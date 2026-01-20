全港逾6成40歲男士受不舉困擾　衝擊波治療成「救星」助重拾自信

根據政府統計處最新發布的《香港的女性及男性—主要統計數字（2024年版）》，全港40歲或以上的男性人口已接近210萬人。隨着年齡增長，生理機能衰退成為不少男士的隱憂。綜合醫學界數據顯示，本港40歲以上男士中約有 62%患有不同程度的勃起功能障礙（ED）；有研究更指出，受影響比例可能高達 68%。換言之，全港有超過一百萬名男士正默默面對力不從心的困擾。然而，家計會調查發現僅有3.9%的男士會主動求醫，這種「諱疾忌醫」的心理往往成為自信心低落與伴侶關係差的導火線。近年，醫學界倡導的「衝擊波治療」為這群男士帶來新希望，標榜從根源修復血管，助男士重拾自信。



「男言之隱」恐致關係破裂 心理負擔成惡性循環

很多男士在面對陽痿或早洩等問題時，第一反應是掩飾或逃避。這種壓力不但令男士陷入焦慮與自卑，更會直接導致伴侶間的親密感流失，引發爭吵甚至感情破裂。專家指出，問題不會自行消失，長期的心理負擔甚至可能引發抑鬱。因此，及早正視，才是對自己和家人最負責任的態度。

從男士健康的角度來看，過了40歲，身體機能就像汽車引擎一樣需要定期保養。不舉或硬度不足，很大程度是因為陰莖海綿體的微血管血液循環不佳、新生血管不足所致。

衝擊波治療深層保養「血管引擎」

近年，醫學界流行的「衝擊波治療」，為這群男士帶來新希望。不同於傳統口服藥物的暫時性效果，低能量體外衝擊波治療（Li-ESWT）旨在「治本」：

• 血管再生：利用特定頻率的聲波，溫和地刺激海綿體血管內皮細胞，促進新生微血管生成。

• 喚醒修復：「喚醒」休眠中的血管，並打破微小斑塊，令血液循環更通暢。

• 自然反應：透過喚醒身體自身的修復能力，達到長期的改善效果，而非依賴藥物的暫時性充血。

個案分享！5次療程重獲晨勃 找回親密時光

一名年約45歲的男士曾因工作壓力及年齡增長，感到持久力大不如前。在接受 醫生的專業評估後，他開始了衝擊波療程。在完成第5次療程後，他明顯感受到身體的變化：消失已久的「晨勃」重新出現，勃起硬度亦顯著提升。目前他已回復正常的親密關係，重獲自信。在完成整套標準療程後，他現在只需每2-3 個月進行一次「深層保養」，便能維持功能正常，保持最佳狀態。

四分之一價錢 享受專業治療效果

目前市面上由醫生親自操作的衝擊波治療，每節費用往往動輒港幣$4,000以上。為了讓更多男士受惠，Apex Male男性健康管理中心會是不二之選。中心選用經過國際認證的醫療級設備，由專業治療師精準操作，效果與診所相若，但收費僅需約一千多元一節，性價比極高。

過程私密無創 20分鐘即可如常生活

對於大眾最擔心的疼痛問題，治療過程其實非常輕鬆：

1. 環境專業：於私密治療室進行，由受過嚴格訓練的治療師全程一對一跟進。

2. 無創無痛：過程僅有輕微震動感或酸脹感，無需食藥、打針或復原期。

3. 效率高：每次治療僅需15-20分鐘，做完即可正常工作與生活。

中心提醒，雖然衝擊波治療安全度高，但正服用心血管藥物及薄血藥之人士，並不適合進行此項療程。在開始前，中心會進行嚴格的一對一健康諮詢，以確保治療安全有效。

金鎗不倒限時優惠$380

為了鼓勵男士及早面對問題，Apex Male男性健康管理中心現推出超值限時體驗：

首次體驗價：$380

服務包括：專業醫師評估＋衝擊波治療試做

3次療程優惠︰$980／3次

及早治療，重拾男士本色。想了解更多或預約私密評估？可以click入Apex Male男性健康管理中心網頁查詢︰

Whatsapp : https://wa.me/54941521

Website Link : https://apex-male.com/

（資料由客戶提供）