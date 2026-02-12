安利推動新世代「健康壽命」概念　專注科研實踐企業社會責任

香港人口老化持續加劇，平均壽命雖居全球前列，惟社會更關注的是如何真正「活得好」。近年學者紛紛提倡「健康壽命」（Healthspan）的概念，強調長壽不只在於歲數，更在於能否保持身體健康、心智清醒與自主生活能力，突顯健康生活品質比單純長壽更重要。安利（Amway）以「幫助人們過更好生活」為使命，攜手全球頂尖科研團隊及權威學院專家，提供全面的健康生活解決方案，幫助人們延長「健康壽命」，不只活得健康，更要活得好。除了推動產品創新，安利在環境保護、社會責任及公司治理方面的表現卓越，去年榮膺《香港01》頒發的「傑出ESG企業大獎 2025」及「可持續發展企業認可證書」。透過將「健康 + 幸福」創新產品方案融入核心業務，從細胞健康到日常營養均全面守護，協助不同年齡層維持健康活力與自主性，同時積極履行社會責任，為企業永續發展奠定穩健基礎。



安利（香港）榮獲《HK01》頒發「傑出ESG企業大獎」及「可持續發展企業認可證書」

倡導「健康壽命」新哲學 從細胞健康做起

隨著全球對長壽和健康的追求，現代人日益重視「健康壽命」——即在身心良好狀態下自主生活的年數。人們不只希望外表年輕，更追求由內而外的真正健康。最新科研指出，健康且功能良好的細胞是維持身體機能、延緩衰老的關鍵。改善細胞健康，即可改變健康壽命的軌跡。安利憑頂尖科研團隊，專注於支持健康壽命的四大關鍵：細胞健康、植物營養素、微生態平衡和外源防禦，以科研為本提供全方位健康方案，實現「活得久，更活得好」的目標。安利科研實力深厚，除自身科研團隊外，亦匯聚皮膚科、腸道健康、營養學及老化機制等權威專家，組成「安利科學顧問委員會」（Amway’s Scientific Advisory Board）。委員會一致認為，維持健康活力關鍵在於細胞層面，這亦是安利全方位健康方案的核心——提倡從營養、飲食、補水及良好生活習慣入手，並將細胞健康歸納為「細胞活力」與「細胞修護力」兩大重點。除了為細胞提供能量與修護受損部分外，改善細胞生存的「微環境」同樣至關重要。透過減少氧化壓力與發炎反應，為細胞創造一個潔淨、穩定的運作環境，從而延緩機能衰退。

而作為細胞健康領域的先驅，安利的產品致力於支持細胞功能，包括提供能量、必需營養和抗氧化保護，並以植物為基礎的解決方案開拓新興機遇，其健康及美容產品大多源自植物成分，並擁有6,000英畝自家有機認證農場，從源頭確保純淨與永續。

科研植物力量 守護健康美

安利致力提供超過四百多種悉心研發的高品質產品，涵蓋營養補充品、美容護膚品、家居科技、個人護理及家居護理產品，全方位切合顧客對延長健康壽命的需求。

紐崔萊™ 基源欣活飲品

植物力量 煥活細胞

紐崔萊堅持「從種子到成品，一站式追蹤」的全球領先標準，憑藉逾91年科研精萃，除了在自家擁有6,000英畝的有機農場栽種外，更透過NutriCert認證確保合作農場符合全程追蹤、環境永續和企業社會責任的高規格要求，確保每一份營養補充品均是最優質、純淨且安全。在此堅實基礎下，品牌結合六年頂尖科研成果，從近60,000種植物營養素及600多種植物中，篩選出5種針對細胞抗衰的天然植物成分，包括鐵皮石斛、野生歐洲藍莓等，並加入獨有bATmm-5™小分子聯盟，研發出紐崔萊首款針對細胞層面的營養產品——「紐崔萊™基源欣活飲品」。配方聚焦於細胞煥活、科技引領及植物力量三大抗衰老重點，從根源改善細胞微環境，全方位支援健康壽命。

雅姿「金鑽賦活系列」

從細胞根源 開啟肌膚逆齡之旅

全球尊貴美容品牌雅姿（Artistry）秉承「健康之美」理念，推出細胞級修護的「金鑽賦活系列」。系列有別於傳統的抗衰老護膚品，專注於維持與提升肌膚健康，旨在延長健康肌齡。產品以肌膚細胞健康為核心，結合植物萃取精華與臨床驗證的科學成分，從肌底啟動細胞活力與修護力，讓肌膚重現年輕。系列更具備高效植物幹細胞技術，專注於針對細胞生命週期的三個階段進行「三階段肌底修護」，激活肌膚自我更新機制，讓肌膚重現緊緻飽滿。

安利（香港）副總經理曾雍容女士、安利（香港）市場總監黎汗丹女士以及星級用家 楊洛婷一同主持雅姿金鑽賦活系列產品發佈會之啟動禮。

履行企業社會責任

安利對永續發展的承諾，始於環保，延續至社會貢獻。在環境保護方面，早於「綠色環保」成為全球趨勢前，安利就已經是實踐永續發展的先行者。安利自1959年推出首款採用可生物降解成分的 L.O.C.多用途濃縮清潔劑起，便將保護環境視為己任。旗下家用產品多採用濃縮配方以減少廢棄物，並在全球設置生產據點以減少碳足跡。同時，安利在自家的有機農場推動「再生農業」，透過改善土壤、增加生物多樣性及優化用水效率，保護生態系統。此外，安利持續將對地球友善的理念融入產品研發。旗下品牌雅姿建立嚴謹的「潔淨標準」，產品獲得純素認證，不經動物測試，經皮膚科醫生測試，實踐對生命與環境的雙重尊重。

在社會責任方面，安利亦積極回饋社會，包括於香港都會大學設立兩項獎學金，以支援傑出學生，並榮獲「香港都會大學基金榮譽會長」榮銜。

安利義工隊攜手「伸手助人協會」舉行健康講座及測試活動。

安利義工隊亦夥拍聖雅各福群會和伸手助人協會，舉辦即興繪畫活動及探訪老人之家，為長者進行健康檢測和身體護理講座。此外，大埔宏福苑大火事件發生後，安利更與安利企業家 (ABO)夥伴攜手，以「一比一配對捐款」方式，捐贈總值港幣150萬元，為受影響的 ABO 及優惠顧客提供支援，展現夥伴精神。

安利不僅透過優質產品及傳遞正確健康觀念，貫徹履行「幫助人們過更好生活」的企業承諾，更將其使命深植於家庭、機遇與社群。品牌透過重視與企業家的夥伴關係，形成互助共贏的社群力量，並持續積極回饋社會。憑藉全面落實其ESG及CSR承諾，安利為推動社會整體福祉及企業自身的永續發展，奠定了穩固的基石。

