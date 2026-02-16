全港最大24/7 FITNESS屯門開幕 3.5萬呎設室內緩跑徑+HYROX訓練區

24小時健身室近年開到成行成市，24/7 FITNESS近日宣布其屯門第五分店——大興花園店於今年2月1日正式開幕。新店佔地達35,000平方呎，不單打破紀錄成為全港最大的24小時健身室，更引入多項突破性設施，包括首個設於商業場地的室內緩跑徑及HYROX 官方認證訓練區，為一眾健身迷帶來世界級的運動體驗。



會員可於首個商場室內緩跑徑練跑，無須受天氣限制，隨時隨地想跑就跑。

必試首個商場室內緩跑徑

新店位於屯門大興花園二期商場1樓，作為品牌的旗艦項目，場內配置可謂相當豪華。除了配備最新款的帶氧運動、力量訓練及功能性訓練器材外，最大亮點必定是其設有商業場地罕見的「室內緩跑徑」，讓會員無論風雨都能享受跑步樂趣。

此外，針對近年全球興起的體能耐力賽HYROX，大興花園店特設「HYROX官方認證訓練區」及專用賽道，配備專業級推拉雪橇等設備，讓運動員及愛好者能進行針對性訓練。場內更貼心增設全港首個區分男女的Posing Area，讓健身人士可以在更自在的環境下檢視訓練成果。

開幕現場氣氛高漲，設有傳統舞龍舞獅表演助興。圖左起為藝人洪天明、24/7 FITNESS集團董事兼行政總裁Ingrid Wong、股東Ella Yeung及活動司儀森美。

星級嘉賓森美、洪天明現身剪綵

開幕當日場面星光熠熠，大會邀請了洪天明、森美、陳庭欣、郭佩文及「體操王子」石偉雄等多位藝人及運動員出席。活動由森美擔任司儀，並在一眾嘉賓見證下進行了盛大的舞龍舞獅及剪綵儀式。現場氣氛熱鬧，洪天明與24/7 FITNESS高層更在特設的打卡位及HYROX賽道前合照留念。

一眾主禮嘉賓進行剪綵儀式，標誌着這間佔地35,000呎的旗艦店正式投入服務。左五為洪天明，左六及七分別為24/7 FITNESS行政總裁Ingrid Wong 及股東Ella Yeung。

挑戰體能贏機票

為了讓大眾親身體驗「人人都能健身」的理念，開幕日舉辦了多場精彩挑戰賽及互動活動。當中焦點「HYROX 風格推拉雪橇挑戰」不但吸引了大批好手參加，頭5名最佳紀錄者更有機會贏取HYROX舉辦地點的雙人來回機票。現場亦設有「10KG 蛋白質飲料速飲比賽」及「大興新標準舉重挑戰」，送出Insta360 GO Ultra FOMO Bundle、LUSH舒緩運動疲勞嘅鎂鹽按摩芭、健身會籍及更多豐富獎品。場內更特設即影即有相機攤位及簽名牆，讓到場嘉賓與好友盡情打卡，留下難忘一刻。

特設「HYROX官方認證訓練區」及專用賽道，配備專業級推拉雪橇等設備，讓運動員及愛好者能進行針對性訓練。

24/7 FITNESS 目前已是全港分店最多的24小時健身品牌，大興花園店的落成標誌着其在屯門社區的進一步深耕，為區內居民提供更優質、便捷的運動選擇。

24/7 FITNESS屯門大興花園店

地址：屯門大興花園二期商場1樓

營業時間：24小時

詳情：官方網站

（資料由客戶提供）