性病，透過持續治療與監測，讓患者得以在較少身體不適的情況下維持日常活動。事實上，當前列腺癌一旦進入晚期，治療目標已從「根治」轉向「疾病控制」──不單單是縮小腫瘤，而是延緩疾病惡化、減輕患者的疼痛或不適，讓患者能維持身體功能與自理能力，同時延長生命。

量身訂做個人化治療策略

隨著醫藥的進步，晚期前列腺癌的治療已邁向個人化，醫生在擬定治療方案時，會綜合考慮癌症分期與轉移部位及數量、PSA指數與腫瘤惡性度（格里森評分，Gleason’s score）、先前曾接受過的治療、患者的年齡與體能狀態，例如肝、腎功能及是否患有其他慢性疾病，以及患者對生活質素的期望等。最重要的是，患者與照顧者應積極參與討論，共同制定最適切的治療計畫。目前，晚期前列腺癌的主要治療方式包括：

荷爾蒙治療（雄激素阻斷療法）

前列腺癌細胞生長依賴雄激素（如睾酮）。荷爾蒙治療透過降低雄激素水平，抑制癌細胞生長，方式包括利用手術切除雙側睾丸或注射促性腺激素釋放荷爾蒙（LHRH）促效劑或拮抗劑；手術切除屬永久性，藥物注射則屬可逆且較常用。

對大部分患者而言，使用荷爾蒙治療初期大多有效，惟癌細胞具高度適應與突變能力，漸漸地即使在極低雄激素水平下仍能繁殖，發展為「去勢抗性前列腺癌」，此時便需調整治療策略，結合新式雄激素受體藥物、化療、放射性同位素治療、標靶治療或免疫治療等治療方法，持續控制病情。

新式雄激素受體藥物

新式雄激素受體藥物包括雄性荷爾蒙受體路徑抑制劑及雄性荷爾蒙合成抑制劑，乃口服藥物，能進一步加強阻斷雄激素，從而抑制前列腺癌細胞生長。

化療

常用於荷爾蒙治療失效後，以化療藥物殺滅快速生長的癌細胞。化療可能引起疲勞、噁心、血球下降等副作用，一般可透過藥物予以控制。

放射性同位素治療

針對骨轉移患者，如鐳-223可直接傳送輻射粒子到受損的骨骼（例如骨骼中的腫瘤）釋放輻射殺死癌細胞，適用於某些有骨轉移的患者，可用於緩解癌症擴散到骨骼所引發的疼痛。鎦-177 PSMA能精準攻擊癌細胞，適用於曾經接受荷爾蒙治療和化療的轉移性去勢抗性前列腺癌（mCRPC）患者，而癌細胞必須在正電子電腦斷層掃描（PET-CT）下表達前列腺特異性膜抗原（Prostate specific membrane antigen，PSMA）。副作用包括疲勞、血細胞水平下降、增加感染和出血風險等。

標靶治療與免疫治療

標靶治療適用於特定基因突變的患者，如㩗帶BRCA基因突變的患者可使用PARP抑制劑；免疫檢查點抑制劑可用於高度微衛星不穩定（MSI-H）、錯配修復缺陷（dMMR）或腫瘤突變負荷量高（Tumor mutational burden，TMBH）的轉移性去勢抗性前列腺癌（mCRPC），副作用包括疲勞、噁心、皮疹等。

放射治療

主要用於緩解局部骨痛或腫瘤壓迫症狀。值得注意的是，骨轉移患者常會面臨骨質疏鬆、骨痛、骨折等風險，應積極保持骨骼健康，包括補充鈣質與維生素D、定期監測及積極管理骨骼健康、使用保護骨骼的藥物，如雙膦酸鹽或RANKL抑制劑、透過放射治療或放射性同位素治療緩解局部骨痛，例如利用鐳-223等放射性同位素改善症狀，並注意起居生活，慎防跌倒。

雙重治療 先下手為強

晚期前列腺癌患者若只單一使用荷爾蒙治療，成效往往未如理想；而結合其他治療，則能顯著提升控制效果與存活率。近年，醫學界建議合適的患者在傳統荷爾蒙治療以外，結合新式口服雄激素受體藥物，此為「雙重治療」方案。研究顯示，此治療方式能延長患者整體存活期達25%，並將病情惡化時間由原本約兩年推遲至四年半。目前，雙重治療已逐漸成為臨床標準，針對高風險前列腺癌患者，在治療開展之初及早採用此方案可加強病情控制。現時國際治療指引亦明確指出，對於這類患者，第一線治療不再僅限於單一荷爾蒙治療，而應結合新式口服雄激素受體藥物進行雙重治療，或視情況採取包含化療在內的三重治療策略。

如何評估治療效果？

治療期間，醫生會透過以下指標評估治療效果：

- PSA指數：這是一項重要的參考指標，監測治療效果的重要工具。

- 影像檢查：利用電腦掃描、磁力共振、骨掃描、PSMA正電子電腦斷層掃描等監測腫瘤變化。

- 觀察症狀：症狀有否改善，例如疼痛減輕、體力恢復等臨床表現。

副作用管理與身心調適

治療可能帶來各種副作用，例如疲勞、潮熱和性功能障礙等，建議與醫療團隊充分溝通，適時使用輔助藥物。另一方面，患者宜奉行均衡飲食，適量攝取蔬果、減少紅肉、遠離煙酒；進行規律運動，如散步、太極，對維持肌力與骨骼健康有莫大裨益；需要時尋求社工幫助或情緒支援，加入病友團體，與同路人分享經驗。

與癌共存的個案分享

六十餘歲的張先生，確診前列腺癌時已屆晚期，出現多處骨轉移。他同時接受傳統荷爾蒙治療、新式雄激素受體藥物、化療，並輔以保護骨骼的藥物後，PSA大幅下降至無法檢測的水平，骨痛明顯緩解。長期追蹤下，接近三年病情未曾惡化，甚至能繼續上班，並維持每天散步，假期出外旅行的生活，充分體現了「與癌共存」的重要臨床概念。

展望未來：新治療帶來新希望

前列腺癌的治療發展一日千里，目前最具潛力的包括新型雄性荷爾蒙受體路徑抑制劑、PSMA標靶治療（如鎦-177）、標靶藥物、基因檢測指導用藥（如PARP抑制劑） 和免疫療法（包括新型疫苗與單株抗體等），這些進展使未來晚期前列腺癌的長期控制更為樂觀。

結語

晚期前列腺癌的治療之路或許漫長，但透過現代醫學的多元策略與「與癌共存」的智慧，患者多能重拾生活主導權。積極治療、定期追蹤、身心調適，是走向病情長期穩定的關鍵。每一位患者都不是孤軍作戰，與醫療團隊、家人並肩前行，生命有時超乎預期。

泌尿外科專科醫生黃海龍。

香港泌尿外科學會YouTube channel：https://www.hkua.org/youtube

（資料由香港泌尿外科學會提供）