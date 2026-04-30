AI 驗眼掀起個人化配鏡潮流　精準驗配提升漸進鏡體驗

近年人工智能（AI）技術迅速普及，為視光檢查模式帶來革新改變。為此，眼鏡88 引入多項智能量度工具與 AI 分析技術，提供更全面、更個人化的驗眼及配鏡服務，不僅能深入評估視力問題，亦可根據個人眼睛狀態設計合適方案。特別是漸進鏡片佩戴者，透過這些高科技支援，能獲得更自然的視覺轉換及更佳的日常舒適度。本地最大專業眼鏡零售店眼鏡88 率先採用相關先進設備，協助顧客更準確掌握眼睛健康狀況，並讓高階漸進鏡片的佩戴體驗達至更高的水平。



精準驗配流程 七大步驟打造貼身漸進鏡

漸進鏡需同時兼顧遠、中、近距離的視覺焦點，而鏡片光學結構亦要配合佩戴者的日常習慣，驗配過程愈是嚴謹和精細，佩戴的舒適度和適應度便愈高。為此，眼鏡88 引入系統化驗配流程，以七大步驟，包括：了解視覺需要、專業檢查、挑選鏡框、數碼測量個人參數、試戴體驗、度身訂造及專業跟進，確保鏡片能精準貼合個人視覺模式，有效減少初期不適感，讓漸進鏡成為真正「貼身」的日常夥伴。

眼鏡88 引入系統化驗配流程。

為提升驗配精準度，視光師會以數碼測量儀器 Eye-Ruler 2 測量鏡框與眼睛之間的重要佩戴參數，如瞳孔中心高度、眼鏡的前傾角及頂點距離等，以確保焦點準確到位。同時，透過 NVB (近距離視覺行為) 測量分析佩戴者的閱讀距離、閱讀時視線自然下降角度及頭部與眼球協調模式，從而掌握個人的實際閱讀習慣。這項數據不僅優化漸進鏡看近區域的光學設計，亦使佩戴者在工作或閱讀時更自然、舒適，適應更快捷。

另一方面，眼鏡88 沙田分店更配備依視路（Essilor）Visioffice® 3 儀器，採用獨家研發的 3D 光學量度技術 Eyecode™，測量出每位使用者獨有的眼球旋轉中心（ERC）位置。由於不同人的 ERC 差異可達三成，傳統鏡片卻假設所有人眼球旋轉方式一致，容易導致佩戴眼鏡時影像不穩或出現「暈浪感」。Essilor 漸進鏡設計結合 Eyecode™ 技術，能令鏡片每一點更貼合佩戴者眼球實際移動軌跡，改善遠、中、近距離之間轉換焦點的自然度，讓佩戴者享受更穩定、流暢的視覺體驗。

Eyecode™ 技術精準量度個人眼球旋轉中心 ERC，讓鏡片貼合眼球移動。

科技成果應用 AI 數據設計高階漸進鏡

在完成精密的個人化量度後，鏡片設計便進入更高階的智能化層面。作為全球首個推出漸進鏡片的品牌，萬里路（Varilux®）在業界創新與技術研究方面一向領先，其漸進鏡片亦是全球最廣泛使用的品牌之一。最高階的 Varilux ® XR Series 鏡片融合人工智能（AI）分析及大量真實視覺行為數據，讓鏡片能依據佩戴者的視覺偏好及個人用眼習慣度身打造。

AI 能從龐大的資料中建構「視覺預測模型」，分析佩戴者在不同距離、角度及光線下的視線移動，從而優化漸進鏡片的光學區域分佈，使視覺轉換更自然、影像更穩定。Varilux ® XR Series™ 更可融入個人化 Eyecode™ 及 NVB 數據，令鏡片能精準配合佩戴者全方位的視覺角度，焦點轉換更流暢、視野更清晰銳利，並有效減少周邊影像變形與暈浪感，擴大看近視野，令閱讀更輕鬆自然。

AI 眼睛健康篩查系統 即時分析多個眼疾風險

除了配鏡技術外，人工智能（AI）亦逐漸成為眼睛健康檢查的重要助力。AI 眼睛健康篩查系統可即時分析拍攝到的視網膜影像，透過深度學習技術，自動識別視網膜的不同結構，如視覺神經，視神經頭及視網膜血管等關鍵感光結構，評估是否出現變異。這項智能篩查最大優勢在於能及早偵測早期徵兆，預防潛在風險——許多常見眼疾甚至心血管問題，都可能在眼底出現異常跡象。

AI 眼睛健康篩查系統能即時分析眼底影像，及早偵測常見眼疾及心血管問題等潛在健康風險。

系統以高解像攝影設備取得視網膜影像，再透過人工智慧演算法自動進行風險分級與分析，協助視光師評估眼疾風險及安排適切跟進。可篩查的風險包括糖尿眼、青光眼、白內障以及心血管健康(適用於 40 至 80 歲人士)。這項 AI 技術有助市民更早了解眼底健康狀況，及早跟進治療或作出生活管理，令眼睛護理更主動、更精準。

由「配度數」進化至「度身訂造視覺方案」

現今視光配鏡已由傳統的「配度數」邁向「度身訂造視覺方案」的新時代。透過人工智能（AI）與智能量度技術的結合，驗眼與配鏡服務更全面、更個人化，能根據用家真實的視覺行為習慣提供準確建議，讓視覺矯正不僅修正度數，更全面提升生活質素。

AI 與智能量度技術的結合，使視光配鏡進化為「度身訂造視覺方案」。

為讓更多人親身感受智能科技帶來的視覺新體驗，眼鏡88 現正推出限量名額，提供免費 Varilux® 漸進鏡片現場試戴體驗及AI 眼睛健康篩查服務，請透過以下連結登記及了解有關服務詳情。

立即登記：https://bit.ly/4vKgRdd

凡參與此試戴體驗之顧客，即時選購 Varilux® 漸進鏡片可享以下限定優惠*：

1. 鏡片限定折扣優惠

2. 選配⁠指定系列漸進變色鏡片買一送一

3. ⁠獲贈鏡片防霧清潔濕紙巾乙盒 (50 片裝)

4. ⁠獲贈韓國製高密度纖維眼鏡布兩塊 (總值 $138)

5. 獲贈旅行萬用轉換插乙個

*贈品數量有限，送完即止，詳情請向店員查詢。

無論你希望了解眼睛健康狀況，或正考慮升級更高階的漸進鏡片，都可藉著AI 科技優化生活質素，讓雙眼在日常生活中看得更自然、更自在。

眼鏡88 「Varilux® 漸進鏡片驗配專區」

地址：沙田新城市廣場一期 L6 樓層 605 號舖 (眼鏡88 分店)

數碼測量儀器 Eye-Ruler 2 及AI 眼睛健康篩查服務現於指定眼鏡88 分店提供服務

1. 柴灣杏花新城 162 號舖

2. 銅鑼灣皇室堡一樓 101-102 號舖

3. 鑽石山荷里活廣場二樓 291 號舖

4. 九龍灣德福廣場一期 G95 號舖

5. 馬鞍山新港城中心二樓 2114 及 2115 號舖

6. 元朗形點II 三樓 A308 - A309 號舖

7. 葵芳新都會廣場 2 樓 246-247 號舖

8. 青衣城 322A 號舖

9. 屯門市廣場一期二樓 2071B丶2072-73 及 2075-76 號舖

10. 沙田新城市廣場一期 L6 樓層 605 號舖

（資料及圖片由客戶提供）