【荷花BB展】3ChemBio低至14折　官網門市同步買3送1、買9送4

各位新手爸媽準備「開倉式」掃貨！3ChemBio將於2月6日至12日在全綫門市及官網同步推出超強優惠，人氣品牌包括ProVen、Holdbody、Return回本及森下仁丹等多款星級產品均享買3送1、買9送4，於綫上綫下同步搶購星級媽媽倪晨曦、陳凱琳及葉翠翠推介的母嬰產品，滿額更回贈高達$2,000電子現金券，多買多送！此外，年度母嬰盛事「荷花BB展」亦將於2月6日至8日舉行，3ChemBio今年於會場A10攤位舉行【營養滿分BB加FUN!】活動，除了備孕、產後及兒童營養品有震撼折扣，更驚喜推出低至14折的會場獨家優惠，全方位守護全家健康！



官網門市同步！買3送1、買9送4 再回贈高達$2,000現金券

3ChemBio於2月6日至12日在全綫門市及官網同步推出優惠。ProVen、Holdbody、Return回本及森下仁丹等多款星級產品均享買3送1、買9送4。

此外，消費滿指定金額更可享即時減價及電子現金券回贈：

• 消費滿$3,000：即減$100，再送$100電子現金券。

• 消費滿$5,000：即減$200，再送$200電子現金券。

• 消費滿$12,000：即減$1,000，再送$1,000電子現金券。

• 消費滿$20,000：即減$1,600，再送$2,000電子現金券。

*電子現金劵之使用日期: 13/2/2026 – 30/6/2026

全綫門市及官網優惠︰

日期：2026年2月6日至12日

網店：https://www.threechembio.com/

門市：旺角朗豪坊2樓23號舖

尖沙咀亞士厘道9-11號順豐大廈4樓

銅鑼灣時代廣場一座17樓1702A室

星級媽媽倪晨曦、陳凱琳、葉翠翠私心清單

面對琳瑯滿目的產品，不妨參考三位星級媽媽針對不同階段的營養推薦：

• 倪晨曦推介：Holdbody天然孕婦鈣，選用冰島純天然海藻鈣，無重金屬殘留，細粒設計易吞服，配合專利CBP提升鈣質吸收。針對小朋友發展，則推薦含有維他命D3的兒童DHA魚油，確保骨骼及免疫力發展。

• 陳凱琳推介：ProVen益生菌孕婦配方，專為準媽媽調理腸道健康而設，臨床證實可提升免疫力，並有效減低初生寶寶日後出現濕敏的情況。

• 葉翠翠推介：少爺滴雞精，無論是備孕、產後或日常補身都非常適合，具備補而不燥的特性，能有效改善產後虛弱及女士手腳冰冷問題。

• Edan推介︰森下仁丹Bifina Slim益生菌瘦身排毒配方，獨有成分「玫瑰果多酚」專門針對難搞的內臟脂肪，同時擊破皮下脂，達至雙重燃脂效果。配合3層耐酸性晶球技術，有助保護益生菌不被胃酸破壞，確保活菌直達腸道發揮最大功效，改善代謝排毒。

BB展會場限定體驗優惠 指定產品低至$10

今年BB展的頭號目標絕對是會場限定的Proteca醫院級抗敏潤膚濕疹膏體驗裝！原價$199的醫院級抗敏潤膚濕疹膏，展覽期間只需$10即可入手體驗裝!敏感肌媽媽／BB家庭必試！數量有限，售完即止。

$10會場限定體驗：Proteca醫院級抗敏潤膚濕疹膏體驗裝（原價 $38）。

此外，攤位更設有多項精選產品及半價激抵優惠：

星級產品5折：ProVen孕婦綜合營養素(半價 $269.5)及兒童益生菌+多種維生素均享半價，低至$144.5。

14折搶購NMN︰可以$388入手原價$2,688的Return回本Optima NMN 18000細胞年輕化配方。

除以上限定激抵優惠外，會場更有多款加購優惠︰

低至4折加購：凡購物即可以$48加購Proteca抗敏保護膏（原價$120）*，或以6折加購Holdbody超級天然鈣 $179.4* 等皇牌產品。

ProVen女士專用益生菌+蔓越莓3600（原價︰$399）6折後$239.4*

Holdbody多種維他命天然營養軟糖（原價︰$199）6折後$119.4*

*每宗交易限加購每款各1件

【荷花BB展】3ChemBio

3ChemBio【營養滿分 BB加FUN!】活動詳情︰

攤位位置︰2026 荷花BB展（3ChemBio A10攤位）

日期：2026年2月6日至8日

地點：香港會議展覽中心Hall 1

（資料由客戶提供）