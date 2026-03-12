微創高效｜外科專科醫生介紹新技術治療膽管石

「膽石」是指在膽囊內的結石，有大有小，有多有少，人人不同，不一定有症狀，因此很多人有膽石也不會察覺。然而若「膽囊石」掉進了膽管，變成「膽管石」造成堵塞，情況便大不相同了。



外科專科醫生朱嘉運指出，膽管石最典型的症狀是膽管炎「三聯症」，「即右上腹劇痛、發燒，以及有黃疸（皮膚和眼白變黃，小便顏色變深如茶、大便顏色變淺）。這三個症狀同時出現的話，醫生便會高度懷疑是膽管炎。膽管炎最主要的成因便是膽管石，屬於急症，並且有機會致命，因為若膽石持續堵塞膽管，膽汁內的細菌便容易滋生，引起急性化膿性膽管炎，需要立即住院及作出急症處理。」

他表示，處理膽管石的方法，傳統是用「內視鏡逆行性膽胰管造影」（ERCP），「這是處理膽管石的首選方法，在X光照射下，透過內視鏡放入導管進行切割、擴張，再用網籃或球囊等工具將結石取出。這個方法微創、高效，不需開刀，但就未必能處理例如膽管石體積較大或數量較多的情況，可能要改用傳統開刀手術。」

膽管子鏡

科技日新月異，近年的新技術是同樣用ERCP的內視鏡，再經由內視鏡穿出一條更幼細的「膽管子鏡」，配合「電震波碎石儀」，可處理單靠ERCP較難處理的情況，「即淤積在膽管內較大或較多的石，都有機會藉新技術把膽管石直接碎化，繼而從膽管取走，放進十二指腸讓它自然排走，省卻病人需接受高入侵性處理方法。」朱醫生說。

但解除「膽管石危機」後還有另一問題要處理：考慮切除膽囊。朱醫生解釋表示，「因膽囊內可能還有或將會有其他結石，為免不知哪天膽囊石又再掉進膽管引起復發，所以一般來說可考慮以微創手術將膽囊切除，杜絕將來復發的風險。」

他提醒，不少人有誤解以為切除膽囊後不能進食脂肪性食物，其實切除膽囊並不會影響消化功能，醫學研究上亦沒有證據限制切除膽囊的患者需要長期低脂飲食，「當然，從實際健康的角度，我們也不鼓勵吃太多脂肪。」

你是否膽石風險群組？

朱嘉運醫生表示，在教科書上，膽石的高風險群組可以用「4F」來簡單記憶，雖然不完全準確，但很有參考性：Female（女性）、Fatty（肥胖/過重）、Forty（四十歲以上）、Fertile（多產次）。

但更具體來說，膽石的風險因素包括：

1.年齡與性別：40歲以上、女性（尤其停經後接受荷爾蒙補充療法者）。

2.體型與代謝：肥胖、代謝症候群、糖尿病、血脂異常（特別是膽固醇過高）的人。

3.飲食與生活習慣：飲食西化、高油高脂低纖維、缺乏運動、長時間禁食或快速減重（例如接受減重手術或使用極低熱量餐單）。

4.家族史：家族中有膽石患者，風險會增加。