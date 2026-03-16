Dreamer定Mover？ 精神科專科醫生介紹ADHD不同行為組合

ADHD（專注力不足及過度活躍症）近年成為家長、幼兒教育工作者、精神科醫生等的關注焦點，但原來實際表現出來的行為，並不一定是專注力不足或/及過度活躍症，而是可能有不同組合。

精神科專科醫生張漢奇指出，ADHD的定義在《精神科診斷手冊》內有清楚的說明，「首先，患者12歲前有症狀，而症狀維持了一段時間，在不同場景例如家中、學校或社交場合都會出現。而症狀分為兩大類：第一類是集中或專注力不足，第二類則是衝動，即過度活躍。只要有足夠的症狀，並且對患者有影響，就可定義為ADHD。」

張醫生回顧一點歷史：「多年前在歐洲的定義下，有一個病叫Hyper Activity，即過度活躍，而在美洲方面則主要稱為專注力不足，但後來發現以上兩個病都是同一類病人、同一生理基礎，很多時有專注力弱問題的人同時會有過度活躍，反過來亦然，所以實際是同一個病，因此現在叫ADHD，意思就是兩種不同的徵狀，但其實是同一個病。」

當然，有些小朋友可能只有AD或HD，大約每10個診斷出ADHD的病人裡，有2至3個傾向於AD，即專注力較弱而沒有過度活躍的徵狀，所以一個小朋友若專注力弱而並沒有過度活躍的情況，並不能剔除他是患了ADHD。

而不同年紀的ADHD患者，表徵有可能不同，張醫生舉例表示，「我們看見小朋友不停郁來郁去，覺得很合理，但隨著年齡長大，先不論有沒有ADHD，一般小朋友的表現都會較穩定，例如小學生在公園跑來跑去很常見，但一個中學生在公園跑來跑去就不太常見。所以很多時，ADHD患者在幼稚園高班或小學階段會比較多過度活躍的情況，但到了中學，過度活躍的情況大多會減輕，而凸顯了專注力不足的情況。」

此外，AD和HD也可以有很多不同組合，「例如一個很活潑的人，但他專注力比較弱；或一個活潑的人兼帶有衝動性，不停的郁動，都屬於不同的組合。臨床上見得比較多的是女孩子，小時候很乖，老師也會稱讚她文靜，專心聽課，但實際上可能老師很少向她發問，每到發問時就會覺得她好像在做夢，沒有反應，這種情況叫Dreamer，一般都是在女孩子身上出現，很乖，但當老師提問時她就像魂遊一般。」

「而另一種情況就男孩子比較多，我們稱為Mover，專門在上課聽書的時候周身郁，郁手郁腳。所以ADHD的行為表徵其實是有很多不同組合的。」張醫生說。

你的子女若診斷出ADHD，佢係Dreamer定Mover？建議盡快帶他諮詢醫生。