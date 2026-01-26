晚期前列腺癌治療新趨勢：邁向精準聯合治療

當前列腺癌患者得知病情已屆晚期時，心裡難免感到忐忑不安。過去數十年來，雄激素剝奪療法（俗稱荷爾蒙治療）一直是晚期前列腺癌治療的核心，其原理在於降低體內雄激素（睪固酮）水平，從而抑制癌細胞生長。常用方式包括定期荷爾蒙注射，或透過手術切除睪丸達到「去勢」效果。



然而，部分病人採取單一荷爾蒙治療的效果並不理想。醫學界發現腫瘤擴散廣泛程度與惡性程度程度是決定療效的核心。在制定治療策略時，腫瘤擴散的規模（負荷，Volume）是最關鍵的考量因素。醫生會透過影像掃描評估癌細胞的分布：若骨轉移超過4處（且包含脊椎或盆骨以外的部位），或已侵入肝、肺等重要器官，即屬於『高負荷』狀態。這類患者的腫瘤侵略性強，通常需要更積極的干預。此外，若病理報告顯示格里森分數（Gleason Score）達8分或以上，則代表癌細胞分裂極快、本性凶猛，即便擴散範圍較小，也需嚴加戒備。

低負荷患者：穩中求進的治療選擇

雖然單一荷爾蒙治療能在病情初期控制病情，但一至兩年的穩定期過後，癌細胞便有機會產生抗藥性。因此，現今的治療更著眼於以雙管齊下方式，加強荷爾蒙注射的效果：

• 配合新一代口服雄激素受體抑制劑：這類新藥能精準作用於雄激素受體通路，更徹底地截斷生長訊號，從而使癌細胞凋亡。臨床證實，這種聯合治療能將患者的中位存活期提升至約8年，讓第四期癌症轉向「慢性病化」與之共存。

• 針對原發部位放射治療： 即使已有輕微擴散，若能針對前列腺癌原發部位進行放射治療，就像撲滅「火源」，能顯著改善存活率並延緩病情惡化。

高負荷患者：化療與新型口服藥如何帶來曙光？

以往，高負荷患者的治療選擇有限，且病情容易失控。近年，多項國際研究證實，與其「分階段用藥」，不如「起步就聯合治療」。針對這類患者，除了基礎的荷爾蒙注射，臨床上已確立了「雙聯」甚至「三聯」療法。治療關鍵在於搶佔先機，在抗藥性出現前就加強火力。

配合化療：荷爾蒙針+6個周期的化療是醫學界沿用超過十年的經典療法。相比起等到荷爾蒙注射失效才開始化療，研究證實「及早化療」能讓患者的存活期額外增長平均約1.5年。

配合新一代口服雄激素受體抑制劑：只要及早截斷癌細胞的雄激素訊號，不論高低風險患者，其腫瘤控制效果均大大提升，效果與配合化療相若。

「三聯療法」：最新的醫學數據顯示，一線治療若能結合上述兩者（荷爾蒙注射、化療及新一代口服雄激素受體抑制劑），這種「三管齊下」的策略比起單純配合化療，能更持久地壓制病情。這種火力全開的治療，是現階段提升存活率的最強選擇。然而，由於同時使用多種藥物，患者面臨的副作用挑戰也相對較大。

副作用的預期與個人化管理

誠然，合併治療並非人人適用。醫生需要考量患者的體能狀態、慢性病史及副作用耐受程度。

• 新一代口服雄激素受體抑制劑：副作用包括心血管風險（如高血壓）、疲倦、體力下降、跌到風險等。有些患者如本身心血管風險未受控，未必適合這種聯合治療。

• 放射治療：前列腺放射治療會引致附近器官發炎，可能引起短暫的排尿不適（如尿頻、尿急）或腸道蠕動增多。

• 化療： 配合化療副作用會較大，包括骨髓抑制（導致白血球下降，從而增加感染風險）、四肢麻痺、噁心及嘔吐、脫髮和疲倦等。如果體能狀態較差，未必適合與化療相關的聯合治療。

患者應與醫生詳細討論利弊，在強效控制病情、維持生活質素以及經濟因素之間取得平衡，找到最適合自己的個人化治療。

轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）的後線治療突破

當病情出現抗藥性並演變至mCRPC階段時，臨床控制難度隨之增加，但目前已有多項突破性進展。在精準醫學框架下，放射性同位素治療（如 Lu177-PSMA）能精確結合前列腺特異性膜抗原，對癌細胞進行精準的局部放射打擊。另外，基因檢測已成為制定療法方案的關鍵。若檢測顯示患者攜帶BRCA或HRD基因修復缺陷，可應用PARP抑制劑等標靶藥物進行針對性治療；而對於具備基因錯配修復功能缺失等（dMMR）特徵的患者，免疫治療劑則提供了新希望。

臨床展望：超前部署與個體化監控

未來的治療趨勢著重於更早期的精準干預。透過高靈敏度的PSMA-PET影像技術，有助精準識別僅有少數病灶惡化的「寡進展」（Oligoprogressive）狀態，從而採用立體定向放射治療（SBRT）進行局部控制。此外，將來亦有望透過癌細胞組織或血液活檢進行基因監測，即時監控癌細胞是否產生抗藥性變異，從而及早作出相應調整。而在人工智能的大趨勢下，未來可更廣泛應用於影像分析與電療計劃的輔助，前列腺癌的治療將邁向更精準和更有效率。

案例分享： 高負荷患者的一線治療選擇

現年66歲的何先生於一年前確診晚期前列腺癌。當時影像檢查顯示，癌細胞已轉移至肝臟與多處骨骼，屬於典型的「高負荷」病況，格里森分數更達到最高的10分，惡性程度極高。療程初期，何先生接受荷爾蒙注射治療後，PSA指數隨即下降，這曾讓他一度誤以為病情能輕易受控。

然而，臨床數據指出，這類高風險高負荷患者若單採取荷爾蒙注射，成效往往未如理想。經詳細討論後，何先生為了追求更理想的存活率，決定採用「荷爾蒙注射、新一代口服雄激素受體抑制劑、化療」的三聯療法。在 6 個周期的化療期間，何先生曾出現約一星期的噁心及輕微手腳麻痺。隨着化療圓滿完成，這些副作用已逐漸消退。目前，他仍定期接受每半年一次的荷爾蒙注射，並持續服用新一代口服雄激素受體抑制劑。一年過後，他的PSA指數大幅下降並維持在極低水平，病況穩定受控，已恢復正常的社交與居家生活。

臨床腫瘤科專科醫生黃偉軒

（資料由香港泌尿外科學會提供）