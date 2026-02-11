前列腺癌年輕化 專科醫生拆解精準治療保功能 晚期多重療法現轉機

前列腺癌已成為香港男士第三大癌症，2023年新症個案突破3,000宗，且有年輕化趨勢。超過三成患者在確診時已屬中晚期，往往錯失了最佳治療時機。對於不少男士而言，確診前列腺癌不僅是對健康造成打擊，更擔心手術後從此尿失禁或喪失性功能。隨著醫學科技進步，前列腺癌的治療已邁入精準醫療時代，目標不再僅限於根除腫瘤，更強調協助患者延長生存期及恢復高質素生活。今次邀請了香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科專科醫生馬偉傑及臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙，全方位拆解不同期數的治療新轉機。

早期及中期治療 微創與精準治療方案 保排尿與性功能

當患者的前列腺特異抗原（PSA）篩查發現異常，經過穿刺活檢確診後，根據「格里森評分」評估癌細胞的活躍程度，以及利用臨床分期界定腫瘤的擴散範圍。醫生會因應癌細胞的期數與活躍度，為患者制定個人化的治療方案。

香港港安醫院—司徒拔道泌尿外科專科醫生馬偉傑。

馬醫生指出，針對尚未擴散的個案，微創電穿孔局部消融術（Irreversible Electroporation簡稱IRE）為患者提供創傷性極低的選擇。「傳統熱能治療會無差別破壞組織，但IRE利用高電壓、低能量的短脈衝電流，擊穿癌細胞膜造成永久性穿孔，令細胞凋亡。在殺死癌細胞的同時，完整保留前列腺周邊的血管壁與神經線結構，大幅降低術後勃起功能障礙及尿道括約肌受損的風險 。」手術大約需要1至1.5小時完成，導尿管一般在術後24小時內移除並可如常小便，不會有尿失禁後遺症，手術後一至兩天可回家。

IRE利用高電壓、低電流的短脈衝，精準誘發癌細胞凋亡且不傷周邊組織。

對於癌細胞活躍度較高、範圍較廣的中期患者，根治性全切除手術仍是主要方案，而微創機械臂技術則大大提升了手術的精準度。馬醫生解釋，機械臂鏡頭能提供放大十倍的3D立體視野，配合靈活旋轉的機械手腕，讓醫生能在狹窄的盆腔深處，精準剝離腫瘤同時保留控制排尿與勃起的神經血管束。在切除前列腺後，醫生能利用機械臂將膀胱口收窄並與尿道精密縫合，這對術後控尿功能至關重要。臨床數據顯示，僅 1-2%的患者術後有較嚴重的永久性尿失禁的情況，機率很低。馬醫生表示：「很多男士擔心術後失去性能力，但數據顯示，八成以上接受微創手術並保留神經線的患者，術後六至九個月可恢復功能。」

針對中期患者，利用微創機械臂技術以3D視野與靈活機械手腕精準切除腫瘤，同時有效保留排尿與性功能。

晚期治療視作慢性病長期管理 多重療法突破抗藥困局

若不幸確診晚期前列腺癌，癌細胞已擴散至骨骼或內臟，是否代表絕望？蘇醫生強調：「晚期癌症並非判了死刑，我們應將其視為糖尿病、高血壓般的『慢性病』來管理。許多患者在接受新式治療期間，外表與常人無異，不僅能照常上班，也能維持日常生活，這正是我們追求的治療目標。」

香港港安醫院—司徒拔道臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙。

為了達致『長期控制』的目標，醫生會按每位病人的具體病情，制定個人化的綜合治療方案。針對擴散點較少的『寡轉移』個案，放射治療能發揮如同狙擊手般的精準功能，集中能量殲滅個別轉移病灶，藉此有效控制病情並延緩癌細胞進一步擴散；目前的醫學趨勢亦不再建議只用溫和藥物，而是傾向盡早介入以爭取最佳療效。

對於擴散範圍較廣或屬高風險的病人，標準治療已邁向『雙重療法』，即盡早結合傳統荷爾蒙針劑與新一代口服荷爾蒙藥，雙管齊下全面阻斷癌細胞生長養分，而非等待出現抗藥性才『升級』用藥。若基因檢測發現特定基因突變，則可加入標靶藥『PARP抑制劑』作精準攻擊。面對擴散廣泛、侵襲性強的病例，更可進一步採用包含化療在內的『三重療法』，務求快速且強效地壓制病情發展。

當傳統荷爾蒙治療失效，或患者因身體狀況無法承受化療副作用時，「Lu-177 PSMA標靶放射治療」提供了極具優勢的新選擇。蘇醫生解釋，前列腺癌細胞表面帶有「PSMA」蛋白，Lu-177藥物能精準鎖定並與蛋白結合，將放射性同位素直接送入癌細胞內部釋放短程但強效的輻射，從內部摧毀癌細胞，將對周邊正常組織的傷害減到最低。

Lu-177 PSMA標靶放射治療會在特定的治療室進行，房間內設有獨立洗手間，防止環境輻射污染。

與傳統化療無差別攻擊全身快速分裂細胞的模式相比，Lu-177治療最大的臨床優勢，在於能顯著保護患者的生活質素。蘇醫生分享了一個案例︰「有一位77歲晚期患者，他曾接受荷爾蒙、標靶藥及化療，惟病情反覆且身體虛弱，連最喜愛的游泳都不得不放棄。在評估後轉用Lu-177治療，僅完成兩針療程，其PSA指數即大幅從高位回落至0.8，體力顯著恢復，最終成功重拾游泳的樂趣。」

目前，前列腺癌的治療技術不斷進步，透過精準的診斷與跨專科團隊的個人化治療策略，即使病情已進入晚期，患者仍有機會有效控制疾病、延長生命，並維持理想的生活質素。

(資料及相片由客戶提供)