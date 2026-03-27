三陰性乳癌高侵略易復發　ADC成晚期二線治療新選擇

三陰性乳癌是一種生長迅速且具高度侵略性的乳癌類型，不少患者在確診時已屆中晚期，增加治療難度。有醫生表示，這類乳癌缺乏常見的治療標靶，過往主要依賴化療作為核心治療手段，雖然對部分患者有效，但副作用相對明顯，且療效往往受限。隨着醫學發展，三陰性乳癌的治療策略近年出現轉變。目前在一線治療中，已引入免疫治療並配合化療使用，以提升整體治療反應；而當病情進展至需要二線治療時，則有抗體藥物複合體（ADC）部署，能精準將化療藥物帶入癌細胞，為患者提供更具針對性的選擇。



乳癌的分類主要根據腫瘤細胞是否表達雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）及HER2受體。臨床腫瘤科專科林河清醫生表示，三陰性乳癌是指上述三種受體在免疫組化檢測中均呈陰性。林醫生表示，這類乳癌約佔整體個案約10%至15%，較常見於年輕女性，並與BRCA基因突變有密切關係。

好發於年輕女性 早期難察覺

在早期症狀方面，乳房出現硬塊是常見警號。不過，林醫生表示，年輕女性的乳房組織通常較為緻密、脂肪比例較低，在乳房X光造影或超聲波檢查中，腫瘤影像較難被清晰辨識，增加了早期診斷的難度。

一旦三陰性乳癌出現遠端轉移，例如擴散至肝臟或肺部時，治療策略需進一步升級。林醫生表示，目前一線治療的標準方案，多採用化療或化療合併免疫治療，以提升整體治療效果。不過，他指出，癌症最具挑戰之處在於其抗藥性，即使患者在治療初期反應理想，隨着時間發展，腫瘤細胞仍有可能產生抗藥性。臨床上，一般約半年至一年內，部分患者便可能出現抗藥情況。

一線治療失效 二線ADC部署

當一線治療失效後，便需進入二線治療階段。林醫生表示，現時最新趨勢是採用抗體藥物複合體（ADC）作為二線治療方案。這類藥物結合了標靶治療與化療的特性，能夠透過抗體精準識別癌細胞表面的特定蛋白，並將化療藥物直接運送至腫瘤細胞內釋放，從而提升治療效果，同時減少對正常細胞的影響。

林醫生表示，根據臨床研究顯示，與傳統化療相比，ADC在多項治療指標上均有更佳表現，包括能夠延長無惡化存活期及整體存活期，為晚期三陰性乳癌患者提供更具成效的治療選擇。

大部分三陰性乳癌細胞有TROP-2表達

目前ADC可針對不同的腫瘤標靶蛋白，例如HER2及TROP-2。林醫生表示，大部分三陰性乳癌細胞表面均帶有TROP-2蛋白，它在腫瘤細胞的生長及訊號傳導中扮演重要角色。在正常組織中，其表達水平極低。因此，在三陰性乳癌的臨床應用中，一般毋須額外檢測TROP-2表達，亦可考慮使用相關的ADC治療。

不過，林醫生亦提醒，雖然ADC具備較高針對性，但由於結構上仍包含化療成分，因此仍可能出現部分傳統化療相關副作用，例如脫髮、免疫力下降及腸胃不適等。在治療期間，醫生需密切監測患者的身體狀況，包括定期抽血檢查，以評估藥物對身體機能的影響，並及早處理相關副作用。

最後，林河清醫生提醒，每個治療方法都有其成效及副作用，患者如有任何問題，應向主診醫生查詢並選擇最合適的治療方法。

臨床腫瘤科專科林河清醫生

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