精神分裂，等於多重人格？精神科專科醫生解釋診斷有兩個準則

精神分裂，很多時會令人聯想到多重人格，因為直覺上以為「精神」既然「分裂」了，便會形成「多重人格」。但精神科專科醫生張漢奇指出，這其實是誤解。



「精神分裂（Schizophrenia），其實意思並不是一個人的精神出現分裂，而是病人的思想或感覺出現失調。」張醫生表示，「所謂思想失調，即例如病人總是覺得有人要害自己，或覺得自己出類拔萃，但實際上並沒有這回事。至於感覺失調，即例如明明沒有聲音卻聽到聲音，明明身邊沒有人卻覺得有人摸自己，明明空氣中沒有味道卻聞到特殊氣味等，而且病人本身是堅信的。所以，精神分裂是一個生理上的病，患者有認知功能障礙，分不清現實和幻覺。」

至於多重人格，則不屬於生理上的病。「甚至多重人格（Multiple Personality Disorder, MPD）這個病名，現在也已經修訂，現行標準醫學名稱是『解離性身份識別障礙』（Dissociative Identity Disorder, DID），和精神分裂是兩個完全不同的情況。」張醫生說。

他指出，在流行病學上，大約每一百人之中有一個會患上精神分裂，即伸算本港有約八萬名患者。大部分患者在十多廿歲開始病發，男女比例分別不大，但男性患者傾向於較早開始病發。

「精神科醫生診斷精神分裂，主要有兩個準則：病人有否思想或感覺失調，以及這些症狀出現的時間有多長，再總結出診斷結果。當然症狀持續的時間愈長愈有機會是精神分裂。」張醫生表示，「精神分裂可以藥物治療，而且幫助很大，因為我們相信精神分裂病人腦裡有些分泌失調，因而令相關症狀出現，若借助藥物令內分泌回復平衡，病情就會得到改善。」

至於能否斷尾？他表示，由於遺傳因素在精神分裂上扮演重要角色，病人服藥可改善症狀，但不能改變遺傳基因，所以未必可斷尾。但只要控制好症狀，沒有幻聽，不復發，病人生活可以大致如常。

至於「解離性身份識別障礙」，「其實是指一個人同時存在多種思維方式，各自獨立運行，不受其他思維影響。所以這不是生理毛病，而是嚴重的心理障礙，患者男性遠比女性多，比例大約為1:9。」

治療方面，張醫生表示職業療法、音樂療法、家庭療法等都有文獻記載對「解離性身份識別障礙」有一定幫助，「還有一種會用到的是『動態解構心理療法』（Dynamic Deconstructive Psychotherapy, DDP），透過促進患者對人際交往經驗的加工，以及在治療關係中提供新的經驗，從而刺激患者的神經認知功能，可為部分患者帶來改善。」