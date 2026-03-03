大灣區私院首兩宗無創肺結節消融術 手術更精準安全患者翌日出院

肺結節是肺部內的不正常組織，雖然大部分屬於良性，但仍需跟進其變化。有研究顯示，約6%患者在三年內惡化為肺癌。而年長及長期吸煙者患肺結節及惡性風險均高於年輕非吸煙者。近年，針對肺結節的治療技術不斷進步，本港近期完成了首兩宗大灣區私院無創肺結節消融術個案。此突破性技術能於術前精準規劃虛擬手術路綫，配合過程中即時追蹤及監控，提升準確度及安全性，為患者提供另一治療選擇。



肺結節無聲威脅

肺結節呈圓形或橢圓形，直徑不超過30毫米，密度較周圍肺組織高。本港近六成患者在接受電腦斷層掃描檢查時才發現肺結節。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授、呼吸系統科專科溫志堅醫生補充，超過95%的肺結節患者在早期並無明顯症狀，但若出現胸痛、呼吸困難、慢性咳嗽、咳血或疲倦乏力等情況，此時肺結節或已壓迫呼吸道，應盡快求醫。

是否需要對肺結節進行追蹤或治療，需要根據多項因素進行評估，包括結節的大小、邊緣特徵、患者的年齡、吸煙史及病史等。溫醫生指出，對於高風險的肺結節患者，例如結節直徑超過8毫米、邊緣不規則或疑似惡性，於一般情況下，醫生會建議患者接受手術治療。

溫醫生提醒，年長及吸煙者增加患上惡性肺結節風險。

傳統手術風險高 消融術成治療新方向

傳統的肺葉切除手術雖被視為標準治療，但需切除整個肺葉，或會導致肺容量下降及增加併發症風險。肺段切除及楔形切除雖能保留部分肺組織，但仍存在術後氣漏、肺塌陷及局部復發的風險。

針對不宜進行手術、因心肺功能較弱或年紀偏大的患者，肺結節消融術為另一治療選擇。消融術無需開胸，醫生透過電腦斷層掃描決定穿刺路徑及定位，穿刺針經肋間直達結節中心，利用射頻、微波或冷凍消融技術，局部破壞結節組織，同時能保留更多正常肺組織，避免肺功能顯著降低。消融術更可重複進行，對於多灶性肺結節患者及年輕患者更具優勢。雖然消融術的副作用相對輕微，但仍需依賴精準定位以提升治療效果。傳統消融術主要適用於周邊結節，對於深藏於肺部分支的結節，治療仍存局限性。

導航氣管鏡技術提升精準度

為突破傳統消融術的限制，近年醫學界引入導航氣管鏡技術，結合射頻或微波消融，提升治療的準確度。該技術以經氣管的無創方式進行，全程毋須任何切口，患者在手術前需接受肺部電腦斷層掃描，以分析肺部結構及氣管分布，製作肺部「地圖」，並提供3D視圖輔助規劃最佳路線；同時透過血管映射避開主要血管，輔助支氣管鏡精準直達結節。手術過程中配合錐狀射束電腦斷層掃描，實時顯示結節位置及穿刺路線，並結合監控技術，助醫生隨時修正路線，整體準確度高達95%。患者最快可於手術翌日出院，術後氣胸及出血風險亦顯著降低。

溫醫生解說無創肺結節消融術過程。

目前，本港已完成大灣區私家醫院首兩宗結合導航氣管鏡及錐狀射束電腦斷層掃描的無創肺結節消融術。術後患者僅需短暫休息，並無出現嚴重副作用，生活質素理想。

溫志堅醫生最後提醒，任何手術治療各有不同成效及風險，患者應與主診醫生商討，根據個人健康狀況及治療期望等，作出最適合自己的治療選擇。