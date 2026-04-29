中、西醫治療玫瑰痤瘡相輔相承 提升療效且減少復發

以往不少人認為接受西醫治療便不能同時以中醫調養，事實上在中西醫適當的指導下進行「中西合壁」，有機會能提高治療效果。以玫瑰痤瘡為例，中西醫透過不同的治療方式為患者減少症狀及促進皮膚康復，從而改善患者的生活質素、避免引致嚴重後果及減少復發。



皮膚科專科劉顏銘醫生

玫瑰痤瘡常見於30歲或以上女士

玫瑰痤瘡為慢性炎症性皮膚病，常見於30歲或以上的女性，患者面部會持續泛紅、出現丘疹、血管擴張或皮膚非常敏感等情況。皮膚科專科醫生劉顏銘指，玫瑰痤瘡有不少誘因，包括家族病史、化妝品或護膚品含有刺激成分、極端天氣温度、精神壓力及存在於皮膚上的蠕形蟎蟲等。

另外，很多患者因未必認識玫瑰痤瘡，誤以為自己只是一般暗瘡而延誤治療。劉醫生稱，暗瘡及玫瑰痤瘡的症狀並不相同，前者會出現黑頭、白頭、青春痘或囊腫，泛紅情況只會於爆發周圍出現，並不會影響眼睛，而且多出現於油性肌膚；而後者爆發時則像丘疹，但沒有黑頭、泛紅位置集中於臉部中央，眼睛亦可能出現血絲、眼皮紅腫及不適等。

中西醫雙管齊下

要治療玫瑰痤瘡，中西醫都各有「法寶」。劉醫生表示，外用藥、口服藥及儀器治療都是常用的選擇。曾有一名25歲女士，其面部持續泛紅及出現紅色丘疹，初時誤以為是暗瘡，她服用抗生素後丘疹減少，惟停藥後再復發。其後，她改用外用藥膏，泛紅情況雖有改善，但仍有少量丘疹，因此加入口服抗生素。一個月後，她改以藥膏維持情況。而為了進一步改善泛紅情況，她接受血管激光治療，情況明顯得以改善。

在中醫方面，潘健燊中醫師表示，面部潮紅及丘疹多與內在臟腑失衡、飲食失節、情志失調及作息不規律有關，包括脾胃濕熱、血瘀阻絡、飲食刺激及情緒壓力等。因此，中醫主張以清熱解毒、涼血止炎、疏肝理氣及健脾利濕為治療原則，使用中藥逐漸為患者減輕症狀、穩定皮膚狀況及減少復發風險。除此之外，患者亦可配合針灸治療，例如針刺面部特定穴位，以調節局部血管內皮功能，減輕面部持續性紅斑及潮紅發作。不過，潘中醫師提醒，治療效果因患者體質、病情輕重及生活習慣等因素影響，有些患者可能需要較長時間才能達到明顯改善。

潘健燊中醫師

另外，若同時接受中西醫治療，患者應在中醫師及西醫的指導下進行，以確保療法間不會產生衝突。如要使用西藥與中藥，則建議兩者服用時間相隔兩小時，避免藥物互相影響。患者亦要謹記定期覆診，有助醫生監測身體反應。最後，玫瑰痤瘡患者亦應注意飲食及生活方式，例如進食避免辛辣、油膩及燒烤的食物、要有規律作息、管理壓力、避免長時間曝曬及注重皮膚保濕等。