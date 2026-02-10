蛇年快完，蛇針打咗未？ 年輕人常因一情況遭蛇襲

蛇年快完了，這個冬天不太冷，吃蛇進補的人或許未及往年多，但皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「生蛇」的個案卻沒有減少。「例如近日碰見兩位生蛇病人，一位是70多歲長者；另一位是中年人士，公司傳出農曆年後裁員，他是家中經濟支柱，感到很大壓力。年長、壓力大，都是生蛇的風險因素，而兩者歸根究柢都會令人抗病力下降，繼而令生蛇風險上升。」

陳醫生指出，根據醫學研究，平均每4人就有一個一生中會經歷至少一次「生蛇」。「其實除了年長、壓力大，近年也常碰到一些年輕的朋友生蛇，而他們很多都表示生蛇前有一個共通情況：已有一段時間『唔夠瞓』，尤其年尾的日子更常見。事實上，生蛇和全身的免疫力有關，年輕的朋友如果生活緊張，壓力大，或喜歡深夜打機、煲劇而導致睡眠不足，有機會影響免疫力，令引致生蛇的『帶狀皰疹病毒』有機可乘，由潛伏中爆發出來。」

「生蛇」的典型徵狀，是感到疼痛和出現帶狀般散布的皰疹，但通常痛感會比皰疹早出現，甚至出現皰疹前48至72小時，已開始在單側身體的某些部位感到刺痛或灼熱，因此容易被誤認為是蚊叮蟲咬、肌肉扭傷，若患處在胸部或腰部亦可能誤當作腸胃問題。而隨著時間，痛楚會愈來愈劇烈。

生蛇不會傳染，也有針對性的治療藥物，但就有所謂「黃金72小時」，「因為有醫學研究指出，若在初次出現病徵之後72小時內給予口服抗病毒藥物，生蛇病人的病徵、病毒的傳染力、復原所需的日數等都可以大大減低。所以若能在病發後72小時內確診的話，醫生都會處方口服抗病毒藥物，通常服食7至10日。當然，除了治療病毒感染之外，我們也要紓緩病人痛的反應，譬如處方一般止痛藥，即使一般止痛藥效果未如理想，也有專門針對神經線痛的止痛藥，病人記緊和醫生充分溝通。」陳醫生說。

陳醫生同時建議考慮及早注射「蛇針」——預防生蛇的疫苗。「研究顯示，蛇針可有效減低生蛇的機會，接種後即使仍然生蛇，也可減低發病的嚴重程度及減少出現併發症的機會，以及減輕後遺神經痛帶來的痛楚。而新一代疫苗保護率可達97%以上。」

有醫學研究建議，50歲或以上人士，不論曾否生蛇，都可打「蛇針」。其實生蛇是可以預防的，蛇出沒注意，不要因蛇年過去就對生蛇以輕心！