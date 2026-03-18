華仁坊｜產前產後調理全攻略　中醫備孕安胎、產後催乳修身

懷孕與生產過程令女性氣血、經絡、盆骨發生巨大變化。產前常見宮寒、氣血不足、孕期腰酸、水腫、胎位不穩等問題；產後則易出現盆骨移位、腹直肌分離、腰痛、恥骨痛、尿滲、乳汁不足、私密鬆弛、荷爾蒙失調等後遺症。若不及時調理，這些問題可能演變成長期痛症、婦科疾病或影響身形自信。華仁坊註冊中醫師強調，中醫「治未病」理念，產前產後療程從根源溫養氣血、疏通經絡、復位矯正，幫助媽媽預防問題、快速恢復，產後體質甚至比產前更好。



產前產後療程核心優勢：註冊中醫主理 媽媽安心首選

華仁坊產前產後療程由註冊中醫主理，先經四診合參精準辨證，再度身訂製方案。結合傳統中醫智慧與現代專業手法，例如艾灸、手法按摩、正骨復位、中藥輔助等多種療法，為備孕、孕期及產後媽媽提供全方位調理。無論是暖宮助孕、舒緩孕期不適，還是產後盆骨修復、腹直肌收緊、私密緊緻、催乳通經、荷爾蒙調理等，華仁坊都以安全、無痛、個性化方案為核心，成為香港媽媽產前產後安心首選。

產前產後療程8大亮點：

1. 中醫孕前調理治療 – 溫宮調理 提升受孕力

針對宮寒、氣血不足、月經不調等備孕痛點，運用暖宮艾灸刺激穴位，溫通經絡、驅寒除濕，配合個人化中藥方，增厚子宮內膜、促進排卵、提升卵子品質。許多客戶療程後受孕率明顯提高，成為助孕媽媽首選。

2. 專業孕婦按摩療程 – 舒緩孕期不適 輕鬆安胎

專為孕媽媽設計的安全溫和推拿手法，緩解腰背酸痛、水腫、盆骨壓力、肢體疲勞，促進氣血循環、安胎養胎。療程全程注重孕媽媽舒適，避免過度刺激，讓孕期更輕鬆自在，支持胎兒健康發育。

3. 產後盆骨修復療法 – 直擊盆骨移位 修復腹直肌

產後經典項目！先用AI或專業檢測判斷盆骨前傾/後傾/旋轉，再以腹直肌按摩鬆解分離肌肉，徒手骨盆閉合手法精準復位。快速改善腰痛、恥骨痛、小腹突出、假胯寬、O型腿等，內臟歸位、身形收緊，客戶多數1-2次即見明顯改善，預防婦科問題及尿滲。

4. 祛水祛油修身治療 – 中醫診症調理 瘦身排濕

醫師憑借豐富臨床經驗，通過四診合參，精准辨證，採用內服外治、雙管齊下的方案：以內服中藥健脾化濕、促進氣血運行，從根源上改善濕濁內蘊、油脂堆積的體質，助您由內而外清除體內積滯，有效解決水腫、肥胖、倦怠等問題，重獲健康、輕盈與自信。特別適合產後媽媽排出孕期積聚濕氣與水腫，加速身形恢復，結合其他產後療程效果更顯著。

5. 催乳通經絡治療 – 催乳通經 暢通乳腺

針對產後乳腺堵塞、乳汁不足，運用溫熱手法、獨特按摩，疏通乳腺經絡、促進乳汁自然分泌。幫助新手媽媽順利哺乳，緩解乳房脹痛，重拾自信。

6. 私密緊緻重塑療程 – 解決私密處鬆弛 重拾女性活力

產後私密鬆弛、敏感度下降、尿失禁等常見困擾，療程結合中醫辨證、配合醫療級頂尖收陰緊緻技術，強化盆底肌力，改善生活品質，無痛、無創，讓媽媽重拾女性魅力。

7. 中醫荷爾蒙皮膚管理 – 內調外養 重現白美肌

產後荷爾蒙波動易致皮膚暗沉、色斑、痘痘，運用美顏針結合獨家調配中藥面膜，有 效調節內分泌失調引起的暗瘡、色斑、膚色暗沉、乾燥敏感及油脂過盛等問題，促進面部氣血循環，改善皮膚整體質素。

8. 婦科內分泌治療 – 中西合璧內分泌治療 x 英國殿堂級Lanluis品牌

註冊中醫師親自診症、把脈辨證，融合英國殿堂級女性護理品牌 Lanluis 的尖端理念與獨家手法，研發出中西合璧的定制方案，專為亞洲女性體質提供精准內分泌調理。

針對月經不調、經痛、內分泌紊亂、情緒波動、皮膚暗沈及更年期綜合徵等系列問題，讓媽媽身心平衡、健康自信。

產前產後療程常見問題 Q&A

Q1：什麼階段適合開始產前產後療程？

產前備孕期或孕中期即可暖宮調理、安胎按摩；產後建議惡露乾淨、滿月後開始盆骨修復，依體質靈活調整。

Q2：療程安全嗎？會痛嗎？

全部由註冊中醫主理，孕婦及產後專用溫和手法，無痛無副作用，媽媽全程安心。

Q3：需要多少次見效？

痛症緩解最快1-2次，全面調理建議3-6次或以上，視個人體質而定，長期效果更持久。

想了解更多華仁坊的專業療程，可瀏覽其官方網站：https://wahyanfong.com/

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