帶狀疱疹守護週 高危人士把握預防時機

二月最後一個星期為「帶狀疱疹守護週」。凡曾感染水痘者，水痘帶狀疱疹病毒會潛伏體內，待免疫力下降時再度活躍。隨年齡增長，免疫功能逐漸減弱，生蛇風險上升；其中50歲或以上並患有慢性疾病人士屬高危一族，包括糖尿病、慢性呼吸道疾病、心血管疾病、慢性腎病及免疫功能低下者。曾患生蛇的心臟科專科醫生指出，發病後72小時內為黃金治療期，主要以口服抗病毒藥控制病情；若延誤治療，或增加後遺神經痛風險。他呼籲高危人士及早接種帶狀疱疹疫苗，不僅可降低發病機會，即使不幸感染，亦能減輕病情及併發症風險。



心臟科專科謝德新醫生表示，生蛇不只是皮膚病。病毒活躍時可直接損害血管壁，引發炎症並破壞其結構；對本身患有心血管疾病者而言，更可能促進體內產生促血栓抗體，干擾正常凝血機制，增加血管阻塞機會。研究顯示，生蛇會顯著提升中風及心臟病發的潛在風險，心血管患者尤其需要警惕。

高危人士對自身風險的警覺性不足

一項針對50歲以上慢性病患者（共750人）的中國研究顯示，45%受訪者從未與醫生討論帶狀疱疹，其中糖尿病（44%）及慢阻肺／氣喘（42%）患者最少主動提及。調查亦發現不少誤解：24%認為慢性病不影響免疫系統，22%誤以為只要病情控制良好便不會增加生蛇風險。在曾患生蛇的慢性病患者中，28%經歷嚴重疼痛，32%因此中斷工作或社交，21%坦言「沒想到後果如此嚴重」，反映高危人士對疾病認知仍不足。

謝醫生強調，若未及時治療生蛇，或引發後遺神經痛等併發症。

謝醫生強調，抗病毒藥可縮短生蛇出水泡的時間並減輕痛楚；若未及時治療，或引發後遺神經痛、腦炎、面癱、中風及細菌感染等併發症。他憶述自己初期僅感腹痛，誤以為運動拉傷，其後發現背部有「一粒粒」，翌日即把握黃金期服藥，最終成功控制病情。

接種疫苗是預防生蛇的有效方法。心血管患者應諮詢醫生，了解是否適合接種及相關注意事項。現時本港有減活疫苗及重組疫苗；即使曾患生蛇或曾接種舊一代減活疫苗，仍可考慮接種新一代重組疫苗以加強保護。重組疫苗屬非活疫苗，需接種兩劑，間隔2至6個月，保護期至少可達11年。謝醫生提醒，心血管患者除管理血壓、血糖及膽固醇外，亦應關注病毒感染帶來的全身性炎症風險，在病情穩定時及早完成接種。