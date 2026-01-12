認知能力大本營！ 腦癌電療 須避開一位置

腦癌不算是常見癌症，但治療上卻有需要特別注意的地方——例如要避免影響負責記憶、認知能力。臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，關鍵是要避開「海馬體」。

「腦腫瘤可以分為兩大類：『原發性』和『轉移性』。」李醫生說，「例如很多時年紀較大的病人可能會患上『多形性膠質母細胞瘤』（GBM），而小朋友其中一種較常見的腦腫瘤是『髓母細胞瘤』（Medulloblastoma）。另外也有一些比較溫和的腦腫瘤，例如星狀細胞瘤（Astrocytoma），常見於成年人身上發生。」

以上幾種都屬於原發性腦腫瘤，至於轉移性腦腫瘤，很多時患上肺癌、乳癌、大腸癌，甚至腎癌的病人，都有機會轉移到腦部而形成腦腫瘤，這類轉移性腦腫瘤通常都是比較多發性，意思是在腦裡面同一時間會有不同大小的腫瘤，在不同位置形成。

治療腦部腫瘤，首先要看它是原發性還是轉移性。「若是原發性的話，首先會考慮腦部的手術，盡可能用外科方法將腦部的腫瘤切除，之後再安排做電療（放射治療）。而轉移性的腦腫瘤，我們會看看頭顱以外的病情如何，才會決定用哪一種方法，當中電療也是常用的。」李醫生表示。

電療頭顱可分為兩大類，第一是全腦電療，意思是整個腦部都會受到放射線照射，希望達至全面控制病情。另一個方法就是局部電療，只將放射線集中對著腦部的腫瘤作出治療，希望達至控制該腫瘤生長的速度，甚至消除該腫瘤。

病人常會擔心做完全腦電療之後，會不會影響自己的記憶或認知能力？李醫生解釋說，「其實癌病人認知能力受影響，一般都是因為本身的病情惡化。而在電療時，我們會安排放射線避開頭顱裡的海馬體，因為海馬體是我們已知在腦裡用作儲存記憶，以及管理認知能力的地方。希望透過避開海馬體做電療，減低全腦電療對病人認知能力的影響。」

如果腦裡的腫瘤數量或面積比較少的話，醫生可能考慮局部電療，將輻射線盡量集中在腫瘤位置，相對影響其他腦組織尤其是海馬體的風險就會較低，減少了對病人記憶力和認知能力的影響。