兒童防近視 減一生健康風險

眼科專科醫生梁麗珍醫生表示，香港小朋友患近視的情況和趨勢嚴重，「近年很多研究，顯示，六至八歲的小朋友大約有三成已開始佩戴眼鏡，到十歲左右近視比率升至一半，十六、七歲的青少年更升至七成。事實上，現時本港兒童近視的比率在亞洲屬於第一位。」

梁醫生指出，近視主要是由「眼球拉長」所導致，「BB出生時，雙眼是有遠視的，隨著眼球發育，逐漸拉長，遠視會變為零度，若眼球繼續拉長便會開始有近視。所以近年眼科醫生和政府都鼓勵小朋友在三、四歲左右，只要可以『坐定定』，便接受第一次驗眼，希望對症下藥及早處理，以減少近視及將來一生的眼疾風險。」

原來小朋友近視絕非「睇唔到黑板」那麼簡單。根據世界衛生組織標準，500度近視屬於病態性近視，而小朋友愈早開始有近視，就愈早有機會發展成病態性近視，繼而有機會更早有白內障，較容易有青光眼，及各種視網膜及玻璃體問題包括視網膜穿孔、視網膜脫落，以及不同程度及類別的黃斑病變等眼疾問題，絕對是影響一生。

梁醫生指出，「所以我們希望能從小做起，讓小朋友將來不用受這些潛在致盲眼疾風險所威脅。」梁醫生說。而主要包括以下三個方法：

1. 阿托品藥水

梁醫生表示，「中文大學其中一個研究顯示，患有近視的小朋友用了阿托品藥水後，可以減慢近視加深的速度；還有另一個大型研究則讓一群還未有近視，但本身有近視風險因素，例如父母有近視等的小朋友開始用阿托品藥水，結果顯示可放鬆眼球內的睫狀肌，改變眼球拉長的情況，減低近視出現的風險或延遲開始有近視的歲數，相當於有預防近視的作用。」。

阿托品藥水除了已證實有效，亦相對簡單易用，每小支內有一次的份量，只需每晚一滴，翌日如常上學和生活。大約可用到十七、十八歲，青少年眼球發育完成為止。梁醫生提醒，「這個成長階段，其實也是減低他們將來有深近視併發症風險的黃金期。過了這個黃金期，雖然還有很多可改善近視的方法，包括戴眼鏡、激光矯視等，但都只是矯視，並沒有改變眼球拉長的情況，因此完全沒有減低因眼球拉長而導致各種併發症的風險。所以盡早控制近視的發展是十分重要的。」

2. 俗稱「OK鏡」的隱形眼鏡

用法是小朋友晚上睡覺時佩戴，翌日近視便得以減輕。其實原理是佩戴期間，鏡片把眼角膜壓扁了，到第二天起床後除去，角膜不會立即反彈回原來的厚度，所以近視好像消失了，但只是短暫性的，到晚上又要再佩戴。「佩戴OK鏡期間會影響眼水的分泌，若小朋友睡夢中覺得眼痕而『捽』眼，有機會刮傷角膜甚至引起感染。所以OK鏡有本身的用處，但並不建議長遠作為單一矯正近視的方法，它亦不會對眼球拉長的情況帶來任何改變。」

3. 俗稱「蜂巢離焦鏡」的DIMS鏡片

梁醫生指出，「它和一般鏡片不同，在中央部分周圍有很多極細小的凹透鏡，原理是除了中央部分有清晰影像，那些凹透鏡還可將影像投射到眼底視網膜稍前的位置，令眼球不會向後『追』影像而愈拉愈長，有助減慢近視加深的速度。」

總括來說，最有醫學證明可以從根本減慢小朋友近視加深的是阿托品藥水，「如果在小朋友未有近視前開始使用阿托品，有機會令他們不會近視。但阿托品並不能代替眼鏡，若小朋友已有二、三百度近視，便需要配合眼鏡同時使用。一方面矯正他們日常視力的問題，一方面減慢近視加深。」而阿托品必須由眼科醫生處方，使用後亦需要定期跟進，家長可詳細諮詢醫生。