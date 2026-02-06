元祖級降血壓藥 安全有效，竟被忽略？

香港人日益重視血壓問題，現時一般以上壓140（mmHg）、下壓90為高血壓的分界線，若上壓介乎130-140、下壓介乎80-90，則視為需要及早關注的「高血壓前期」。

醫生一般會先建議病人改變生活方式，包括降低鹽份攝取、 定期做有氧運動、 戒煙、 控制體重、 減少飲酒及緩解壓力等。​若持續高血壓或伴有其他心腦血管病的風險因素，則有需要及早啟動治療。常用藥物包括血管張力素系統抑制劑（RAASi）、鈣離子通道阻斷劑（CCB）和利尿劑等，可根據患者的情況單獨使用或採用組合療法。

心臟科專科醫生陳麒尹表示，近年有不少新型降血壓藥面世，反而較忽略了利尿劑在降血壓方面的作用，「利尿劑其實已用了很多年，是第一代、第一線的降血壓藥。它的原理是在腎臟裡的腎小管做功夫，增加排尿以幫助身體降低鹽份和水份，繼而令血壓下降。」

陳醫生指出雖然近年已逐漸較少人用利尿劑降血壓，但其實它無論功效或安全度都十分高。「利尿劑逐漸少人使用，有機會是關乎一些概念如它會引起身體電解質失調、低血鉀等副作用。根據香港大學在2023年的一份有關利尿劑使用的文獻，在跟進了超過14萬7千人年數（person-years）當中患上嚴重低血鉀的只佔極少數。」

利尿劑有分為長效配方和短效配方（又稱速效配方），陳醫生表示，臨床研究顯示一般成年人使用長效利尿劑，可將上壓降低約20度（mmHg），這是一個相當可觀的降幅，而下壓亦可降低約10度左右。「所以，對於一般成年高血壓患者，可能單獨使用利尿劑已能達到需要的降血壓幅度。但隨著人口老化，醫生建議長者使用降血壓藥時要更小心，確保有效之餘，也要避免長者用藥後出現副作用。」

根據醫院管理局的數據顯示，在62,881名被處方長效利尿劑「吲達帕胺」（indapamide）的患者中，僅有0.8%因低血鉀而需住院治療。「總括來說，長效配方利尿劑引起低血鉀的問題，比短效或速效配方更少。而2008年開始進行的國際研究『HYVET』，亦顯示長效利尿劑對長者更安全和有效。」陳醫生說。

利尿劑本身也有很多種，至於如何選擇，令這種元祖級降血壓藥對病人產生最大幫助，陳醫生表示應注意以下4點：

1.長效配方利尿劑能提高安全度，減少相關副作用。

2.某些利尿劑有臨床研究支持可有效保護心血管或降低中風風險，詳情可向醫生查詢。

3.服用利尿劑期間需定期監測身體電解質水平。

4.教育患者認識低血鉀症狀及正確用藥。