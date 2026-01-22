皮膚科專科醫生指白蝕有得醫 但要注意一事

有時會看見部分人士，皮膚有一些接近白色的異常斑塊，大家都可能知道這種是「白蝕」，但為什麼會出現這些斑塊呢？原因竟是免疫系統問題！皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「白蝕（Vitiligo）是一種慢性皮膚病，其實有可能是因為免疫系統錯誤攻擊自身的黑色素細胞，導致患處色素減少，變成白色斑塊。」

陳醫生指出，白蝕可影響任何年齡層的人，常出現在30歲前。它也可出現在身體任何位置，以面部、頸部、手背等位置較多。「白蝕沒有傳染性，對健康也沒有實質影響，但要注意，它的病情往往難以預測，有些個案白色斑塊會慢慢變大，甚至擴散到其他位置，對年輕、注重外觀的人有一定影響。」

他提醒，現時有不同方法可改善白蝕，但不論是否選擇治療，所有白蝕患者都不可忽略一件事：防曬。「因為白蝕的患處缺少了色素保護，所以更容易曬傷，曬傷後有機會出現新的白蝕，甚至會增加患皮膚癌的機會。所以防曬絕對不可忽略。」

而常用的治療方法包括：

1. 早期的白蝕若只局限於某些部位，外用類固醇藥膏通常是第一線治療，目標是盡快最有效地令該部位的發炎反應降低，讓色素回復正常，不過要留意有機會帶來副作用例如皮膚變薄。

2. 若白蝕出現在面部或皮膚摺位、關節等皮膚容易變薄的位置，通常會使用不含類固醇的免疫調節劑外用藥膏，例如外用鈣調神經磷酸酶抑制劑（Calcineurin inhibitors），可調節免疫反應，但使用時可能會有短暫灼熱刺痛感。

3. 外用JAK抑制劑，是近年面世的藥物，不含類固醇，獲美國食物及藥物管理局（FDA）批准使用，研究所知它對於白蝕有療效，且較少副作用。

4. 若需治療廣泛式的白蝕，就要採用系統性治療（全身性治療），例如紫外線B燈，即以一定波長的紫外線照射皮膚受白蝕影響的部位，從而達至消炎的效果。但必須注意，照紫外線B燈和天然曬太陽有很大分別，正如上文提到，白蝕病人切忌到戶外進行曝曬，以免曬傷甚至增加皮膚癌風險。

5. 萬一嘗試過多種方法效果仍不理想，終極方法可考慮手術治療，原理是將沒有受到白蝕影響的皮膚範圍的黑色素細胞提煉，移植到白蝕的部位，有研究顯示這種方法有機會促進受白蝕影響皮膚的色素細胞增生，從而改善膚色。

「此外，患者最重要是保持心境開朗。而白蝕愈早開始治療效果愈好，反之若病情拖得愈久，受免疫系統攻擊導致壞死的色素細胞愈來愈多，該部分皮膚能完全復原的機會就降低了。」陳厚毅醫生說。