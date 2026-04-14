前列腺癌、膀胱癌治療新突破　微創「剝離」技術將腫瘤連根拔起

在香港，泌尿系統癌症一直是威脅男士健康的重大隱患。根據香港癌症資料統計中心的最新數據，前列腺癌已成為本港男性第三大常見癌症，2022年錄得約2,700宗新症；而膀胱癌每年亦有約400至500宗新症，在本港整體癌症中約排行第10位。



面對以上兩種常見癌症，患者往往陷入兩難，既擔心癌症復發，又恐懼傳統手術帶來的嚴重副作用，如尿失禁、性功能障礙等。泌尿科專科醫生崔家倫指出，近年泌尿外科迎來重大突破，針對前列腺癌及膀胱癌的嶄新微創技術，均採用了「剝離」的破舊立新概念——像剝橙皮一樣，將腫瘤沿著組織邊緣「連根拔起」，不但大大提高治療成效，更成功為患者保留生活質素。

前列腺癌新星——鈥激光前列腺剜除術（HoLEP）

早期前列腺癌往往沒有明顯症狀，當出現排尿困難、夜尿頻繁或血尿時，病情可能已經惡化。傳統上，根治性前列腺切除手術雖然治癒率高，但患者卻要面對高達5-20%的尿失禁風險，以及30-70%的勃起功能障礙風險。為了打破這個困局，醫學界引入了「鈥激光前列腺剜除術」（HoLEP）。這項技術原本用於治療良性前列腺增生，近年被大型系統性回顧研究證實，在癌症控制及安全性上表現極為理想。

「剝離」原理與「一石二鳥」之效

進行手術時，醫生會利用鈥激光的高能量脈衝，通過膀胱鏡將激光光纖送入尿道，猶如一把「雕刻刀」，沿着前列腺外科包膜將增生組織或腫瘤完整「剝離」。由於大約有20-30%的前列腺癌是發生在前列腺的「移行區」，HoLEP能夠將該區域的組織完整移除，從而達到同時局部治療癌症及改善排尿困難的「一石二鳥」雙重效果。此外，這項微創技術的安全性極高，嚴重併發症的發生率僅為4.1%。對於男士最擔憂的術後副作用，其尿失禁風險大幅下降至2%以下，而勃起功能障礙風險，則大幅降低至5%。在長遠治療成效方面同樣表現理想，三年的跟進數據顯示，患者的生化復發無生存率高達87.3%，無轉移生存率更高達96.2%。

這些亮眼的醫學數據，確切地反映在患者的真實康復進程中。以68歲的退休教師陳先生（化名）為例，他最初因每晚多達4至5次的夜尿問題求診，結果確診為局限於移行區的前列腺癌。由於十分抗拒傳統手術帶來的尿失禁及性功能障礙風險，他最終選擇了HoLEP技術。手術後，他的夜尿次數大幅減至每晚1至2次，排尿回復暢順；更重要的是，術後兩年多以來的覆查均沒有復發跡象，讓他得以安心享受無憂的退休生活。

膀胱癌剋星——雙極電刀內鏡黏膜下剝離術（Bipolar ESD）

膀胱癌最常見的症狀是無痛性血尿，約有80-90%的患者會出現此情況。大約75%的膀胱癌屬於「非肌肉浸潤性膀胱癌」，即癌細胞尚未侵入膀胱肌肉層。傳統的治療標準是「經尿道膀胱腫瘤切除術（TURBT）」，醫生會用電切環將腫瘤「逐片切碎」取出。然而，這種方法有機會令腫瘤碎片及癌細胞散落至膀胱其他位置，導致一年復發率高達25-30%。此外，電切產生的高溫可能破壞組織，導致約20-25%病例的病理標本不含肌肉層，影響醫生判斷癌症分期。為解決傳統手術「切碎腫瘤」的弊端，「雙極電刀內鏡黏膜下剝離術」（Bipolar ESD） 應運而生。

「連根拔起」的大幅降復發奇蹟

醫生進行手術時，會先在腫瘤下方注射液體將其「墊高」，然後利用雙極電刀在黏膜下層進行剝離，將腫瘤連同周邊組織完整不碎地取出（En Bloc Resection）。由於腫瘤沒有被切碎，這項技術的完整切除率高達92.4%，遠勝傳統方法的34.7%，從而大幅降低了癌細胞在膀胱內散播的風險。此外，雙極電刀的熱擴散範圍極小，僅約1至2毫米，能妥善保存組織結構，令肌肉層檢出率高達96.8%（傳統方法僅為78.2%），有助醫生作出更精準的病理分析。臨床數據顯示，雙極ESD能將一年復發率降至16.2%，相對傳統方法大幅降低了43%。在安全性方面，這項技術能有效減少觸發「閉孔神經反射」，令切除膀胱側壁腫瘤時更為安全，顯著降低膀胱穿孔的風險。

這項將腫瘤「連根拔起」的技術，正好彌補了傳統手術容易切碎腫瘤、導致分期不準及復發的致命傷，55歲的李太（化名）便深刻體會到當中的巨大差異。李太早前確診約3厘米的中風險膀胱癌，第一次接受傳統手術後，因取出的肌肉層組織不足而無法準確分期，三個月後更在同一位置復發。後來她經轉介接受雙極ESD手術，醫生成功將腫瘤「連根拔起」。術後的病理報告不僅顯示切除邊緣非常乾淨，更準確確認腫瘤沒有深入肌肉層。至今一年多，李太的膀胱癌未再復發，終於放下心頭大石。

泌尿科專科醫生崔家倫表示，近年泌尿外科迎來重大突破，針對前列腺癌及膀胱癌的嶄新微創技術，為患者帶來曙光。

個人化治療 重拾生活尊嚴

無論是前列腺癌的HoLEP還是膀胱癌的Bipolar ESD，這兩項嶄新的微創技術都貫徹了「剝離」與「連根拔起」的核心理念。透過完整移除腫瘤而非逐塊切碎，不但為患者提供了更精準的病理診斷、大幅降低了復發風險，更重要的是將手術對身體機能的破壞降至最低。

現今醫學發展一日千里，除了上述的微創技術外，近年亦湧現出許多不同的嶄新醫療科技。例如應用於精準診斷與輔助手術的人工智能（AI），以及能集中破壞癌細胞同時保護周邊健康組織的質子治療等，均為癌症患者帶來了更多元化、副作用更少的治療希望。

不過，崔醫生強調，醫學上沒有絕對的「最好」，只有「最適合」。新技術並非人人皆宜，例如HoLEP較適合癌症局限於移行區且伴隨排尿困難的患者；而雙極ESD則對大於2厘米、位於膀胱側壁或曾復發的非肌肉浸潤性膀胱癌患者尤其有益。

患者在面對治療選擇時，應主動了解各種方案的利弊，並與主診醫生詳細討論，共同制定個人化的治療計劃。畢竟，醫療的最終目的，不只是治癒疾病，更是讓患者能夠重拾正常生活與尊嚴。

（資料由客戶提供）