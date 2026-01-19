喉嚨痛、生痱滋，痛到食唔到嘢？一款消炎藥效成份有效止痛

口腔潰瘍，俗稱「生痱滋」，有時痛到不便飲食，如果再加上喉嚨痛，簡直雪上加霜！不少人以為喉嚨痛和痱滋要分開處理，會選擇服用草本喉糖或沖劑，但往往效果不彰。其實，當喉嚨或口腔出現紅腫、灼熱、劇痛等症狀，並非單純不適，而是發炎的信號。要真正舒緩，關鍵是選擇具消炎藥效的成分，例如非類固醇消炎止痛藥「Benzydamine」，能針對患處消炎止痛，從根源解決一系列口腔疼痛問題。



喉嚨痛似刀割？學識留意發炎警號！

喉嚨痛的主要成因通常是口腔和喉嚨後部的組織發炎，多數情況下是由感染所引起。當感覺喉嚨疼痛，並伴隨紅腫熱痛的典型症狀，甚至覺得喉嚨刺痛得像被刀割一樣，這就是明顯的喉嚨發炎症狀。除了喉嚨痛，另一種常見的口腔發炎莫過於口腔潰瘍（即痱滋）。當口腔組織受損，例如不慎咬破嘴唇內側、牙齒與假牙或牙套產生摩擦受傷，這些細小卻疼痛的潰瘍，便會在嘴唇、臉頰內側或口腔底部形成。此外，牙科手術後的傷口或牙齦腫脹，同樣屬於口腔組織的炎症反應。若忽視這些發炎訊號，對日常生活無疑會造成影響。

消炎、止痛、麻痺三效合一

面對喉嚨及口腔發炎，一般的無藥性的產品並不足夠，需要尋求醫生或藥劑師的意見。以Benzydamine為例，作為非類固醇消炎止痛藥物，其獨特之處在於一次過提供三大功效：

消炎：針對口腔及喉嚨的發炎區域，減低紅腫及炎症反應

止痛：有效舒緩患處痛楚

局部麻醉：最長可持續約 90 分鐘¹'²，麻痺患處，減輕難忍的劇痛

藥劑師專售的「特快靈消炎系列」產品均含有消炎成分Benzydamine，除了三大功效外，由於成分只針對口腔和喉嚨發炎區域局部發揮作用，因此對胃部的刺激極低¹'³'⁴，再加上全系列產品均不含糖分，即使是糖尿病患者亦適用。

特快靈藥劑師專售系列 針對不同患處與需求

特快靈作為診所及醫院No.1喉嚨痛品牌#，其藥劑師專售系列提供了多種劑型，方便患者根據自身情況選用：

1. 喉糖

喉糖系列均含有消炎止痛成分Benzydamine及殺菌成分，能迅速止痛，舒緩喉嚨及口腔的疼痛與紅腫，適用範圍包括咽喉炎、口腔潰瘍，甚至是牙科及口腔手術後的疼痛。同時，其殺菌成分有助撃退喉嚨及口腔感染。值得一提的是，全系列喉糖不含糖分，糖尿病患者可安心服用。

2. 喉嚨噴劑

對於疼痛位置較深或難以觸及的喉嚨壁，喉嚨噴劑是更理想的選擇。均配備特長噴嘴，一噴直達患處，並含有消炎止痛成分 Benzydamine，適用於喉嚨痛、痱滋及牙科手術後不適。

特快靈雙倍特效消炎喉嚨噴劑：方便攜帶，60 秒迅速起效止痛⁵。

特快靈兒童特效消炎喉嚨噴劑：專為 3 歲或以上兒童設計，特長噴嘴，方便使用，Benzydamine鎮痛效果可長達 90 分鐘¹'²，舒緩孩子喉嚨或口腔不適。

3. 漱口劑

若發炎位置較廣泛，或剛剛完成牙科、口腔手術或放射治療引致口腔發炎，漱口劑能全方位覆蓋口腔患處，同樣含有消炎止痛成分 Benzydamine，能有效舒緩喉嚨、口腔及牙肉發炎引起的紅腫與疼痛。

4. 口腔軟膏

針對令人困擾的痱滋或牙肉腫痛，口腔軟膏提供定點護理。產品結合消炎成分Benzydamine及殺菌成分CPC，只需直接塗抹於口腔或牙齦上，就能止痛消炎並殺滅引致輕微感染的細菌，快速舒緩口腔潰瘍及牙齦潰瘍。

