30歲地盤工嚴重濕疹滲水潰爛　中大中醫腸道免疫療法重建免疫力

香港濕疹患者眾多，病情反覆且治療時間漫長，為不少家庭帶來沉重的身心及經濟壓力。三十多歲的地盤工陳先生長期受濕疹困擾，加上戶外工作長時間流汗及日曬，病情不斷惡化，最嚴重時全身紅腫潰爛、滲水難癒，痛楚難當，更因此停工且無力負擔醫藥費，陷入人生困境。幸得君約中醫主診中醫師李騫賢透過「清腸清血」及重建腸道免疫療法，協助他在一年內改善病情，重拾健康與工作。



濕疹大爆發「爛肉」求醫

陳先生從事地盤工程，多年受濕疹困擾。由於長期流汗、塵土積聚，加上戴安全帽令額頭、頸部長時間受壓與潮濕，導致皮膚炎症反覆爆發。初次求診時症狀嚴重，他的額頭、眼皮及頸部皮膚滲出膿液，紅腫滲水，嚴重影響視線及日常生活。全身大面積濕疹，背部、腹部、腰臀部、雙腳紅腫發熱，雙手更佈滿傷口，需長期包紮紗布更換，夜晚痕癢難眠，精神備受折磨。

陳先生長期處於流汗、塵土和潮濕的工作環境，導致嚴重濕疹反覆爆發，全身大面積紅腫滲水、佈滿傷口。

他曾同時接受中西醫治療，但效果時好時壞。他坦言：「西藥食緊嗰陣咪好啲，但一唔食一排又會復發，中藥有時要夾好多個醫師，亦都係有時得有時唔得，效果好唔穩定。」這使得他在經濟和心理上都承受著巨大壓力。

中醫拆解濕疹久治不癒迷思

主診中醫師李騫賢表示，濕疹屬慢性炎症，患者往往面對藥效反覆及心理壓力，因此治療必須「與時間競賽」，先快速止痕消炎，減輕痛楚。李醫師進一步解釋，不少濕疹患者之所以藥效欠佳，多是與腸道吸收能力有關，由於濕疹患者身體血液黏稠度比普通人高，阻礙了腸道消化以及吸收功能，故腸胃無法充分吸收藥效。因此治療關鍵在於「清腸清血」，重整腸道環境，令藥物吸收率由約三成提升至八至九成，從根本上調理免疫與代謝功能。

中醫腸道免疫療法助排毒修復

隨着治療進行，陳先生腸道代謝改善，體內積聚毒素逐步排出，皮膚滲液減少、結痂脫落。這些多年積累在肝臟以及腸道的深層廢物排出體外後，身體便有更多的空間去吸收藥物的藥效。半年後，陳先生大部分傷口癒合良好，病情受到控制。雖然偶爾會因天氣、壓力、工作等因素而反復起伏，但整體病情受到良好控制，身體大部分皮膚開始恢復正常顏色，不再紅腫發熱出水。即使偶爾發作，也不像從前那麼嚴重，很快可以控制。同時，體質逐漸改善，精神、睡眠、排便也回復正常，讓他身心負擔日漸減少。

半年後陳先生腸道代謝改善，病情得到控制，大部分傷口癒合，睡眠回復正常。

隨後一年，陳先生的病情已大致穩定，只需每月覆診一次，皮膚顏色回復正常，額頭、頸部、手指都不需要再用紗布包著，睡眠、精神及工作能力亦全面改善。他笑言：「最開心係可以再返工做人，終於唔使日日包手包腳。」

濕疹難「斷尾」穩定控制為目標

李醫師提醒，慢性濕疹的治療時間很漫長，不少患者渴望「斷尾」（不再復發），但醫學上實則是難以根治，目標應放在長期控制與減輕復發頻率。李醫師表示：「正如感冒痊癒後仍會再感冒，濕疹亦可能重現。重點是讓病情長時間穩定，減少發作次數和嚴重程度，讓患者恢復正常生活。」

因此，治療濕疹的目標在於最大程度上控制病情，改善症狀，優化患者生活素質，讓濕疹對患者身心影響減少再減少，令病情盡可能長時間穩定，減少發作次數，延長發作週期，並在發作時將症狀減至最輕。

擺脫濕疹困擾 專業諮詢為先

若慢性濕疹久治不癒，患者應諮詢具專業資格的中醫師，了解以「清腸清血」及腸道免疫重建為核心的中醫治療方案。李醫師提醒，濕疹需因人而異、個人化診治，切勿自行服藥，以免加重病情。

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